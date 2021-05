Vynikajúci výkon vedie spoločnosť Risen Energy k získaniu 3 ocenení v odbore

Spoločnosť Risen Energy Co., Ltd, jedna z vedúcich spoločností v tomto odbore, bola pozvaná na seminár, na ktorom získala tri ocenenia. Jeden z nich, cenu pre vynikajúceho CTO, získal Liu Yafeng, hlavný riaditeľ pre výskum a vývoj v spoločnosti Risen Energy. Vo svojom odhodlaní udržať si náskok pred priemyselnými trendmi sa Liu Yafeng a výskumný a vývojový tím spoločnosti Risen Energy zúčastnili súťaženej kategórie s 210 mm veľkorozmernou silikónovou fotovoltaickou doskou. Napriek niekoľkým technickým výzvam tím vyvinul vysoko účinné moduly série Titan aj heterojunkčné moduly, vďaka čomu viedol odbor v ére 5.0 a 6.0. Očakáva sa, že kombinácia série Titan a heterojunkcie spôsobí, že toto odvetvie uvedie do éry 7.0.