DISCOVERY LIFE SCIENCES INSTALLE LA PLUS GRANDE PLATEFORME OLINK DANS LES AMÉRIQUES AFIN DE SOUTENIR LA RECHERCHE EN PROTÉOMIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DE BIOMARQUEURS À GRANDE ÉCHELLE

HUNTSVILLE, Alabama, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), the Biospecimen and Biomarker Specialists™, a conclu une entente avec Olink Holding AB (publ) (Olink) et installe la plus grande plateforme commerciale de la technologie Olink® dans les Amériques, en dehors de Olink elle-même, pour devenir un fournisseur de services certifié mondial de premier plan pour la technologie Olink Proximity Extension Assay (PEA), une technologie protéomique unique à base d'anticorps. La technologie PEA d'Olink et le logiciel signature Normalized Protein eXpression ( NPX ), combinés aux autres principales capacités de biomarqueurs multiomiques de Discovery, fournissent au marché un « guichet unique » mondial en vue de soutenir la découverte et la validation de la protéomique plasmatique à grande échelle et avec une forte spécificité dans tous les principaux mécanismes biologiques et matrices d'échantillons.

Olink is a company dedicated to accelerating proteomics together with the scientific community, across multiple disease areas to enable new discoveries and improve the lives of patients.

« La technologie PEA d'Olink est une technologie protéomique unique à base d'anticorps avec des caractéristiques qui résolvent le problème de plage dynamique qui a entravé la protéomique, permettant la détection et la quantification de protéines majoritaires et minoritaires », a déclaré Michael Pisano, Ph.D., vice-président exécutif de la division de protéomique chez Discovery. « Discovery est heureuse d'ajouter cette importante installation de la technologie Olink à notre vaste gamme de services protéomiques et de flux de travail optimisés, qui accélèrent les programmes de médecine de précision à toutes les étapes du développement, à toute échelle. »

La technologie PEA d'Olink permet la double reconnaissance des anticorps des protéines cibles et l'hybridation et la détection de l'ADN haute-fidélité. La technologie PEA d'Olink offre deux options de lecture : le séquençage de nouvelle génération (NGS) et la réaction en chaîne de polymérase quantitative (qPCR). Une lecture NGS est idéale pour la découverte de biomarqueurs protéiques à grande échelle, tandis qu'une lecture qPCR fournit un panel plus ciblé pertinent au sujet de l'étude. En utilisant la plateforme Olink, y compris Olink Explore et l'instrument Signature Q100, les experts en protéomique Discovery peuvent mesurer la concentration relative de jusqu'à 3 072 protéines dans un échantillon.

« La découverte de biomarqueurs de protéines peut aider à combler l'écart entre les génomes et les phénotypes, ce qui permet de mieux comprendre la biologie humaine en temps réel et de mieux comprendre la transition de la santé à la maladie. Avec sa grande spécificité, sa précision et sa sensibilité à l'échelle, la technologie PEA d'Olink répond aux limitations qui ont, historiquement, entravé la protéomique avancée », a déclaré Jon Heimer , PDG d'Olink. « Nous sommes heureux d'appuyer Discovery Life Sciences dans sa mission qui consiste à concrétiser la promesse de la protéomique grâce à notre technologie novatrice et unique et à tirer parti de son potentiel pour ses clients du monde entier. »

Discovery offrira la technologie PEA d'Olink en tant que service aux côtés de ses autres plateformes et systèmes multiomiques. Ces capacités complètent ses services de pointe en génomique, biologie cellulaire et biomarqueurs tissulaires pour fournir des analyses multiomiques qui éclairent et accélèrent la prise de décisions tout au long du développement des médicaments et des diagnostics. Discovery continue de se consacrer à l'innovation et de développer ses capacités en tant que fournisseur de services de biomarqueurs de premier plan.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est l'entreprise spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques prééminents, qui incluent, notamment, des services en génomique, biomarqueurs tissulaires, protéomique et biologie cellulaire, pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes.

Nous proposons l'un des plus grands pools de donneurs rappelables, du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle échelle, du début à la fin.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery mobilise et consulte les clients afin de surmonter plus rapidement les obstacles et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

À propos d'Olink

Olink Holding AB (publ) ( Nasdaq: OLK) est une entreprise dédiée à l'accélération de la protéomique, en collaboration avec la communauté scientifique, dans de multiples domaines pathologiques pour permettre de nouvelles découvertes et d'améliorer la vie des patients. Olink fournit une plateforme de produits et de services qui sont déployés dans les grandes sociétés pharmaceutiques et les principaux établissements cliniques et universitaires. L'objectif est d'approfondir la compréhension de la biologie humaine en temps réel et de fonder les soins de santé du 21e siècle sur une science interactive et efficace. La société a été fondée en 2016 et est bien établie en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le siège social d'Olink est basé à Uppsala, en Suède.

