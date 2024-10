Digital Turbine et ONE Store étendent leur partenariat pour mondialiser la croissance des applications alternatives

Digital Turbine apportera une suite de Solutions de croissance d'applications Android et iOS, y compris la place de leader de marché d'applications alternatif de ONE Store, en Amérique du Nord, dans l'UE et dans la région LATAM

AUSTIN, Texas et SÉOUL, Corée du Sud, 31 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Digital Turbine, le leader mondial des solutions de croissance pour l'écosystème mobile, et ONE Store, le premier marché d'applications alternatif en Corée du Sud, annoncent aujourd'hui que Digital Turbine est en train d'acquérir ONE Store International, une filiale de ONE Store qui est axée sur l'expansion mondiale.

Cette acquisition marque la prochaine étape du partenariat stratégique entre les deux entreprises, qui vise à permettre aux développeurs d'applications de faire croître leurs activités à l'échelle mondiale au-delà des magasins d'applications existants.

En février 2024, DT a pris une participation financière dans le cadre de ONE Store, en établissant un partenariat stratégique visant à introduire les solutions d'Acquisition d'utilisateurs de Digital Turbine, y compris SingleTap, en Corée du Sud, où ONE Store est le deuxième plus grand magasin d'applications.

L'acquisition de ONE Store International élargit le partenariat entre les deux sociétés en apportant le magasin d'applications alternatif éprouvé et robuste de ONE Store sur les marchés clés de la croissance des applications en Amérique du Nord, dans l'UE et dans la Région LATAM. Les sociétés s'appuieront sur l'empreinte des appareils de Digital Turbine et sur la technologie SingleTap pour permettre aux développeurs qui publient leurs applications sur ONE Store, qui compte déjà 38 millions d'utilisateurs et près d'un milliard de dollars de transactions annuelles, de les installer sans friction.

Les deux entreprises collaborent également à la mise au point de nouvelles technologies et de nouvelles capacités de distribution afin d'offrir prochainement aux appareils iOS cette expérience élargie de la boutique d'applications. Dans le cadre de ce partenariat, Digital Turbine et ONE Store s'engagent à créer un écosystème complet et compétitif allant au-delà du modèle traditionnel des magasins d'applications, en offrant une plus grande valeur aux développeurs et aux consommateurs et en créant de nouvelles opportunités pour les opérateurs de téléphonie mobile afin de contribuer à la croissance de l'écosystème.

« L'économie des applications est soumise à des frais élevés, à des politiques rigides, à un choix limité pour les consommateurs et à un manque général de contrôle des développeurs sur la manière dont leur activité se développe », a déclaré Bill Stone, PDG de Digital Turbine. « Ce n'est pas seulement une expansion des magasins d'applications, il s'agit d'une étape importante vers un écosystème mobile plus équitable et plus ouvert, dans lequel les développeurs disposent des outils dont ils ont besoin pour créer une véritable voie alternative vers la croissance des applications. Cette acquisition nous permettra de disposer d'une offre plus évolutive, à la fois pour tirer parti de la Loi sur les marchés numériques dans l'UE et de nos offres sur les marchés des États-Unis et de l'Amérique latine. »

Peter Chun, PDG de ONE Store, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au leader mondial Digital Turbine pour offrir aux utilisateurs de téléphones portables des marchés mondiaux une meilleure alternative au marché des applications. Grâce à ce partenariat, nous souhaitons créer un écosystème équitable et ouvert qui favorise la réussite des développeurs et encourage une concurrence saine. »

Après avoir lancé et développé ses activités en Corée en établissant des partenariats avec les plus grands opérateurs de téléphonie mobile du pays, ONE Store est devenu la deuxième place de marché d'applications en Corée du Sud, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et près d'un milliard de dollars de transactions annuelles. Le modèle ONE Store a prouvé que les développeurs peuvent réussir en dehors du duopole des magasins d'applications. Grâce à la présence mondiale de Digital Turbine concernant les appareils et au succès avéré de ONE Store, les deux sociétés vont créer un nouveau moteur de croissance pour les opérateurs de téléphonie mobile et les développeurs du monde entier.

À propos de ONE Store

ONE Store est la première place de marché d'applications en Corée, offrant une gamme variée de contenus numériques, y compris des jeux, des applications et du multimédia. Forte d'une expérience de plus de 10 ans sur le marché des applications, ONE Store s'aventure désormais sur le marché mondial. Les principaux actionnaires sont SK Square, Naver, Microsoft, Krafton, KT et LGU+.

À propos de Digital Turbine

Digital Turbine (NASDAQ : APPS) permet aux principaux opérateurs de télécommunications, annonceurs et éditeurs du monde entier de bénéficier d'expériences et de résultats supérieurs en matière de téléphonie mobile. Sa plateforme de bout en bout simplifie la capacité des partenaires à améliorer la sensibilisation, l'acquisition et la monétisation — en les connectant avec plus de consommateurs sur plus d'appareils. Digital Turbine a son siège en Amérique du Nord et des bureaux dans le monde entier. Visitez [www.digitalturbine.com] pour obtenir plus d'informations.

