Discovery Life Sciences menuje výkonného viceprezidenta na podporu rýchleho pokroku v oblasti proteomiky

HUNTSVILLE, Alabama, 23. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™ (špecialista na biologické vzorky a biomarkery), dnes oznámila vymenovanie Michaela Pisana, Ph.D. za výkonného viceprezidenta pre proteomiku. Dr. Pisano prináša do spoločnosti Discovery viac ako dve desaťročia skúseností s výkonným vedením a manažmentom v oblasti proteomiky a širšom priestore biologických vied. V tejto funkcii sa Dr. Pisano zameriava na rozšírenie existujúcich služieb spoločnosti Discovery v oblasti biomarkerov tak, aby zahŕňali celý rad proteomických platforiem, ktoré doplnia existujúce služby v oblasti genomických a tkanivových biomarkerov s cieľom komplexnej podpory výskumu biomarkerov.

„Michael je veľmi skúseným a uznávaným lídrom v oblasti proteomiky a sme nadšení, že ho máme v tíme Discovery, aby posilnil naše možnosti objavovania biomarkerov," povedal Jay Scherer, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Discovery. „Našou víziou je byť popredným poskytovateľom komplexných služieb v oblasti proteomiky pre našich zákazníkov, od objavov až po klinické segmenty vo farmaceutickom, biotechnologickom a diagnostickom priemysle. Sme radi, že sa pripojil k tímu Discovery ako ďalší krok vpred na jeho dôslednej kariérnej ceste. Sme presvedčení, že bude zohrávať ústrednú úlohu, aby nám pomohol dosiahnuť našu víziu."

Dr. Pisano pred nástupom do spoločnosti Discovery pôsobil ako viceprezident pre obchodný rozvoj a zmluvný výskum v spoločnosti Cayman Chemical. Počas svojho osemročného pôsobenia zastával úlohy rastúcej zodpovednosti, ktoré vyvrcholili spustením novej divízie zmluvných služieb. Predtým zastával vysoké manažérske pozície v rôznych spoločnostiach v oblasti biologických vied. Ako podnikateľ úspešne rozbehol organizáciu zmluvného výskumu pre výskum biomarkerov a proteomiky, ktorú dostal do ziskovosti a predal.

„Cieľom spoločnosti Discovery je posunúť proteomiku k úplnému prijatiu v procese objavovania liekov," povedal Dr. Pisano. „Doplnenie proteomiky do nášho portfólia služieb znamená, že spoločnosť Discovery teraz môže poskytovať multi-omické projekty, keďže v súčasnosti poskytujeme genomiku, IHC a prietokovú cytometriu, s plánmi ponúknuť v blízkej budúcnosti lipidomiku a metabolomiku. Som nadšený, že som súčasťou stratégie spoločnosti Discovery na vybudovanie tohto jednotného kontaktného miesta pre služby v oblasti objavovania a vývoja biomarkerov."

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov s cieľom urýchliť programy presnej medicíny pre rakovinu, infekčné choroby a iné zložité stavy. Sme popredným poskytovateľom vysoko-charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov a odborných multi-omických analytických služieb na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenčná a bioinformatická divízia spoločnosti Discovery, celosvetovo uznávané servisné laboratórium, ktoré využíva najaktuálnejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu objavovania, translačného a klinického výskumu.

Tím spoločnosti Discovery, poháňaný vedou, spolupracuje so zákazníkmi v inovatívnom konzultačnom prístupe s cieľom prekonať prekážky a dosiahnuť rýchlejší konečný výsledok. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences