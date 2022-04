Seed Health ernennt den ehemaligen Leiter des Janssen Human Microbiome Institute von J&J, Dirk Gevers, zum Chief Scientific Officer

Vor seiner Tätigkeit bei J&J war Gevers am Broad Institute des MIT und Harvard tätig, wo er mit klinischen und analytischen Partnern zusammenarbeitete und die Datengenerierungsplattform des Broad Institute für eine Reihe von mikrobiombezogenen Projekten einsetzte. Im Laufe seiner Karriere spielte er eine führende Rolle im Konsortium des Humanen Mikrobiomprojekts des National Institute of Health und veröffentlichte über 140 von Fachleuten begutachtete Arbeiten, von denen viele die Grundlage für die Erforschung des menschlichen Mikrobioms bildeten.

„Ich kenne Dirk seit über einem Jahrzehnt - zuerst verfolgte ich seine Forschung am Broad Institute, dann arbeitete ich mit ihm bei J&J zusammen - und ich könnte mir keine spannendere Verbindung als Dirk und Seed vorstellen", sagte Dr. Sarkis Mazmanian, Luis & Nelly Soux Professor für Mikrobiologie in der Abteilung für Biologie und biologisches Ingenieurwesen am California Institute of Technology (Caltech) und Mitglied des Board of Directors von Seed Health. „Dirks entscheidende Beiträge auf diesem Gebiet, kombiniert mit der Arbeit des Unternehmens, das bahnbrechende Mikrobiomforschung von der Entdeckung bis zur Vermarktung umsetzt, bilden eine starke Kraft, um das wachsende Versprechen des Mikrobioms, die Gesundheit zu beeinflussen, einzulösen."

Als CSO wird Gevers das globale Forschungs- und Entwicklungsteam erweitern und sich dabei auf die Entdeckung, Umsetzung und klinische Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Magen-Darm und Verdauungsgesundheit, Frauengesundheit, Haut- und Mundpflege, Pädiatrie, psychische Gesundheit, Stoffwechselfunktionen und Ernährung konzentrieren. Gevers wird auch die externen wissenschaftlichen und akademischen Kooperationen von Seed Health mit Institutionen wie Caltech, Harvard University, MIT, Universität Zürich, Stanford University, Mass General Hospital und Cleveland Clinic überwachen.

„Dirks Forschung hat dazu beigetragen, den Grundstein für die Modulation des Mikrobioms für die menschliche Gesundheit zu legen. Als einer der gefragtesten translationalen Experten auf dem Gebiet des Mikrobioms wird Dirks Ernennung unsere Mission beschleunigen, die nächste Generation mikrobieller Innovationen zu steuern", sagte Raja Dhir, Mitbegründer und Co-CEO von Seed Health. „Gemeinsam können wir einen neuen Rahmen für Interventionen schaffen und die Zukunft dieses Bereichs vorantreiben."

Seed Health ist ein Mikrobiom-Wissenschaftsunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich der Probiotika und der lebenden Medizin leistet, um die menschliche und planetarische Gesundheit zu verbessern. Unsere Plattform wurde gegründet, um das Potenzial von Mikroben zu erschließen, und ermöglicht die Umsetzung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse in einem Portfolio, das sowohl indikationsspezifische als auch präventive Anwendungen für Magen-Darm- und Verdauungsgesundheit, Frauengesundheit, Haut- und Mundpflege, Pädiatrie, geistige Gesundheit, Stoffwechselfunktionen und Ernährung umfasst. Unsere Verbraucherinnovationen werden unter Seed® vermarktet, mit dem Ziel, der globalen Kategorie der Probiotika die dringend benötigte Präzision, Wirksamkeit, Aufklärung und perspektivenverändernde wissenschaftliche Kommunikation zu verleihen. Die Umweltforschung wird unter SeedLabs durchgeführt, das gegründet wurde, um neuartige bakterielle Interventionen zur Förderung der biologischen Vielfalt und zur Wiederherstellung von Ökosystemen, die durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wurden, zu entwickeln.

LUCA Biologics, das gemeinsam mit Dr. Jacques Ravel gegründete wurde, entwickelt lebende Arzneimittel, die auf das vaginale Mikrobiom abzielen und der urogenitalen und reproduktiven Gesundheit dienen.

Dr. Sarkis Mazmanian

Dr. Sarkis K. Mazmanian ist führend in der Erforschung, wie das Darmmikrobiom das Immun- und Nervensystem beeinflusst und mit ihm kommuniziert. Seine Arbeit konzentriert sich insbesondere auf die Frage, wie die als „Darm-Hirn-Achse" bekannte zweiseitige interne Kommunikationsautobahn komplexe Erkrankungen des Gehirns, wie Parkinson, Autismus und Alzheimer, beeinflusst. Sarkis hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den „Genius"-Preis der MacArthur Foundation und die Auszeichnung „Best Brains in Science" des Discover Magazine. Derzeit ist er Luis & Nelly Soux Professor für Mikrobiologie in der Abteilung für Biologie und Biotechnologie am California Institute of Technology (CalTech). Sarkis ist außerdem Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Seed Health, Gründer von drei Biotech-Unternehmen und stolzer Mentor zahlreicher Studenten und Postdoktoranden, die eine erfolgreiche unabhängige Karriere in der Medizin, der Industrie und der Wissenschaft gemacht haben.

