Discovery Life Sciences mianuje wiceprezesa wykonawczego, który będzie wspierać znaczące postępy w dziedzinie proteomiki

HUNTSVILLE, Alabama, 23 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), przedsiębiorstwo specjalizujące się w badaniach próbek biologicznych i biomarkerów ™, ogłosiło dziś, że dr Michael Pisano został mianowany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. proteomiki. Dr Pisano wnosi do Discovery ponad dwadzieścia lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie proteomiki i szeroko rozumianych nauk przyrodniczych. W ramach swojej funkcji dr Pisano będzie nadzorował proces rozszerzania oferty usług Discovery w obszarze odkrywania biomarkerów w oparciu o platformy proteomiczne, które uzupełnią dotychczasowe usługi z zakresu genomiki i biomarkerów tkankowych w celu kompleksowego wsparcia badań nad biomarkerami.

„Michael jest doświadczonym i uznanym liderem w dziedzinie proteomiki. Cieszymy się, że dołączył do zespołu Discovery, aby rozszerzyć nasze możliwości w zakresie odkrywania biomarkerów ‒ powiedział Jay Scherer, dyrektor operacyjny Discovery. - Naszą wizją jest zyskanie statusu wyjątkowego, kompleksowego dostawcy usług proteomicznych dla naszych klientów, począwszy od fazy odkryć aż po zastosowania kliniczne w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym i diagnostycznym. Cieszymy się, że Michael wybrał pracę na rzecz Discovery jako kolejny etap swojej bogatej kariery. Jesteśmy przekonani, że odegra on kluczową rolę, wspierając nas w realizacji naszej wizji".

Przed dołączeniem do zespołu Discovery dr Pisano pełnił funkcję wiceprezesa ds. rozwoju biznesu i badań kontraktowych w Cayman Chemical. Podczas swojej ośmioletniej kariery w firmie piastował coraz bardziej odpowiedzialne funkcje, których kulminacją było uruchomienie nowego działu usług kontraktowych. Wcześniej zajmował wysokie stanowiska kierownicze w różnych firmach z branży nauk przyrodniczych. Jako przedsiębiorca z powodzeniem uruchomił organizację zajmującą się realizacją badań na zlecenie w zakresie biomarkerów i proteomiki, którą rozwinął do poziomu rentowności, a następnie sprzedał.

„Celem Discovery jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału proteomiki w procesie opracowywania leków ‒ powiedział dr Pisano. - Uwzględnienie proteomiki w naszej ofercie usług oznacza, że Discovery może teraz realizować projekty badań multiomicznych z uwzględnieniem takich dziedzin jak: genomika, immunohistochemia i cytometria przepływowa. W niedalekiej przyszłości planujemy również włączyć do naszej oferty lipidomikę i metabolomikę. Jestem podekscytowany, że mogę być częścią strategii Discovery na rzecz zapewnienia kompleksowej oferty z zakresu odkrywania biomarkerów i usług rozwojowych".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot skupiający specjalistów w dziedzinie próbek biologicznych i biomarkerów, łączący w sobie największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania nowych terapii wspieranych przez programy w zakresie biomarkerów i towarzyszących testów diagnostycznych w zakresie nowotworów, chorób zakaźnych i innych złożonych schorzeń. Firma jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką ‒ uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Dzięki ogromnej wiedzy naukowej i innowacyjnemu wykorzystaniu bieżących technologii, zespół Discovery współpracuje z klientami i udziela im konsultacji w celu szybszego pokonywania przeszkód i uzyskiwania wyników, aby mogli oni podejmować kluczowe decyzje badawcze i rozwojowe najszybciej na rynku. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji na stronie: dls.com.

