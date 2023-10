Discovery Life Sciences étend ses services de protéomique à haut débit

Le spécialiste des échantillons biologiques et des biomarqueurs intègre la capacité de nouvelle génération OLINK

HUNTSVILLE, Alabama, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), le spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, a annoncé aujourd'hui avoir élargi ses services de protéomique à haut débit avec l'intégration d'Olink Explore HT. En tant que solution de protéomique de nouvelle génération, la nouvelle plateforme Olink Explore HT offre une précision et une vitesse accrues, renforçant ainsi la position de Discovery en tant que fournisseur complet de services protéomiques et multiomiques.

La plateforme Olink offre une sensibilité et une spécificité exceptionnelles pour la mesure des biomarqueurs protéiques. Olink Explore HT est la dernière solution de la société pour la protéomique à haut débit qui permet aux scientifiques de mesurer avec précision plus de 5 300 protéines en utilisant seulement deux microlitres d'échantillon.

L'intégration d'Olink Explore HT aux services cliniques et de recherche de Discovery aura un impact considérable sur trois secteurs clés :

L'approfondissement des connaissances biologiques pour une compréhension nuancée des mécanismes de la maladie.

L'amélioration de la découverte de biomarqueurs pour le développement préclinique et les essais cliniques.

L'alimentation de l'analyse protéomique à haut débit pour les études de santé à l'échelle de la population.

Le Centre de protéomique de Discovery fournit les technologies les plus récentes en matière de spectrométrie de masse, de protéomique du plasma et l'ensemble des solutions Olink, y compris Olink Explore HT, Explore 3072, Target, Focus et Flex, chacune conçue pour répondre à une variété d'objectifs scientifiques. Le Centre possède l'expertise scientifique pour maximiser la capacité de ces technologies de pointe à mesurer des milliers de protéines à partir de quelques microlitres seulement d'échantillons complexes, y compris le plasma et le sérum, en une seule expérience.

« Nous sommes extrêmement heureux de voir l'ensemble du portefeuille de solutions de protéomique Olink adopté par Discovery Life Sciences, un leader mondial en matière d'applications de protéomique, a déclaré Mike Irwin, vice-président des ventes et du marketing chez Olink. Intégré à un réseau mondial de fournisseurs de services et avec leur spécialité en biospécimens et la mise en œuvre de solutions de protéomique Olink de pointe, Discovery est bien positionné pour contribuer à un monde plus sûr et plus sain. »

« Discovery reste à la pointe de la révolution protéomique, a déclaré Glenn Bilawsky, directeur général de Discovery. En intégrant Olink Explore HT à notre accès au plus grand inventaire de biospécimens au monde et à l'automatisation robotisée avancée de notre Centre de protéomique, nous améliorons considérablement la qualité, la vitesse et l'efficacité des analyses de biomarqueurs protéiques. Nous pouvons fournir des échantillons cibles pour l'analyse et dériver davantage de données à partir d'échantillons plus petits, en moins de temps que nos concurrents. Notre investissement continu dans des technologies novatrices comme Olink Explore HT nous permet de remplir notre mission d'aider nos clients à faire progresser de nouveaux traitements et diagnostics pour les patients et leurs soignants. »

Pour en savoir plus sur les capacités des services de protéomique de Discovery, veuillez consulter le sitewww.dls.com/biomarker-services/proteomics.

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est la société spécialisée dans les échantillons biologiques et les biomarqueurs. Nous combinons le plus grand inventaire commercial d'échantillons biologiques et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec d'excellents laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques. Nos offres comprennent des services en génomique, en biomarqueurs tissulaires, en protéomique et en biologie cellulaire, afin d'accélérer le développement de nouveaux traitements appuyés par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour lutter contre le cancer, les maladies infectieuses et d'autres pathologies rares et complexes.

Grâce à AllCells, notre département spécialisé dans la thérapie cellulaire et génique, nous disposons d'une importante banque de donneurs pouvant être appelés pour fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé à usage exclusif pour la recherche (RUO) et de qualité clinique, afin d'appuyer les programmes de thérapie cellulaire et génique dans toutes les phases de développement et à n'importe quelle échelle.

Motivée par une excellente expertise scientifique et l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage avec les clients à surmonter rapidement les obstacles et à obtenir des résultats permettant de prendre des décisions capitales en matière de recherche et de développement à une vitesse inégalée. Nous sommes la Science à votre service ! Pour plus d'informations, consultez www.dls.com.

