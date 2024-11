Digital TurbineとONE Store、パートナーシップを拡大、サードパーティアプリストアのグローバル化を促進

Digital Turbineは、ONE Storeの先進的なサードパーティーアプリストアを含む、AndroidおよびiOS向けのアプリ成長ソリューションを北米、EMEA、および中南米地域に展開

テキサス州オースティンと韓国ソウル, 2024年10月31日 /PRNewswire/ -- モバイルエコシステムの成長ソリューションにおいて世界的なリーダーである Digital Turbine と、韓国の主要なアプリストアである ONE Store は、本日、Digital Turbine がグローバル展開を担当する ONE Store の子会社である ONE Store Internationa lを買収することを発表しました。この買収は、両社の戦略的パートナーシップの次の段階を示し、アプリ開発者のアプリ配信をより自由に、既存のアプリストアを超えてグローバルにビジネスを成長させるための新たな道を切り拓くものです。

2024年2月、Digital TurbineはONE Storeに出資し、戦略的パートナーシップを確立しました。この提携は、韓国第2位のアプリストアであるONE Storeを通じて、Digital Turbineのユーザー獲得ソリューション(SingleTapを含む)を韓国市場に導入することを目的としています。

Digital Turbineは、ONE Storeの業界をリードするサードパーティストアを含むAndroidおよびiOS向けのアプリ成長ソリューションを、北米、EU、中南米市場に展開いたします。 (PRNewsfoto/Digital Turbine, Inc.)

ONE Store Internationalの買収により、両社のパートナーシップがさらに強化され、年間約10億ドルの取引実績を持つONE Storeを北米、EMEA、中南米地域で展開します。Digital TurbineのデバイスネットワークとSingleTap技術を活用することで、ONE Storeでスムーズにアプリをインストールできる環境を提供します。

また、両社は今後、iOSデバイス向けに対応した新しいアプリストア体験を提供するために、新技術の開発や配信能力の強化に取り組んでいます。パートナーシップが拡大するにつれて、Digital TurbineとONE Storeは、従来のアプリストアの枠を超えた、より幅広く競争力のあるエコシステムを構築することを目指しています。これにより、開発者や消費者にさらに多くの価値を提供し、モバイルオペレーターにとってもエコシステムの成長に貢献する新たなチャンスを創出することを目指します。

「アプリ業界は、高い手数料や厳しい規則、限られた消費者の選択肢、そして開発者がビジネスを成長させる際の制約など、多くの課題に直面しています」とDigital TurbineのCEOであるビル・ストーン氏は述べています。「今回の取り組みは、単なるアプリストアの拡大ではなく、開発者がビジネスを成長させるための新しい選択肢を提供するための重要な一歩です。この買収により、EUのデジタル市場法を活用し、米国やラテンアメリカ市場でのサービス拡大が可能となります。」

ONE StoreのCEOであるピーター・チュン氏は次のように述べています。「私たちは、グローバルリーダーであるDigital Turbineと提携し、世界中のモバイルユーザーにより良いアプリマーケットプレイスを提供できることを大変嬉しく思います。このパートナーシップを通じて、開発者の成功を支え、公正でオープンなエコシステムを作り、健全な競争を促進することを目指しています。」

韓国の主要な携帯電話会社と提携しながらビジネスを展開してきたONE Storeは、現在、韓国で2番目に大きいアプリストアに成長し、3,800万人以上のユーザーと年間約10億ドルの取引実績があります。この成功は、従来の主要なアプリストアに頼らなくても開発者が成功できることを証明しています。Digital Turbineの世界的なデバイスネットワークとONE Storeの実績を活かし、両社は世界中の携帯電話会社やアプリ開発者に向けて、新しい成長の機会を提供していきます。

ONE Storeについて

ONE Storeは、ゲーム、アプリ、マルチメディアなど多様なデジタルコンテンツを提供する韓国最大のアプリマーケットプレイスです。10年以上の成功したアプリ市場の経験を持ち、現在、グローバル市場に進出しています。主要株主には、SKスクエア、NAVER、マイクロソフト、KRAFTON、KT、およびLG U+が含まれます。

Digital Turbineについて

Digital Turbine(NASDAQ: APPS)は、世界の主要なテレコム、広告主、およびパブリッシャー向けに優れたモバイル消費者体験と成果を提供します。同社のエンドツーエンドプラットフォームは、パートナーが認知、獲得、および収益化を強化する能力を簡素化し、より多くのデバイスを通じてより多くの消費者と接続できるようにします。Digital Turbineは北米に本社を置き、世界中にオフィスを展開しています。詳細は[www.digitalturbine.com]をご覧ください。

お問い合わせ先:

寺井 卿太朗

[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2544697/Alt_Future_PR_Image_1200x628_JPN_2x__2.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1858241/Digital_Turbine_v1_Logo.jpg

SOURCE Digital Turbine, Inc.