Discovery Life Sciences назначает исполнительного вице-президента по протеомике

ХАНТСВИЛЛ, Алабама, 23 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), работающая в области биологических образцов и биомаркеров (Biospecimen and Biomarker Specialists™), сегодня объявила о назначении доктора философии Майкла Пизано (Michael Pisano) исполнительным вице-президентом по протеомике. Доктор Пизано имеет за своими плечами более 20 лет работы на руководящих постах в сфере протеомики и медико-биологических наук. На этой должности д-р Пизано будет играть решающую роль в реализации планов по расширению предлагаемого компанией Discovery диапазона услуг по выявлению геномных и тканевых биомаркеров за счет внедрения ряда протеомных платформ, позволяющих дополнить существующие сегодня возможности в целях обеспечения комплексной поддержки исследований в области биомаркеров.

«Майкл — признанный лидер с огромным опытом работы в области протеомики, и мы рады видеть его в команде Discovery, так как уверены, что он поможет нам укрепить возможности компании по созданию тест-систем для выявления биомаркеров, — заявил главный операционный директор компании Discovery Джей Шерер (Jay Scherer). — Мы стремимся стать выдающимся поставщиком комплексных услуг в области протеомики на всех этапах — от выявления и изучения до применения в клинической практике, и во всех отраслях — фармацевтической, биотехнологической и диагностической. Поэтому мы счастливы, что Майкл выбрал компанию Discovery в качестве следующего шага на пути к достижению своих высоких карьерных целей. Мы уверены, что он будет играть ведущую роль в реализации нашей стратегической цели».

Перед переходом в компанию в Discovery д-р Пизано занимал пост вице-президента по развитию бизнеса и контрактным исследованиям в компании Cayman Chemical. За восемь лет работы в этой компании он значительно продвинулся по карьерной лестнице, выполняя все более ответственные функции. Его главным достижением стало создание и запуск нового подразделения контрактного обслуживания. Ранее д-р Пизано работал на руководящих должностях в различных медико-биологических компаниях. Его предпринимательские способности ярко проявились в процессе создания и запуска контрактной организации, специализирующейся на биомаркерных и протеомных исследованиях, которая под его руководством успешно развивалась, стала рентабельной и была успешно продана.

«Целью компании Discovery является активное продвижение протеомики и ее максимально полное внедрение в процесс разработки новых лекарственных средств,— заявил д-р Пизано. — Включение протеомики в наш ассортимент услуг означает дальнейшее расширение возможностей компании Discovery по реализации комплексных мультиомических проектов, поскольку на текущий момент мы уже предлагаем решения по проведению геномных, иммуногистохимических (IHC) исследований и проточной цитометрии, а в ближайшем будущем планируем предложить решения для исследований в области липидомики и метаболомики. Я рад возможности принять участие в реализации стратегии компании Discovery, направленной на создание комплексного подхода к предоставлению услуг по выявлению биомаркеров и разработке новых лекарств».

Компания Discovery Life Sciences, собравшая команду специалистов в области биообразцов и биомаркеров, объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации программ прецизионной медицины для лечения онкологических, инфекционных и других комплексных заболеваний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике. Это всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки исследований в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Опираясь на научные знания, команда Discovery совместно с клиентами применяет инновационный подход к преодолению препятствий и ускоренному достижению конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

