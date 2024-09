Digitaler und intelligenter Weg: Xiaohongshu und VOGUE Business enthüllen bahnbrechende Einblicke in das Lifestyle-Marketing auf dem Mailänder Gipfel

MAILAND, 30. September 2024 /PRNewswire/ – Als exklusiver strategischer Partner hat sich Xiaohongshu mit VOGUE Business zusammengetan, um den The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles-Gipfel vom 26. bis 27. September 2024 im historischen Palazzo Serbelloni in Mailand zu veranstalten. Ziel der Veranstaltung war es, Marketing, Produktinnovation und Markenevolution durch eine menschenzentrierte Sichtweise neu zu definieren und ein kreativeres und lebendigeres Ökosystem für globale Marken zu schaffen.

Der Gipfel versammelte Marketingexperten renommierter globaler Marken und leitende Angestellte der Xiaohongshu-Abteilungen Beauty, Luxury and Clothing, Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) und Durable Goods. Gemeinsam erforschten sie die neuesten Trends im digitalen Marketing und bahnbrechende Lifestyle-Ökosysteme in den Bereichen Luxus, Schönheit, Wellness, Getränke und Wohnen in China.

Xiaohongshu, eine trendsetzende Drehscheibe für Marken, die an Popularität gewinnen wollen, verfügt über eine große junge Konsumentenbasis und ein hochwertiges Inhaltsökosystem. Dank umfassender Einblicke in Branchentrends und Nutzerpräferenzen ist sie zur führenden Marketingplattform für Marken geworden, die eine emotionale Beziehung zu chinesischen Verbrauchern aufbauen wollen.

Für diejenigen, die sich auf den chinesischen Markt wagen oder nach neuen Wachstumsmöglichkeiten suchen, ist Xiaohongshu nicht nur eine optimale Community, um die Zielkunden zu erreichen, sondern auch ein wichtiger Partner für die Ausweitung ihrer Präsenz in China. Sie dient als entscheidende Plattform für das Unternehmenswachstum, so dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, sich dieser Content-Community-Plattform anzuschließen.

Im Zeitalter der digitalen Transformation definieren künstliche Intelligenz (KI), soziale Medien und innovative kommerzielle Lösungen den modernen Lebensstil neu und steigern das menschliche Potenzial. Die zweitägige Veranstaltung befasste sich mit modernsten digitalen Marketing-Tools und aufkommenden Konsumtrends, wobei Xiaohongshu menschenzentrierte Marketingstrategien aus den Bereichen Luxus, Wellness, Getränke und Wohnen vorstellte.

In der heutigen digitalen Landschaft hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit fragmentiert, was zu unterschiedlichen Interessenkreisen und personalisierten Lebensstilen führt. Wie können Marken die Aufmerksamkeit und den Bekanntheitsgrad eines breiteren Publikums gewinnen? Während eines Round-Table-Gesprächs mit dem Titel „Tapping lifestyle trends the micro-cultures driving engagement" tauschte Shawn Li, General Manager der Commercial Durable Consumption Division bei Xiaohongshu, Erkenntnisse über das sich verändernde Verbraucherverhalten mit weltweit führenden Unternehmen aus den Bereichen Mode, Heimtextilien und Schönheit aus.

- Influencer dienen nun als Botschafter und Verstärker innerhalb bestimmter Interessenkreise, die sich zu einem neuen Kommunikationsmedium entwickeln und die Kommunikationsdynamik innerhalb dieser Gemeinschaften neu gestalten;

- Jüngere Verbraucher legen Wert auf die Verbindung von persönlichen Bedürfnissen und ästhetischen Erlebnissen und schätzen emotionale Tiefe, sentimentalen Wert und Individualität.

Gesundheit, ein globales Trendthema der letzten Jahre, dominierte die FMCG-Wellness Breakfast Session am 27. September. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Navigating the new tools for digital success" und wurde von Rex Zhang, General Manager der Commercial Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Industry Group Division bei Xiaohongshu, und Jayden Wu, Head der Healthcare and Wellness Industry Division bei Xiaohongshu, geleitet. Sie untersuchten chinesische Markttrends für globale Wellness-Marken:

- Die nahtlose Integration von sozialen Medien und E-Commerce verändert die Einkaufsgewohnheiten und Markenerfahrungen und läutet eine beispiellose Revolution im Gesundheitssektor ein.

- Chinas Jugend nimmt neue Wellness-Trends auf, integriert traditionelle chinesische Praktiken und erschließt ein erhebliches Konsumpotenzial.

Cynthia Zhong, Head er Luxury Industry Division bei Xiaohongshu, präsentierte das Thema „Xiaohongshu:The new frontline of lifestyle platform" und stellte den einzigartigen Ansatz der Plattform vor, um das Markenpotenzial von globalen Mode-, Luxus- und Lifestyle-Marken zu erschließen.

- Xiaohongshu hat ein einzigartiges Community-Ökosystem aufgebaut, indem es seine differenzierte Community-Positionierung und seine große Nutzerbasis nutzt, um eine vertrauensvolle und engagierte Atmosphäre zu schaffen.

- Mit hochwertigen nutzergenerierten Inhalten (User Generated Content, UGC) als Eckpfeiler ermöglicht Xiaohongshu Marken das authentische Teilen von fesselnden, relevanten Inhalten, die die echten Erfahrungen der Nutzer widerspiegeln, exklusive Markenidentitäten schaffen und die Attraktivität der Marke steigern.

Menschenzentriertes Marketing: Marketing-Potenzial freisetzen

Auf dem Gipfeltreffen stellte Xiaohongshu seine umfassenden Einblicke in 20 demografische Gruppen vor, mit einem besonderen Fokus auf Luxus durch die Einführung der Persona „Luxury Living". Diese Klassifizierung segmentierte Luxuskonsumenten auf der Grundlage ihrer unterschiedlichen spirituellen Bedürfnisse, wobei vier Hauptmotivatoren für Luxusausgaben hervorgehoben wurden und die Teilnehmer einen aufschlussreichen Einblick in die Luxuskonsumentenbasis von Xiaohongshu erhielten. Die Vielfältigkeit der „Luxury Living"-Persona eröffnet neue Wege für die Interaktion zwischen Marke und Verbraucher, indem sie die Markenidentität mit der Selbstdarstellung der Verbraucher in Einklang bringt. Sie befriedigt die Suche der Zielkunden nach Identitätsmerkmalen und einem Zugehörigkeitsgefühl, indem sie über konventionelle Statussymbole hinausgeht und stattdessen das Wesen des Einzelnen verkörpert, seine sich entwickelnde spirituelle Welt fördert und eine tiefe, dauerhafte emotionale Verbindung mit Marken herstellt.

Darüber hinaus haben gesundheitsbewusste Verbraucher verschiedener Altersgruppen im Bereich Wellness unterschiedliche körperliche, erlebnisorientierte und expressive Wünsche in verschiedenen Nutzungsszenarien. Auf der Grundlage von Gesundheitsphilosophien, Konsummotivationen und Nutzungskontexten identifizierte Xiaohongshu auf dem Gipfel acht demografische Schlüsselgruppen als „Physique Care Advocates" innerhalb des Gesundheits- und Wellnesssektors, darunter Vitality Chargers, Workplace Efficiency Seekers, Slow Living Advocates, Glow-Up Researchers, Self-Care Enthusiasts, Fitness Fanatics, Endurance Explorers und Silver-Haired Trendsetters.

Diese umfassende Segmentierung unterstreicht das wachsende Gesundheitsbewusstsein der jungen Generationen, die eine proaktive Haltung im Umgang mit ihrer Gesundheit einnehmen und die Landschaft des Gesundheitskonsums in Richtung einer größeren Integration und Vielfalt im Alltag vorantreiben. Xiaohongshu unterstützt Marken, indem es reale Verbraucherszenarien aufzeigt und ein tiefes Verständnis für die verschiedenen Schmerzpunkte und Kaufpräferenzen entwickelt. Durch ein genaues Verständnis der Wellness-Bedürfnisse der Verbraucher können Marken ihr Angebot verbessern, ihre Kernkompetenzen hervorheben und ihre Wettbewerbsvorteile ausbauen, um letztlich die Marktreichweite für Produkte zu vergrößern, die wirklich auf die Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt sind.

Im Bereich des Wohnens identifizierte Xiaohongshu vier verschiedene Personentypen: Nomadic Youth, Nesting Youth, All-Rounders und Home Curators. Durch die Zusammenarbeit mit Xiaohongshu können sich Marken diese einzigartigen Verbrauchersegmente erschließen, die auf dem Rahmenwerk „People-Needs-Scenarios-Trends" basieren. Die Marken erhalten eine ganzheitliche Analyse der wichtigsten Wachstumstrends im Wohnbereich, die von der Ästhetik der Einrichtung über die Effizienz von Möbeln und Geräten bis hin zur emotionalen Zufriedenheit reichen. Gemeinsam können sie innovative Wege zur Einbindung der Nutzer beschreiten und die Expansion des Unternehmens vorantreiben.

Innovative Lösungen: Ein Win-Win-Ökosystem für eine gemeinsame Zukunft

Marken, die auf Xiaohongshu vertreten sind, haben ihre Marketingstrategien verbessert und den Geschäftswert gesteigert, indem sie den Prozess von der Inspiration bis zum Kauf optimiert haben. Xiaohongshu hat zusammen mit seinen Partnermarken einen neuartigen Marketingansatz eingeführt, der den Vorlieben der neuen Generation entgegenkommt, indem er die Kluft zwischen Online- und Offline-Kanälen überbrückt. Diese Strategie hat das Engagement und die Kommunikation mit den Verbrauchern weiter beschleunigt und bietet ein bequemes, effizientes und beruhigendes Einkaufserlebnis.

Für Luxusmarken ist die wirksame Kommunikation des Markenmantras und des Markenversprechens von entscheidender Bedeutung, um ihre Zielgruppe anzusprechen. Der Laufsteg dient als Eckpfeiler des Markenstorytellings und bildet eine Brücke zwischen Luxuskonsumszenarien und Marketingbestrebungen. Xiaohongshus unverwechselbares „See Now, Buy Now"-Modell für Luxusmodenschauen stellt eine bahnbrechende Lösung dar. Während der Early Fall Women's Collection-Show von Louis Vuitton (LV) präsentierte die Marke erstmals ein hybrides Live-Streaming-Format auf Xiaohongshu, bei dem sowohl der Laufsteg als auch ein Preview-Event gezeigt wurden. Durch diese exklusive Zusammenarbeit ebnete LV einen innovativen Weg für das Marketing, der von den Highlights der Messe und der facettenreichen Produktvorschau bis hin zum direkten Kauf über die Mini-App reichte und so einen nahtlosen Übergang von der Markenexposition zum Verkauf ermöglichte.

In der Zwischenzeit beschreitet Xiaohongshu weiterhin neue Wege im innovativen Marketing. Die Plattform profitiert von der starken Einbindung der Verbraucher und hat ein einzigartiges KOS-Ökosystem (Key Opinion Sales) geschaffen, das sich für Marken bei der Erweiterung ihres Kundenstamms als hilfreich erweist. Derzeit verfügt Xiaohongshu über mehr als 100.000 Geschäftskunden aus allen Branchen mit fast 2 Millionen Beiträgen. Das KOS-Ökosystem erweitert auf effiziente Weise die Kundenreichweite, rationalisiert die Bestellprozesse und überbrückt die Kommunikationslücke zum Verbraucher. Durch den Einsatz verschiedener Inhaltsformate und Marketingstrategien werden Markenidentität und ästhetische Angebote kommuniziert, die digitale Transformation von Marken beschleunigt und ein nahtlos geschlossener Kreislauf von der Inspiration bis zum Kauf erreicht.

Seit seiner Gründung hat Xiaohongshu als Brücke gedient, die Nutzer mit Premium-Produkten und realen Erfahrungen mit der kommerziellen Welt verbindet. Mit einem menschenzentrierten Ansatz bietet Xiaohongshu eine nahtlose Lösung für das Geschäftswachstum und die Umsatzsteigerung von Marken. Erreicht wird dies durch praktische Marketingstrategien, diversifizierte Markenlösungen und bahnbrechende Omnichannel-Konversionswege.

Mit Blick auf die Zukunft wird Xiaohongshu weiterhin mit Marken zusammenarbeiten, um den dynamischen Verbrauchermarkt zu navigieren, die emotionale Resonanz und den Werteabgleich mit den Nutzern zu fördern und eine dauerhafte Markenvitalität zu unterstützen.

