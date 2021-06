DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2021 : 305 000 dollars américains distribués sous la forme de prix aux innovateurs talentueux dans le domaine de l'IA

SHENZHEN, Chine, 18 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE 2021 a été lancé conjointement le 10 juin, à Beijing, par la Jiangsu Association of Artificial Intelligence (JSAI), le Huawei Consumer Cloud Service Dept et le Huawei Nanjing Research Center. Lors de la cérémonie de lancement, Liu Dongfang, directeur de l'Open Platform Business Dept, Cloud Service, Huawei Consumer Business Group a prononcé un discours liminaire. Zhi-Hua Zhou, professeur à l'Université de Nanjing, ACM/AAAI/IEEE Fellow, s'exprimant par liaison vidéo, a invité les étudiants amateurs d'algorithmes à se présenter à la compétition.

Depuis ses débuts en 2019, le DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE a suscité l'intérêt des étudiants passionnés d'algorithmes et des experts de l'industrie. Les propositions du concours, qui reprennent les dernières théories de l'IA et les pratiques commerciales les plus modernes, ont attiré un nombre croissant de candidats. Les participants souhaitant mettre leurs compétences à l'épreuve peuvent s'inscrire sur le site Web des développeurs HUAWEI.

Plus de propositions pour stimuler l'imagination

Le DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE de cette année s'accompagne de propositions plus ambitieuses que jamais. Les cinq propositions visent toutes à résoudre des problèmes du monde réel, qui existent depuis longtemps. Ces propositions traitent des questions suivantes : prévision de la rétention des utilisateurs au cours de différentes périodes en fonction de cibles et vues multiples, évaluation de la qualité des articles en fonction de l'apprentissage par transfert dans un cadre multimodèle, recommandations vidéo fondées sur l'optimisation multiobjectif, classements de recherches dans des contextes multimodaux et multilingues, et identification de menus s'appuyant sur des modèles d'apprentissage fondés sur peu d'exemples (modèles de type « few-shot learning »).

La première proposition, qui prédit la rétention des utilisateurs au cours de différentes périodes en fonction de cibles et vues multiples, est centrée sur des méthodes visant à améliorer la rétention des utilisateurs sur plusieurs jours grâce à la vectorisation de la chaîne de comportements basée sur des informations relatives aux utilisateurs, ce qui est crucial pour explorer les modèles d'apprentissage automatique de prochaine génération et la vectorisation multimodale.

La proposition suivante, qui porte sur l'évaluation de la qualité des articles fondée sur l'apprentissage par transfert dans un cadre multimodèle, revient sur les fondamentaux au cœur du domaine du flux de données. Il est largement reconnu que des modèles précis d'évaluation de la qualité des articles, une fois disponibles, stimuleront les innovations et les découvertes technologiques dans le domaine du traitement du langage naturel (PNL), et favoriseront également le développement d'algorithmes PNL.

La proposition portant sur les recommandations vidéo basées sur l'optimisation multiobjectif teste la capacité des candidats à hiérarchiser la rétroaction implicite des utilisateurs, ce qui est crucial pour générer des recommandations précises.

Malgré la myriade de recommandations que les utilisateurs reçoivent par l'intermédiaire de fenêtres contextuelles, ils ont tendance à effectuer des recherches pour obtenir l'information dont ils ont besoin. L'optimisation de l'expérience de recherche des utilisateurs et le classement des résultats de recherche demeurent toutefois un défi. La proposition sur les classements de recherches dans des contextes multimodaux et multilingues aborde cette question.

La proposition finale, c.-à-d. l'identification des menus en tirant parti de modèles d'apprentissage fondés sur peu d'exemples, a été conçue pour améliorer la précision de la reconnaissance de texte dans des images, explorer de nouvelles technologies dans ce domaine et contribuer aux progrès dans cette discipline.

Les cinq propositions sont à la fois pragmatiques et prospectives, exigeant que les participants construisent des modèles algorithmiques basés sur des ensembles de données, résolvent des problèmes réels et mettent en œuvre des technologies d'IA de pointe. Elles visent à stimuler l'innovation dans le domaine des algorithmes d'IA et à créer les conditions d'un environnement commercial florissant.

Mentorat d'experts, autonomisation des talents en IA

Les participants profiteront de l'occasion pour poser des questions à des autorités éminentes dans le domaine de l'IA, notamment Zhi-Hua Zhou, professeur à l'Université de Nanjing, ACM/AAAI/IEEE Fellow ; Pascal Van Hentenryck, professeur au Georgia Institute of Technology et co-président de la conférence sur l'intelligence artificielle (AAAI) 2019 ; et Giuseppe De Giacomo, professeur à l'Université Roma « La Sapienza » et président du programme de la conférence européenne sur l'intelligence artificielle (ECAI) 2020. En outre, 15 experts chinois en IA formeront un jury distingué, évaluant les travaux au cours des différentes étapes du concours. Ces experts feront part de leurs précieux commentaires, aidant les participants à créer des algorithmes plus efficaces et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris.

305 000 dollars américains octroyés sous forme de prix pour financer les pionniers de l'IA de demain

Un montant total de 305 000 dollars américains a été réservé afin d'être distribué sous la forme de prix pour le concours. On note une augmentation substantielle du montant alloué par rapport aux années précédentes. Pour chacune des cinq propositions, chaque équipe championne, première finaliste, deuxième finaliste et mention honorable recevra respectivement 30 000 dollars américains, 15 000 dollars américains, 10 000 dollars américains et 2 000 dollars américains.

Après s'être inscrits au concours, les participants peuvent choisir de participer au concours en ligne en soumettant des candidatures pour le nombre de propositions de leur choix. Six équipes seront sélectionnées pour chaque proposition et 30 équipes au total seront choisies pour la finale entre les meilleurs. Ces sélections seront faite en fonction de la notation automatique et des résultats des examens conduits par des experts. Les finalistes participeront à un concours en ligne spécial et feront des présentations.

En tant que concours d'algorithmes d'IA de renommée mondiale, le DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE offre aux chercheurs et aux étudiants développeurs d'algorithmes une chance unique d'explorer des technologies futuristes et de relever les défis qui entravent l'innovation à l'ère numérique. Il continuera de fournir une plateforme aux étudiants talentueux, développeurs d'algorithmes, afin qu'ils puissent présenter leurs compétences et participer à des échanges technologiques et professionnels, et aidera les professionnels des algorithmes d'intelligence artificielle à sortir des sentiers battus.

Cliquez ici pour commencer : https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/201621219634131423

SOURCE Huawei