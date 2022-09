DISCOVERY ВНЕДРЯЕТ ПЛАТФОРМУ OLINK ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТЕОМИКИ И БИОМАРКЕРОВ

DISCOVERY LIFE SCIENCES УСТАНАВЛИВАЕТ КРУПНЕЙШУЮ в АМЕРИКЕ ПЛАТФОРМУ OLINK ДЛЯ МАСШТАБНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТЕОМИКИ И РАЗРАБОТКИ БИОМАРКЕРОВ

ХАНТСВИЛЛ (Алабама), 22 сентября 2022 года /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™, заключила соглашение с компанией Olink Holding AB (публичная компания) (Olink) и в настоящее время устанавливает крупнейшую коммерческую платформу технологии Olink® в Северной и Южной Америке за пределами самой компании Olink, чтобы стать одним из ведущих сертифицированных мировых поставщиков услуг по внедрению технологии Proximity Extension Assay (PEA) компании Olink, уникальной протеомической технологии на основе антител. Технология PEA компании Olink и программное обеспечение Normalized Protein eXpression (NPX) Signature в сочетании с другими ведущими мультиомическими биомаркерами от Discovery предоставляет рынку глобальный «универсальный центр» для содействия в поиске и валидации протеомики плазмы в масштабе и с высокой специфичностью по всем основным биологическим путям и матрицам проб.

Olink is a company dedicated to accelerating proteomics together with the scientific community, across multiple disease areas to enable new discoveries and improve the lives of patients

«Разработанная компанией Olink технология PEA — это уникальная протеомическая технология на основе антител с функциями, которые решают проблему динамического диапазона, препятствующую развитию протеомики: обеспечивая возможность обнаружения и количественного анализа низко и высокоизобильных белков, — заявил д-р Михаэль Писано (Michael Pisano), исполнительный вице-президент отделения промеотики в Discovery. — Компания Discovery с радостью внедряет эту важную технологию Olink в наше обширное меню протеомических услуг и оптимизирует рабочие процессы, ускоряющие программы прецизионной медицины на всех этапах разработки в любом масштабе».

Технология PEA компании Olink обеспечивает возможность двойного распознавания антител целевых белков и высокоточной гибридизации и обнаружения ДНК. В технологии PEA компании Olink имеется два режима считывания: секвенирование нового поколения (NGS) и количественная цепная полимеразная реакция (qPCR). Дисплей NGS идеально подходит для крупномасштабного обнаружения биомаркеров белков, в то время как qPCR-считывание обеспечивает более целевую панель, имеющую большее отношение к предмету исследования. Использование платформы Olink, включая Olink Explore и устройство Signature Q100, позволяет специалистам в области протеомики измерять относительную концентрацию до 3072 белков в пробе.

«Обнаружение биомаркера белков может помочь устранить разрыв между геномами и фенотипами, обеспечивая лучшее понимание биологии человека в реальном времени и более глубокое понимание перехода от здоровья к заболеванию. Благодаря своей высокой специфичности, точности, чувствительности, масштабу, разработанная компанией Olink технология PEA устраняет ограничения, исторически препятствовавшие развитию протеомики, — заявил генеральный директор компании Olink Джон Хаймер ( Jon Heimer). — Мы с радостью поддерживаем Discovery Life Sciences в их миссии по реализации перспектив протеомики с помощью нашей инновационной и уникальной технологии и содействуем в использовании ее потенциала для своих клиентов по всему миру».

Компания Discovery будет предлагать технологию PEA Olink в качестве услуги наряду со своими другими мультиомическими платформами и системами. Эти возможности дополняют ее ведущие услуги в области геномики, клеточной биологии и тканевого биомаркера для обеспечения мультиомического анализа, информирующего и ускоряющего процесс принятия решений на всех этапах разработки лекарственных средств и диагностики. Компания Discovery стремится к продолжению своей инновационной деятельности и расширению своих возможностей в качестве ведущего в отрасли поставщика услуг биомаркеров.

Информация о компании Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров, включая геномику, биомаркеры тканей, протеомику и услуги на клеточном уровне в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний.

Через компанию AllCells, наше подразделение клеточной и генной терапии, мы предлагаем один из крупнейших востребуемых донорских пулов, содержащий свежие и криоконсервированные клеточные материалы человека, предназначенные только для исследований (RUO) и клинического применения (GMP), для поддержки программ клеточной и генной терапии в любых масштабах от начала до конца.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере исследований, разработок и производства с высочайшей на рынке степенью оперативности. Наша наука к вашим услугам (We are Science at your Service™)! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Информация о компании Olink

Olink Holding AB (публичная компания) ( Nasdaq: OLK) — компания, специализирующаяся на ускорении процесса протеомики совместно с научным сообществом в различных областях заболеваний для обеспечения новых открытий и улучшения качества жизни пациентов. Компания Olink предоставляет платформу продуктов и услуг, которые внедряются в крупных фармацевтических компаниях и ведущих клинических и научных учреждениях для углубления понимания биологии человека в режиме реального времени и стимулирования здравоохранения в 21 веке с помощью практичной и значимой науки. Компания была основана в 2016 году и прочно утвердилась в Европе, Северной Америке и Азии. Штаб-квартира компании Olink находится в Уппсале (Швеция).

