Discovery Life Sciences nombra al Dr. Shawn Levy como director científico

EL RECONOCIDO EXPERTO EN GENÓMICA SE INCORPORA PARA LIDERAR Y MEJORAR LA EXPERIENCIA E INNOVACIÓN CIENTÍFICA COLECTIVA DE DISCOVERY PARA ACELERAR LOS AGRESIVOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN BIOMARCADORES Y TERAPIAS DE SUS VALIOSOS CLIENTES

HUNTSVILLE, Alabama, 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), los Biospecimen and Biomarker Specialists™, anunciaron hoy el nombramiento de Shawn Levy, Ph.D. como director científico bajo la supervisión de Glenn Bilawsky, director ejecutivo. Desde esta posición, el Dr. Levy coordinará y apoyará el desarrollo de la estrategia científica general para la empresa e impulsará la colaboración interfuncional para evaluar y operar nuevos e innovadores servicios y tecnologías a fin de avanzar significativamente en nuevas terapias respaldadas por los programas de diagnóstico de biomarcadores y acompañantes.

El Dr. Levy se unió a Discovery en 2019 tras la adquisición de Genomics Services Laboratory del HudsonAlpha Institute for Biotechnology, el cual había fundado y convertido en uno de los laboratorios de secuenciación de genes y bioinformática más importantes del mundo. En su cargo anterior como director científico de Genomics, estableció una reputación en toda la industria por ayudar con éxito a fabricantes e investigadores a evaluar y optimizar nuevas tecnologías y métodos líderes para apoyar la investigación científica.

"En Discovery, nos diferenciamos en ciencia, innovación, capacidad tecnológica y escala", afirmó Bilawksy. "Un laboratorio lleno de tecnología es poco útil sin líderes brillantes y altamente reconocidos como Shawn para evaluar, innovar y ofrecer soluciones escalables. El Dr. Levy sigue avanzando en el conocimiento científico y mejorando significativamente la productividad de los esfuerzos de investigación de nuestros clientes. Es muy ventajoso para nosotros y para nuestros clientes que ahora Shawn asuma un rol de liderazgo en el compromiso de Discovery de obtener y aplicar rápidamente los conocimientos científicos a nuestro modelo "Science at your Service".

El Dr. Levy recibió su doctorado en bioquímica y completó una beca posdoctoral en genética en el año 2000 en la Universidad Emory de Atlanta. Antes de unirse al Instituto HudsonAlpha en 2009, fue profesor del Vanderbilt University Medical Center y director fundador del Vanderbilt Microarray Shared Resource.

"En la base de nuestra empresa, tenemos el compromiso de ofrecer las mejores capacidades en el momento correcto para impulsar el conocimiento y el descubrimiento", afirmó el Dr. Levy. "Estoy ansioso por liderar nuestras estrategias científicas y apoyar al increíble equipo de investigación que hace que Discovery Life Sciences sea tan único. Me entusiasma trabajar en este rol ampliado para avanzar en nuestros programas científicos en beneficio de nuestros clientes y colaboradores".

Acerca de Discovery Life Sciences y HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences es la compañía de Biospecimen and Biomarker Specialists, que combina el inventario y la red de adquisiciones de bioespecímenes comerciales más grandes del mundo con laboratorios de servicio de biomarcadores multiómicos preeminentes para acelerar nuevas terapias respaldadas por programas de diagnóstico con biomarcadores y acompañantes para el cáncer, las enfermedades infecciosas y otras condiciones raras y complejas. Somos un proveedor líder de materia prima celular humana altamente cualificado y de servicios analíticos multiómicos expertos para avanzar en la investigación, el desarrollo y los programas de fabricación de terapia celular y génica.

HudsonAlpha Discovery® es la división de secuenciación y bioinformática de Discovery, un laboratorio de servicios con reconocimiento mundial que aprovecha las tecnologías de investigación genómica más actuales para apoyar de manera integral la investigación de descubrimiento, traslacional y clínica.

Impulsado por una experiencia científica líder y el uso innovador de las tecnologías actuales, el equipo de Discovery interactúa y consulta con los clientes para superar más rápidamente los obstáculos y obtener resultados a fin de tomar decisiones críticas de investigación y desarrollo a una velocidad líder en el mercado. ¡We are Science at your Service™! Para obtener más información, visite dls.com.

FUENTE Discovery Life Sciences

SOURCE Discovery Life Sciences