Discovery Life Sciences назначает д-ра Шона Леви главным научным сотрудником

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Discovery Life Sciences

Sep 07, 2021, 16:11 ET

ИЗВЕСТНЫЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ГЕНОМИКИ НАЗНАЧЕН НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ С ЦЕЛЬЮ ВОЗГЛАВИТЬ И УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КОЛЛЕКТИВНУЮ НАУЧНУЮ И НОВАТОРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ DISCOVERY ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕНСИВНЫХ БИОМАРКЕРНЫХ И ТЕРАПЕВТИЧНЕСКИХ ПРОГРАММ НИОКР ЕЕ ВЫСОКО ЦЕНИМЫХ КЛИЕНТОВ

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама)

7 сентября 2021 г.

/PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее "Discovery"), специализирующаяся на биообразцах и биомаркерах, сегодня объявила о назначении д-ра философии Шона Леви (Shawn Levy) на должность главного научного сотрудника, непосредственно подчиняющегося главе компании Гленну Билавски (Glenn Bilawsky).  На этой должности д-р Леви будет координировать и обеспечивать разработку общей научной стратегии деятельности и стимулировать межфункциональное сотрудничество в целях оценки и практической реализации новых и современных услуг и технологий для существенного продвижения новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих диагностических программ.

Д-р Леви работает в компании Discovery с 2019 года после приобретения им ранее принадлежавшей Институту биотехнологии HudsonAlpha лаборатории Genomics Services Laboratory, которая была основана им и выведена в число лучших в мире лабораторий генетического секвенирования и биоинформатики.  На своей предыдущей должности главного научного сотрудника по геномике он завоевал репутацию отраслевого масштаба за успешное содействие производителям и исследователям в оценке и оптимизации новых передовых технологий и методик поддержки научных исследований. 

«Компания Discovery проводит различия между наукой, новаторством, технологическими возможностями и масштабированием, — заявил г-н Билавски. —  Без таких выдающихся и авторитетных лидеров, как Шон, лаборатория с технологическим оснащением практически не может использоваться для оценки, рационализации и предоставления масштабируемых комплексных решений.  Д-р Леви осуществляет сверхактуальную и творческую работу, продолжая развивать научные знания и существенно повышать эффективность исследовательской деятельности наших клиентов.  Приход Шона на руководящую должность в компанию Discovery для реализации ее целенаправленных усилий в плане получения и оперативного применения результатов научных исследований к нашей модели "Science at your Service" («Наука к вашим услугам») принесет нам и нашим клиентам существенные выгоды».

Д-р Леви получил докторскую степень по биохимии и закончил аспирантуру по специальности «Генетика» в 2000 году в Эморийском университете (г. Атланта).  До прихода в институт HudsonAlpha в 2009 году он преподавал в Медицинском центре Вандербильтского университета и являлся директором-учредителем компании Vanderbilt Microarray Shared Resource.  

«Внутреннее ядро нашей компании состоит в стремлении обеспечивать лучшие возможности в нужное время для генерации идей и открытий, — заявил д-р Леви. —  Я с нетерпением ожидаю возможности руководить реализацией наших научных стратегий и обеспечивать поддержку фантастической команде исследователей, которая делает компанию Discovery Life Sciences столь уникальной.  Я рад возможности работать на этой перспективной должности с целью продвижения наших научных программ на благо клиентов и партнеров компании».

Информация о Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery 

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний.  Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки исследований в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований. 

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности.  We are Science at your Service™!  Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

 

SOURCE Discovery Life Sciences

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