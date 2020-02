Dimensional Insight a été nommé fournisseur "Best in KLAS" dans la catégorie "Healthcare Business Intelligence/Analytics" par KLAS Research pour la 7e fois en 10 ans

L'entreprise obtient son meilleur score annuel à ce jour ; elle domine le classement des sept vendeurs en termes de culture, de fidélité, d'opérations, de produits, de relations et de valeur

BURLINGTON, Massachusetts, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, développeur de la plateforme Diver, a annoncé aujourd'hui son classement en première position par KLAS Research dans le cadre de l'édition 2020 du rapport sur les logiciels et les services Best in KLAS, dans la catégorie "Healthcare Business Intelligence/Analytics". KLAS Research a inclus pour la première fois la catégorie "Healthcare Business Intelligence/Analytics" dans son rapport annuel en 2010, et depuis lors, Dimensional Insight s'est classé n°1 dans ce segment de manière stupéfiante pendant 7 années sur 10 (2010, 2011, 2012, 2014, 2015/16, 2019, et maintenant 2020). Dimensional Insight a battu un groupe de sept grands vendeurs de Business Intelligence et Analytics, et dans le processus, a obtenu non seulement son score annuel le plus élevé (93,4) à ce jour, mais a également obtenu au moins 5 points de plus que les autres vendeurs de la catégorie.

« Année après année, Dimensional Insight a obtenu des scores extraordinaires dans le rapport Best in KLAS. Pour nos clients, cela signifie qu'ils sont en mesure de constater une amélioration démontrable, et sans précédent, des résultats grâce à l'utilisation de notre plateforme d'analyse », a déclaré Fred Powers, le PDG et cofondateur de Dimensional Insight. « Cet honneur est un témoignage non seulement pour nos clients et la manière innovante dont ils utilisent l'analyse pour le changement transformateur, mais aussi pour nos employés qui travaillent sans relâche pour assurer la réussite de nos clients. »

Chaque année, KLAS publie le rapport Best in KLAS. Ce rapport classe les vendeurs de logiciels et de services informatiques dans le domaine de la santé sur de nombreux segments de marché. Le rapport Best in KLAS contient deux types de prix pour différents marchés informatiques dans le domaine de la santé : le prix Best in KLAS et le prix Category Leader. Outre une note numérique pour chaque vendeur dans le rapport, KLAS note également les vendeurs dans six domaines : culture, loyauté, opérations, produit, relation et valeur. Dimensional Insight a reçu la note « A » dans les six domaines.

« Dimensional Insight se révèle supérieur lorsqu'il s'agit de travailler avec ses clients pour améliorer les résultats et fournir une nouvelle technologie pour mener ce changement », a déclaré Kathy Sucich, directrice du marketing dans le secteur des soins de santé à Dimensional Insight. « Les prix Best in KLAS reflètent les efforts intenses de notre organisation pour permettre à nos clients de réussir. »

Le président de KLAS, Adam Gale, a déclaré : « Les fournisseurs et les payeurs de services de santé exigent chaque année de leurs vendeurs partenaires de meilleures performances, une plus grande facilité d'utilisation et une meilleure interopérabilité. Les lauréats du prix Best in KLAS fixent la norme d'excellence dans leur segment de marché. L'obtention d'un prix Best in KLAS devrait à la fois enthousiasmer les lauréats et les inviter à rester humbles. Il sert de signal pour les fournisseurs en indiquant qu'ils ne doivent attendre que le meilleur des vendeurs victorieux. »

Pour en savoir plus sur le rapport Best in KLAS, veuillez visiter : https://www.dimins.com/awards/klas-report/.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse, de gestion des données et de gestion des performances offrant une gamme complète de capacités allant de l'intégration et la modélisation des données à des rapports, des analyses et des tableaux de bord sophistiqués. La société a remporté sept fois le prix Best in KLAS dans la catégorie de la veille économique et de l'analyse dans le domaine des soins de santé, et s'est classée plus récemment en première position en 2020. Fondée en 1989, Dimensional Insight compte des milliers d'entreprises clientes dans le monde entier. Dimensional Insight se classe régulièrement comme l'une des organisations d'analytique les plus performantes par les clients et les analystes du secteur dans ses principaux segments de marché, dont la santé, la production industrielle et l'alcool de bouche. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter https://www.dimins.com/.

