Dirk Gevers, ancien directeur du Janssen Human Microbiome Institute de J&J, nommé directeur scientifique de Seed Health

Avant de travailler chez J&J, Gevers a été au Broad Institute du MIT et de Harvard, où il a collaboré avec des partenaires cliniques et analytiques en appliquant la plateforme de génération de données du Broad Institute à une série de projets liés au microbiome. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle de premier plan dans le consortium du projet sur le microbiome humain du National Institute of Health et a publié plus de 140 articles évalués par des pairs, dont beaucoup ont jeté les bases de la recherche sur le microbiome humain.

« Je connais Dirk depuis plus d'une décennie. J'ai d'abord suivi ses recherches au Broad Institute, puis j'ai collaboré avec lui chez J&J - et je ne pouvais imaginer un rapprochement plus passionnant que celui de Dirk et de Seed », a fait remarquer Sarkis Mazmanian, PhD, titulaire de la chaire de microbiologie Luis & Nelly Soux à la division de biologie et de génie biologique du California Institute of Technology (Caltech), et membre du conseil d'administration de Seed Health. « Les contributions essentielles de Dirk dans ce domaine, associées au travail de l'entreprise visant à faire avancer les recherches révolutionnaires sur le microbiome, de la découverte à la commercialisation, constituent une force puissante pour tenir la promesse d'un impact croissant du microbiome sur la santé. »

En tant que CSO, Gevers développera l'équipe mondiale de R&D en mettant l'accent sur la découverte, la traduction et le développement clinique pour des applications dans les domaines de la santé gastro-intestinale et digestive, de la santé des femmes, de la peau et des soins buccodentaires, de la pédiatrie, de la santé mentale, de la fonction métabolique et de la nutrition. Gevers supervisera également les collaborations scientifiques et universitaires externes de Seed Health avec des institutions telles que Caltech, l'université de Harvard, le MIT, l'université de Zurich, l'université de Stanford, le Mass General Hospital et la Cleveland Clinic.

« Les recherches de Dirk ont contribué à jeter les bases de la modulation du microbiome pour la santé humaine. Aujourd'hui, en tant que l'un des experts en recherche translationnels les plus recherchés dans le domaine du microbiome, la nomination de Dirk va accélérer notre mission de gestion de la prochaine génération d'innovation microbienne », a déclaré Raja Dhir, cofondateur et co-PDG de Seed Health. « Ensemble, nous pouvons créer un nouveau cadre d'intervention et façonner l'avenir de ce domaine. »

Seed Health est une entreprise scientifique spécialisée dans le domaine des microbiomes, qui innove dans les probiotiques et les médicaments vivants pour influer sur la santé humaine et planétaire. Fondée pour réaliser le potentiel des microbes, notre plateforme permet la traduction de la science révolutionnaire dans un portefeuille englobant des applications spécifiques et préventives pour la santé gastro-intestinale et digestive, la santé des femmes, la peau et les soins buccodentaires, pédiatrie, santé mentale, fonction métabolique et nutrition. Nos innovations pour les consommateurs sont commercialisées sous la marque Seed ® et ont pour mission de faire bénéficier la catégorie mondiale des probiotiques d'atouts indispensables : précision, efficacité, éducation et communication scientifique proposant une nouvelle perspective. La recherche environnementale est menée via SeedLabs , qui a été fondée pour développer de nouvelles interventions bactériennes afin d'améliorer la biodiversité et de restaurer les écosystèmes touchés par l'activité humaine.

LUCA Biologics , cofondée avec le Dr Jacques Ravel, développe des médicaments vivants ciblant le microbiome vaginal pour favoriser la santé urogénitale et reproductive.

Le Dr Sarkis K. Mazmanian dirige les recherches sur l'impact du microbiome intestinal et sa communication avec les systèmes immunitaire et nerveux. Ses travaux portent plus particulièrement sur la manière dont cette autoroute de communication interne bidirectionnelle, connue sous le nom de « axe intestin-cerveau », influence les maladies complexes du cerveau, comme la maladie de Parkinson, l'autisme et la maladie d'Alzheimer. Sarkis a reçu de nombreux prix, dont le prix « Genius » de la Fondation MacArthur et le prix « Best Brains in Science » du Discover Magazine. Actuellement titulaire de la chaire de microbiologie Luis et Nelly Soux à la division de biologie et de génie biologique du California Institute of Technology (CalTech), M. Sarkis est également membre du conseil scientifique de Seed Health, fondateur de trois sociétés de biotechnologie et fier mentor d'un nombre incalculable d'étudiants et de boursiers postdoctoraux qui ont poursuivi avec succès des carrières indépendantes en médecine, dans l'industrie et dans le monde universitaire.

