Parcours numérique et intelligent : Xiaohongshu et VOGUE Business dévoilent des informations révolutionnaires de marketing lifestyle lors du sommet de Milan

MILAN, 30 septembre 2024 /PRNewswire/ -- En tant que partenaire stratégique exclusif, Xiaohongshu s'est associé à VOGUE Business pour accueillir le sommet The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles à l'emblématique Palazzo Serbelloni de Milan les 26 et 27 septembre 2024. L'événement visait à redéfinir le marketing, l'innovation des produits et l'évolution des marques dans une optique centrée sur l'humain, en promouvant un écosystème plus créatif et plus dynamique pour les marques mondiales.

Le sommet a rassemblé des experts en marketing de marques mondiales prestigieuses et des cadres supérieurs des départements beauté, luxe et habillement, biens de consommation à rotation rapide (FMCG) et biens durables de Xiaohongshu. Ensemble, ils ont exploré l'avant-garde des tendances en matière de marketing numérique et les écosystèmes de style de vie pionniers dans les domaines du luxe, de la beauté, du bien-être, des boissons et de l'habitat en Chine.

Xiaohongshu, un centre de tendances permettant aux marques de gagner en popularité, se targue d'une vaste base de jeunes consommateurs et d'un écosystème de contenu de haute qualité. Grâce à sa connaissance approfondie des tendances du secteur et des préférences des utilisateurs, elle est devenue la première plateforme de marketing pour les marques qui cherchent à établir des liens émotionnels avec les consommateurs chinois.

Pour ceux qui s'aventurent sur le marché chinois ou qui cherchent de nouvelles opportunités de croissance, Xiaohongshu n'est pas seulement une communauté optimale pour atteindre les consommateurs cibles, mais aussi un partenaire essentiel pour étendre leur présence en Chine. Il s'agit d'une plateforme cruciale pour la croissance des entreprises, et c'est donc le moment idéal pour rejoindre cette plateforme de contenu communautaire .

À l'ère de la transformation numérique, l'intelligence artificielle (IA), les médias sociaux et les solutions commerciales innovantes redéfinissent les modes de vie modernes et renforcent le potentiel humain. L'événement de deux jours s'est penché sur les outils de marketing numérique de pointe et les tendances de consommation émergentes, Xiaohongshu présentant des stratégies de marketing centrées sur l'humain dans les secteurs du luxe, du bien-être, des boissons et de l'habitat.

Dans le paysage numérique d'aujourd'hui, l'attention du public s'est fragmentée, ce qui a donné naissance à des cercles d'intérêt divers et à des modes de vie personnalisés. Comment les marques peuvent-elles attirer l'attention et la reconnaissance d'un public plus large ? Au cours d'une table ronde intitulée « Tapping lifestyle trends - the micro-cultures driving engagement », Shawn Li, directeur général, Commercial Durable Consumption Division, Xiaohongshu, a échangé des idées sur l'évolution des comportements des consommateurs avec des leaders mondiaux dans les domaines de la mode, de l'ameublement et de la beauté.

- Les influenceurs servent désormais de messagers et d'amplificateurs au sein de cercles d'intérêt spécifiques, ce qui constitue un nouveau moyen de communication et modifie la dynamique de la communication au sein de ces communautés ;

- Les jeunes consommateurs donnent la priorité à la combinaison des besoins personnels et des expériences esthétiques, en valorisant la profondeur émotionnelle, la valeur sentimentale et l'individualité.

La santé, un sujet d'actualité mondiale ces dernières années, a dominé le petit-déjeuner de travail consacré aux produits de grande consommation et au bien-être, qui s'est tenu le 27 septembre. L'événement, intitulé « Navigating the new tools for digital success », a réuni Rex Zhang, directeur général de la division commerciale du groupe industriel des biens de consommation courante chez Xiaohongshu, et Jayden Wu, responsable de la division industrielle des soins de santé et du bien-être chez Xiaohongshu. Ils ont examiné les tendances du marché chinois pour les marques mondiales de bien-être :

- L'intégration fluide des médias sociaux et du commerce électronique transforme les habitudes d'achat et l'expérience des marques, ouvrant la voie à une révolution sans précédent dans le secteur de la santé.

- Les jeunes Chinois adoptent les nouvelles tendances en matière de bien-être, intègrent les pratiques traditionnelles chinoises et libèrent un potentiel de consommation considérable.

Cynthia Zhong, responsable de la division de l'industrie du luxe chez Xiaohongshu, a fait une présentation sur le thème « Xiaohongshu : la nouvelle ligne de front de la plateforme de style de vie », présentant l'approche unique de la plateforme pour libérer le potentiel des marques aux côtés des marques mondiales de mode, de luxe et de style de vie.

- Xiaohongshu a cultivé un écosystème communautaire distinctif en tirant parti de son positionnement communautaire différencié et de sa vaste base d'utilisateurs, favorisant ainsi une atmosphère de confiance et d'engagement.

- Avec le contenu généré par les utilisateurs comme pierre angulaire, Xiaohongshu permet aux marques de partager de manière authentique un contenu convaincant et pertinent présentant les expériences authentiques des utilisateurs, créant ainsi des identités de marque exclusives et renforçant l'attrait de la marque.

Marketing centré sur l'humain : concrétiser le potentiel marketing

Lors du sommet, Xiaohongshu a dévoilé ses connaissances approfondies sur 20 groupes démographiques, en mettant l'accent sur le luxe grâce à l'introduction du personnage « Luxury Living ». Cette classification segmente les consommateurs de luxe en fonction de leurs différents besoins spirituels, en mettant en évidence les quatre principaux facteurs de motivation des dépenses de luxe et en donnant aux participants un aperçu perspicace de la base de consommateurs de luxe de Xiaohongshu. La diversité de l'identité « Luxury Living » ouvre de nouvelles voies d'interaction entre la marque et le consommateur, en alignant l'identité de la marque sur l'expression personnelle du consommateur. Elle répond à la quête de marqueurs d'identité et de sentiment d'appartenance des consommateurs cibles, transcendant les symboles de statut conventionnels et incarnant au contraire l'essence des individus, nourrissant leur monde spirituel en évolution et cultivant un lien émotionnel profond et durable avec les marques.

En outre, dans le domaine du bien-être, les consommateurs soucieux de leur santé et appartenant à des groupes d'âge différents manifestent des désirs physiques, expérientiels et expressifs variés dans le cadre de divers scénarios d'utilisation. Sur la base des philosophies de santé, des motivations de consommation et des contextes d'utilisation, Xiaohongshu a identifié huit groupes démographiques clés comme « défenseurs des soins corporels » dans le secteur de la santé et du bien-être lors du sommet, dont les chargeurs de vitalité, les chercheurs d'efficacité au travail, les défenseurs de la vie lente, les chercheurs d'éclat, les enthousiastes du soin de soi, les passionnés du fitness, les explorateurs d'endurance et les tendanceurs grisonnants.

Cette segmentation complète souligne la prise de conscience croissante des jeunes générations en matière de santé, qui adoptent une attitude proactive dans la gestion de leur santé et font évoluer le paysage de la consommation de produits de santé vers une plus grande intégration et une plus grande diversité au quotidien. Xiaohongshu permet aux marques de dévoiler des scénarios de consommation réels et de cultiver une compréhension approfondie des différents points de douleur et des préférences d'achat. Grâce à une compréhension méticuleuse des exigences des consommateurs en matière de bien-être, les marques peuvent améliorer leurs offres, mettre l'accent sur leurs compétences essentielles et renforcer leurs avantages concurrentiels, ce qui, en fin de compte, élargit la portée du marché pour les produits qui s'alignent véritablement sur les exigences de l'utilisateur.

Dans le domaine de la vie domestique, Xiaohongshu a identifié quatre personnalités distinctes : jeunes nomades, jeunes qui s'installent, polyvalents et mainteneurs de foyers. En collaborant avec Xiaohongshu, les marques peuvent exploiter ces segments de consommateurs uniques, ancrés dans le cadre « Personnes - Besoins - Scénarios - Tendances ». Les marques reçoivent une analyse holistique des tendances de croissance cruciales dans le secteur de la vie domestique, qui englobe l'esthétique de la décoration, l'efficacité des meubles et des appareils, ainsi que la satisfaction émotionnelle. Ensemble, elles peuvent ouvrir des voies innovantes pour l'engagement des utilisateurs et catalyser l'expansion de l'entreprise.

Des solutions innovantes : un écosystème gagnant-gagnant pour un avenir partagé

Les marques présentes sur Xiaohongshu ont amélioré leurs stratégies de marketing et renforcé leur valeur commerciale, en rationalisant le processus de l'inspiration à l'achat. Xiaohongshu, avec ses marques partenaires, a introduit une nouvelle approche marketing qui répond aux préférences de la nouvelle génération en comblant le fossé entre les canaux en ligne et hors ligne. Cette stratégie a permis d'accélérer l'engagement et la communication avec les consommateurs, en leur offrant une expérience d'achat pratique, efficace et rassurante.

Pour les marques de luxe, il est essentiel de communiquer efficacement le mot d'ordre et la proposition de la marque afin d'attirer l'attention du public cible. Le défilé est la pierre angulaire de la narration de la marque et sert de pont entre les scénarios de consommation de luxe et les efforts de marketing. Le modèle « See Now, Buy Now » de Xiaohongshu pour les défilés de mode de luxe constitue une solution innovante. Lors du défilé de la collection féminine du début de l'automne de Louis Vuitton (LV), la marque a présenté pour la première fois un format hybride de diffusion en direct sur Xiaohongshu, présentant à la fois le défilé et un événement d'avant-première. Grâce à cette collaboration exclusive, LV a ouvert une voie marketing innovante, allant des points forts du salon et des aperçus de produits à multiples facettes à l'achat direct via sa mini-application, réalisant ainsi une transition transparente de l'exposition de la marque à la conversion des ventes.

En parallèle, Xiaohongshu continue d'innover en matière de marketing. Capitalisant sur l'engagement solide des consommateurs, la plateforme a établi un écosystème unique de KOS (Key Opinion Sales), qui s'avère essentiel pour les marques dans l'expansion de leur base de clientèle. Actuellement, Xiaohongshu compte plus de 100 000 comptes commerciaux couvrant tous les secteurs d'activité, avec près de deux millions de publications. L'écosystème KOS élargit efficacement la portée de la clientèle, rationalise les processus de commande et comble le fossé de la communication avec les consommateurs. En tirant parti de divers formats de contenu et stratégies de marketing, il communique l'identité de la marque et les propositions esthétiques, accélérant la transformation numérique des marques et réalisant une boucle fermée de l'inspiration à l'achat.

Depuis sa création, Xiaohongshu a servi de pont, reliant les utilisateurs à des produits haut de gamme et des expériences réelles au monde commercial. Avec une approche centrée sur l'humain, Xiaohongshu fournit une solution optimale pour la croissance commerciale des marques et la conversion des ventes. Cet objectif est atteint grâce à des stratégies de marketing pratiques, à des solutions de marque diversifiées et à des voies de conversion omnicanales novatrices.

Pour l'avenir, Xiaohongshu s'engage à collaborer avec les marques pour naviguer sur le marché dynamique de la consommation, en favorisant la résonance émotionnelle et l'alignement des valeurs avec les utilisateurs, et en alimentant la vitalité durable de la marque.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518661/image_5030780_41529640.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2518662/image_5030780_41529749.jpg