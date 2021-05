Díky špičkovému výkonu svých produktů získala firma Risen Energy 3 významná odborná ocenění

Firma Risen Energy Co., Ltd, která je jednou z předních společností v oboru, byla rovněž přizvána k účasti na tomto semináři a získala zde tři ocenění. Jedním z oceněných byl i ředitel výzkumu a vývoje firmy Risen Energy pan Liou Ja-feng, který získal cenu pro nejlepšího technického ředitele (Outstanding CTO Award). Liou Ja-feng a jeho výzkumný a vývojový tým ze společnosti Risen Energy se zapojili do soutěže v kategorii křemíkových destiček (waferů) s formátem článků 210 mm s využitím technologie heterostruktury. Navzdory řadě technických problémů vyvinul tento tým moduly řady Titan a heterostrukturní moduly s vysokou účinností, které se uplatní již v generaci 5.0 a 6.0 fotovoltaických technologií. Očekává se, že spojením modulů řady Titan s heterostrukturními technologiemi vzniknou systémy, které budou dominantní i v generaci 7.0 fotovoltaických technologií.