Dimensional Insight wird im jährlich erscheinenden „Best in KLAS"-Bericht in der Kategorie „Business-Intelligence/Analytik im Gesundheitswesen" zum siebten Mal in zehn Jahren an erster Stelle geführt

Das Unternehmen erzielt sein bis dato höchstes Jahresergebnis – führt in den Bereichen Kultur, Loyalität, Betrieb, Produkt, Beziehung und Nutzen ein Feld von sieben Anbietern an

BURLINGTON, Massachusetts, 13. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Dimensional Insight®, Schöpfer der Diver Platform, gab heute bekannt, dass es von KLAS Research in dessen Bericht „Best in KLAS: Software and Services Report" des Jahres 2020 in der Kategorie „Healthcare Business Intelligence/Analytics" (Business-Intelligence/Analytik im Gesundheitswesen) an erster Stelle geführt wird. KLAS Research hatte die Kategorie „Healthcare Business Intelligence/Analytics" erstmals in seinem Jahresbericht 2010 ausgewiesen. Seitdem ist Dimensional Insight beeindruckende sieben von zehn Jahre (2010, 2011, 2012, 2014, 2015/16, 2019 und jetzt 2020) Nummer 1 dieses Segments gewesen. Dimensional Insight erzielte in einem Feld von sieben Business-Intelligence- und Business-Analytik-Anbietern großer Marken das beste Ergebnis. Es erzielte dabei nicht nur seinen bis dato höchsten Jahreswert (93,4), sondern auch mindestens 5,0 Punkte mehr als die anderen Anbieter der Kategorie.

„Jahr für Jahr hat Dimensional im ‚Best in KLAS'-Bericht herausragende Ergebnisse erzielt. Das zeigt unseren Kunden, dass die Nutzung unserer Analytik-Plattform nachweisliche – und beispiellose – Ergebnisverbesserungen ermöglicht", so Fred Powers, CEO und Mitbegründer von Dimensional Insight. „Diese Ehre gebührt dabei nicht nur unseren Kunden und den innovativen Methoden, mit denen diese Analytik für transformativen Wandel nutzen, sondern auch unseren Mitarbeitern, die sich unermüdlich für den Erfolg unserer Kunden einsetzen."

KLAS bringt den „Best in KLAS"-Bericht jedes Jahr neu heraus. Der Bericht stellt eine Rangfolge von Anbietern auf das Gesundheitswesen spezialisierter IT-Software und IT-Dienste zahlreicher Marktsegmente auf. Der „Best in KLAS"-Bericht sieht für verschiedene Märkte auf das Gesundheitswesen spezialisierter IT zwei Formen der Auszeichnung vor: die Auszeichnung „Best in KLAS" und die Auszeichnung „Category Leader" (Kategorieführer). Zusätzlich zu dem numerischen Wert, der jedem Anbieter im Bericht zugeordnet wird, bewertet KLAS Anbieter in sechs Bereichen: Kultur, Loyalität, Betrieb, Produkt, Beziehung und Nutzen (Culture, Loyalty, Operations, Product, Relationship, Value). Dimensional Insight wurde in allen sechs mit „A" bewertet.

„Dimensional Insight hat große Vorteile, wenn es darum geht, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um Ergebnisse zu verbessern und neue Technologien zur Unterstützung dieser Verbesserungen umzusetzen", so Kathy Sucich, Director of Healthcare Marketing bei Dimensional Insight. „Die ‚Best in KLAS'-Auszeichnungen machen den laserartigen Fokus unserer Organisation auf den Erfolg der Kunden deutlich."

Adam Gale, President von KLAS: „Provider und Zahler verlangen von ihren Anbieterpartnern jedes Jahr bessere Performance, Nutzbarkeit und Interoperabilität. ‚Best in KLAS'-Gewinner setzen in ihren Marktsegmenten Maßstäbe für Exzellenz. Eine ‚Best in KLAS'-Auszeichnung ist für ihren Empfänger Anlass zu Freude und Demut zugleich. Sie ist ein Signal an Provider, dass sie von den so ausgezeichneten Anbietern nur das Beste verlangen sollten."

Um mehr über den „Best in KLAS"-Bericht zu erfahren, besuchen Sie bitte die Webseite https://www.dimins.com/awards/klas-report/.

Informationen zu Dimensional Insight

Dimensional Insight® ist ein führender Provider von Analyse-, Datenmanagement- und Performance-Management-Lösungen. Das Unternehmen bietet ein komplettes Portfolio von Fähigkeiten an – von der Datenintegration und -modellierung bis hin zu anspruchsvollen Berichterstattungen, Analysen und Dashboards. Das Unternehmen ist siebenmaliger „Best in KLAS"-Gewinner in der Kategorie „Business-Intelligence/Analytik im Gesundheitswesen" – zuletzt 2020. Gegründet 1989, zählt Dimensional Insight tausende Organisationen weltweit zu seinen Kunden. Dimensional Insight wird von Kunden und Branchenanalysten in seinen Kernmärkten Gesundheitswesen, Fertigung und Getränkealkohol fortlaufend als Analytik-Organisation mit Top-Leistungen bezeichnet. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website https://www.dimins.com/.

