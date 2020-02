Dimensional Insight ocupó el primer puesto en el informe Best in KLAS por séptima vez en diez años

- Dimensional Insight ocupó el puesto número 1 en el informe anual Best in KLAS en la categoría de Inteligencia de Negocios y Analítica en la atención médica por séptima vez en diez años.

La empresa ha alcanzado su mayor puntuación anual hasta la fecha; encabeza el grupo de siete proveedores en cultura, fidelización, operaciones, producto, relaciones y valor.

BURLINGTON, Massachusetts, 13 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, el creador de Diver Platform, ha anunciado hoy que KLAS Research le ha otorgado el puesto número 1 de Best in KLAS 2020: el informe "Software and Services" en la categoría de inteligencia de negocios y analítica en la atención médica. KLAS Research incluyó por primera vez la categoría de inteligencia de negocios y analítica en la atención médica en su informe anual en 2010 y, desde entonces, Dimensional Insight ha ocupado el puesto número 1 en el segmento durante un asombroso período de siete años de diez (2010, 2011, 2012, 2014, 2015/16, 2019 y ahora 2020). Dimensional Insight superó a un grupo de siete proveedores de grandes marcas de inteligencia de negocios y analíticas y, en el proceso, no solo alcanzó su mayor puntuación anual (93,4) hasta la fecha, sino que también obtuvo al menos 5,0 puntos más que los otros proveedores de la categoría.

"Dimensional Insight ha logrado año tras año excelentes puntuaciones en el informe "Best in KLAS". Para nuestros clientes esto significa que son capaces de observar una mejora demostrable e incomparable de los resultados gracias a la utilización de nuestra plataforma de analítica", dice Fred Powers, consejero delegado y cofundador de Dimensional Insight. "Este honor no solo es un testimonio para nuestros clientes y las innovadoras formas en que están usando las analíticas para el cambio transformador, sino también para nuestros colaboradores, que trabajan sin descanso para asegurar el éxito de los clientes".

KLAS publica el informe "Best in KLAS" cada año. Este informe clasifica en orden jerárquico a los proveedores de software y servicios informáticos para la atención médica en numerosos segmentos del mercado. El informe "Best in KLAS" contiene dos tipos de premios para varios mercados de servicios informáticos para la atención médica: el premio "Best in KLAS" y el premio "Category Leader". En el informe, además de otorgar una puntuación numérica a cada proveedor, KLAS también califica a los proveedores en seis áreas: cultura, fidelización, operaciones, producto, relaciones y valor. Dimensional Insight recibió una calificación "A" en las seis áreas.

"Dimensional Insight es excelente cuando se trata de trabajar con nuestros clientes para mejorar los resultados y suministrar nuevas tecnologías para impulsar ese cambio", dice Kathy Sucich, directora de Marketing de Atención Médica de Dimensional Insight. "Los premios "Best in KLAS" son un reflejo del gran esfuerzo de nuestra organización para que los clientes alcancen el éxito".

El presidente de KLAS, Adam Gale, señala: "Los proveedores y clientes exigen cada año un mayor rendimiento, usabilidad e interoperabilidad de sus socios proveedores". Los ganadores del premio "Best in KLAS" determinan el estándar de excelencia en su segmento de mercado. Los ganadores deberían estar entusiasmados y sentirse honrados de ganar un premio "Best in KLAS". Esto es una señal de que los proveedores simplemente deberían esperar lo mejor de los ganadores".

Para obtener más información sobre el informe "Best in KLAS" visite https://www.dimins.com/awards/klas-report/.

Acerca de Dimensional Insight

Dimensional Insight® es un proveedor líder de soluciones analíticas, gestión de datos y gestión de rendimiento con una completa cartera de funcionalidades que van desde la integración y el modelado de datos a la elaboración de sofisticados informes, analíticas y paneles de datos. La empresa ha ganado siete veces el premio Best in KLAS en inteligencia de negocios y analítica en atención médica, ocupando recientemente el puesto número 1 en el año 2020. Fundada en 1989, Dimensional Insight tiene como clientes a miles de organizaciones de todo el mundo. Los clientes y analistas del sector sitúan sistemáticamente a Dimensional Insight entre las plataformas analíticas más eficaces en sus principales segmentos de mercado, que incluyen la atención médica, la fabricación y la de bebidas y licores. Para obtener más información, visite https://www.dimins.com/ .

Related Links

http://www.dimins.com



SOURCE Dimensional Insight