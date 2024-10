Percorso digitale e intelligente: Xiaohongshu e VOGUE Business svelano rivoluzionarie intuizioni di marketing lifestyle al Milan Summit

MILANO, 1 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- In qualità di partner strategico esclusivo, Xiaohongshu ha collaborato con VOGUE Business per ospitare il summit La Via della seta digitale: pionieri nel futuro dello stile di vita di lusso presso lo storico Palazzo Serbelloni di Milano il 26 e 27 settembre 2024. L'evento mirava a ridefinire il marketing, l'innovazione di prodotto e l'evoluzione del marchio attraverso una lente incentrata sulle persone, alimentando un ecosistema più creativo e vibrante per i marchi globali.

Hanno partecipato al summit esperti di marketing di prestigiosi marchi globali e dirigenti senior dei business Bellezza, Lusso e Abbigliamento, Beni di largo consumo (FMCG) e Beni durevoli di Xiaohongshu, che insieme hanno esplorato le tendenze all'avanguardia del marketing digitale e gli ecosistemi di stile di vita pionieristici nei settori del lusso, della bellezza, del benessere, delle bevande e della casa in Cina.

Xiaohongshu, un polo di tendenza per i marchi che desiderano acquisire popolarità, vanta un'ampia base di giovani consumatori e un ecosistema di contenuti di alta qualità. Grazie alla sua approfondita conoscenza delle tendenze del settore e delle preferenze degli utenti, è diventata la piattaforma di marketing leader per i marchi che cercano di creare connessioni emotive con i consumatori cinesi.

Per coloro che si avventurano nel mercato cinese o cercano nuove opportunità di crescita, Xiaohongshu non è solo una comunità ottimale per raggiungere i consumatori target, ma anche un partner essenziale per espandere la loro presenza in Cina. Funziona come una piattaforma cruciale per la crescita aziendale, rendendo questo il momento migliore per unirsi a questa piattaforma di contenuti per la community.

Nell'era della trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale (IA), i social e le soluzioni commerciali innovative stanno ridefinendo gli stili di vita moderni e valorizzando il potenziale umano. L'evento della durata di due giorni ha approfondito gli strumenti di marketing digitale all'avanguardia e le tendenze di consumo emergenti, con Xiaohongshu che ha presentato strategie di marketing incentrate sulle persone che abbracciano i settori del lusso, del benessere, delle bevande e della casa.

Nell'attuale panorama digitale, l'attenzione del pubblico si è frammentata, dando vita a circoli di interessi diversificati e stili di vita personalizzati. Come possono i marchi catturare l'attenzione e il riconoscimento di un pubblico più ampio? Durante una tavola rotonda dal titolo "Sfruttare le tendenze dello stile di vita, le micro-culture che guidano l'impegno", Shawn Li, Responsabile generale del business Commercial Durable Consumption presso Xiaohongshu, ha scambiato opinioni sui cambiamenti nei comportamenti dei consumatori con i leader globali della moda, dell'arredamento e della bellezza.

– Gli influencer oggi fungono da messaggeri e amplificatori all'interno di circoli di interessi specifici, emergendo come un nuovo mezzo di comunicazione e rimodellando le dinamiche comunicative all'interno di queste comunità.

– I consumatori più giovani danno priorità al mix di esigenze personali ed esperienze estetiche, valorizzando la profondità emotiva, il valore sentimentale e l'individualità.

La salute, un argomento di tendenza a livello mondiale negli ultimi anni, ha dominato la FMCG-Wellness Breakfast Session del 27 settembre. L'evento, dal tema "Alla scoperta dei nuovi strumenti per il successo digitale", ha visto la partecipazione di Rex Zhang, Direttore generale del business Commercial Fast Moving Consumer Goods (FMCG) Industry Group presso Xiaohongshu, e di Jayden Wu, Responsabile del business Healthcare and Wellness Industry presso Xiaohongshu. Entrambi hanno esaminato le tendenze del mercato cinese per i marchi globali del benessere:

– L'integrazione tra i social e l'e-commerce sta trasformando le abitudini di acquisto e le esperienze dei marchi, inaugurando una rivoluzione senza precedenti nel settore sanitario.

– I giovani cinesi stanno abbracciando le nuove tendenze in fatto di benessere, incorporando le pratiche tradizionali cinesi e liberando un notevole potenziale di consumo.

Cynthia Zhong, direttrice Luxury Industry Division di Xiaohongshu, ha presentato il tema "Xiaohongshu: la nuova frontiera della piattaforma lifestyle", evidenziando l'approccio unico della piattaforma per liberare il potenziale del marchio insieme ai marchi globali di moda, lusso e lifestyle.

– Xiaohongshu ha coltivato un ecosistema comunitario distintivo sfruttando il suo posizionamento comunitario differenziato e la vasta base di utenti, promuovendo un'atmosfera di fiducia e coinvolgimento.

– Con i contenuti premium generati dagli utenti come elemento fondamentale, Xiaohongshu consente ai marchi di condividere in modo autentico contenuti accattivanti e pertinenti che presentano le esperienze autentiche degli utenti, creando identità di marca esclusive e migliorando l'attrattiva del marchio.

Marketing incentrato sulle persone: sbloccare il potenziale di marketing

In occasione del summit Xiaohongshu ha presentato le sue analisi approfondite su 20 gruppi demografici, con particolare attenzione al lusso attraverso l'introduzione della personalità "Luxury Living". Questa classificazione ha segmentato i consumatori di beni di lusso in base alle loro diverse esigenze spirituali, evidenziando quattro motivazioni principali alla base della spesa nel lusso e offrendo ai partecipanti uno sguardo approfondito sulla base dei consumatori di beni di lusso di Xiaohongshu. La diversità della personalità "Luxury Living" apre nuove strade alle interazioni tra brand e consumatori, allineando l'identità del brand con l'autoespressione del consumatore. Soddisfa la ricerca di indicatori di identità e di senso di appartenenza da parte dei consumatori target, trascendendo gli status symbol convenzionali e incarnando invece l'essenza degli individui, nutrendo il loro mondo spirituale in evoluzione e coltivando un legame emotivo profondo e duraturo con i marchi.

Inoltre, nell'ambito del benessere, i consumatori di diverse fasce d'età attenti alla salute mostrano desideri fisici, esperienziali ed espressivi diversi in diversi scenari di utilizzo. Sulla base di filosofie della salute, motivazioni di consumo e contesti di utilizzo, Xiaohongshu ha identificato durante il summit otto gruppi demografici chiave come "sostenitori della cura del corpo" nell'ambito del settore sanitario e del benessere, tra cui Vitality Chargers, Workplace Efficiency Seekers, Slow Living Advocates, Glow-Up Researchers, Self-Care Enthusiasts, Fitness Fanatics, Endurance Explorers e Silver-Haired Trendsetter.

Questa segmentazione completa sottolinea la crescente consapevolezza della salute tra le giovani generazioni, che adottano un atteggiamento proattivo nella gestione della propria salute e guidano il panorama dei consumi sanitari verso una maggiore integrazione e diversità quotidiana. Xiaohongshu supporta i marchi svelando scenari di consumo reali e coltivando una profonda comprensione dei diversi punti critici e delle preferenze di acquisto. Grazie a una comprensione meticolosa delle esigenze di benessere dei consumatori, i marchi possono migliorare la propria offerta, sottolineare le competenze chiave e rafforzare i vantaggi competitivi, ampliando in definitiva la portata del mercato per prodotti che si allineano realmente alle richieste degli utenti.

Nell'ambito della vita domestica Xiaohongshu ha individuato quattro personalità distinte: giovani nomadi, giovani che si creano un nido, tuttofare e perfezionisti della casa. Grazie alla collaborazione con Xiaohongshu, i marchi possono attingere a questi segmenti di consumatori unici, basati sul modello "Persone-Bisogni-Scenario-Tendenze". Analizzando l'estetica dell'arredamento, l'efficienza dei mobili e degli elettrodomestici e la soddisfazione emotiva, i marchi ricevono un'analisi olistica delle tendenze di crescita cruciali nel settore dell'home living. Insieme, possono tracciare percorsi innovativi per coinvolgere gli utenti e catalizzare l'espansione aziendale.

Soluzioni innovative: un ecosistema vantaggioso per tutti per un futuro condiviso

I marchi Xiaohongshu hanno potenziato le loro strategie di marketing e aumentato il valore aziendale, semplificando il processo dall'ispirazione all'acquisto. Xiaohongshu, insieme ai suoi marchi partner, ha introdotto un nuovo approccio al marketing che soddisfa le preferenze della nuova generazione colmando il divario tra canali online e offline. Questa strategia ha accelerato ulteriormente il coinvolgimento e la comunicazione con i consumatori, offrendo un'esperienza di acquisto comoda, efficiente e rassicurante.

Per i marchi di lusso, comunicare in modo efficace lo slogan e la proposta del marchio è fondamentale per coinvolgere il proprio pubblico di riferimento. La passerella rappresenta il fulcro della narrazione del marchio, fungendo da ponte tra gli scenari di consumo del lusso e le iniziative di marketing. Il modello distintivo "See Now, Buy Now" di Xiaohongshu per le sfilate di moda di lusso rappresenta una soluzione rivoluzionaria. Durante la sfilata della collezione donna di inizio autunno di Louis Vuitton (LV), il marchio ha presentato in anteprima un formato di streaming live ibrido su Xiaohongshu, mostrando sia la passerella sia un evento di anteprima. Grazie a questa esclusiva collaborazione, LV ha tracciato un percorso di marketing innovativo, che spazia dai momenti salienti della sfilata e dalle anteprime dei prodotti multiformi all'acquisto diretto tramite la sua mini-app, realizzando una transizione fluida dall'esposizione del marchio alla conversione delle vendite.

Nel frattempo, Xiaohongshu continua a fare progressi nel marketing innovativo. Sfruttando il solido coinvolgimento dei consumatori, la piattaforma ha creato un ecosistema KOS (Key Opinion Sales) unico, che si è rivelato fondamentale per i marchi nell'ampliamento della propria base di clienti. Attualmente Xiaohongshu vanta oltre 100.000 account di vendita aziendali che spaziano in tutti i settori, con quasi 2 milioni di post di contenuti. L'ecosistema KOS amplia in modo efficiente il totale dei clienti raggiungibili, semplifica i processi di ordinazione e colma il divario di comunicazione con i consumatori. Sfruttando vari formati per i contenuti e strategie di marketing, comunica l'identità del marchio e le proposte estetiche, accelerando la trasformazione digitale dei marchi e realizzando un ciclo chiuso e fluido dall'ispirazione all'acquisto.

Fin dalla sua nascita Xiaohongshu ha operato come un ponte, collegando gli utenti a prodotti di alta qualità e a esperienze di vita reale con il mondo commerciale. Grazie al suo approccio incentrato sulle persone, Xiaohongshu offre una soluzione ottimale per la crescita aziendale e la conversione delle vendite dei marchi. Ciò si ottiene attraverso strategie di marketing pratiche, soluzioni di marca diversificate e percorsi di conversione omnicanale pionieristici.

Guardando al futuro, Xiaohongshu rimane impegnata a collaborare con i marchi per orientarsi nel dinamico mercato dei consumatori, promuovendo la risonanza emotiva e l'allineamento dei valori con gli utenti e alimentando una vitalità duratura del marchio.

