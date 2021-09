Discovery Life Sciences powołuje dr Shawna Levy'ego na stanowisko dyrektora ds. naukowych

Uznany ekspert w dziedzinie genomiki powołany do kierowania i wzmacniania zbiorowej wiedzy naukowej i innowacyjności Discovery, celem przyspieszenia zaawansowanych programów badawczych i rozwojowych w zakresie biomarkerów i terapii, realizowanych przez jej cenionych klientów.

HUNTSVILLE, stan Alabama, 7 września 2021 r. /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), spółka specjalizująca się w biopreparatach i biomarkerach, ogłosiła dzisiaj mianowanie dr Shawna Levy'ego na stanowisko dyrektora ds. naukowych, podlegającego dyrektorowi generalnemu Glennowi Bilawsky'emu. Na tym stanowisku dr Levy będzie koordynował i wspierał rozwój ogólnej strategii naukowej przedsiębiorstwa oraz kierował międzyfunkcyjną współpracą w celu oceny i wykorzystania nowych, innowacyjnych usług i technologii, aby znacząco przyspieszyć nowe terapie wspierane przez programy biomarkerów i diagnostyki towarzyszącej.

Dr Levy dołączył do Discovery w 2019 roku poprzez przejęcie Laboratorium Usług Genomicznych HudsonAlpha Institute for Biotechnology, które założył i zbudował jako jedno z najlepszych na świecie laboratoriów sekwencjonowania genów i bioinformatyki. Na wcześniejszym stanowisku dyrektora ds. naukowych w firmie Genomics, zyskał ogólnobranżową reputację jako osoba skutecznie wspomagająca producentów i naukowców w ocenie i optymalizacji nowych, wiodących technologii i metod wspomagających badania naukowe.

„Discovery wyróżnia się pod względem naukowym, innowacyjności, możliwości technologicznych i skali – powiedział Bilawksy. - Laboratorium wypełnione technologią jest mało użyteczne bez błyskotliwych i cenionych liderów, takich jak Shawn, którzy oceniają, wprowadzają innowacje i dostarczają skalowalne rozwiązania. Nowatorska i kreatywna praca dr Levy'ego przyczynia się do rozwoju myśli naukowej i znacząco zwiększa wydajność badań prowadzonych przez naszych klientów. Fakt, że Shawn odgrywa teraz wiodącą rolę w działaniach Discovery mających na celu zdobycie i natychmiastowe zastosowanie wiedzy naukowej w ramach modelu >>Nauka w służbie klienta<< jest niezmiernie korzystny dla nas i naszych klientów".

Dr Levy posiada tytuł doktora biochemii, natomiast w 2000 roku ukończył staż podoktorski w dziedzinie genetyki na Uniwersytecie Emory w Atlancie. Zanim dołączył do Instytutu HudsonAlpha w 2009 roku, był członkiem wydziału w Centrum Medycznym Uniwersytetu Vanderbilt i dyrektorem założycielem Vanderbilt Microarray Shared Resource.

„U podstaw naszej działalności leży zobowiązanie do zapewnienia najlepszych możliwości w odpowiednim czasie, aby umożliwić wgląd w sytuację i odkrycia - powiedział dr Levy. - Z przyjemnością będę kierował realizacją naszych strategii naukowych i wspierał niesamowity zespół badawczy, który sprawia, że Discovery Life Sciences jest tak wyjątkowym przedsiębiorstwem. Cieszę się, że będę pracować w tej rozszerzonej roli, rozwijając programy naukowe z korzyścią dla naszych klientów i współpracowników".

Discovery Life Sciences i HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences to podmiot specjalizujący się w gromadzeniu danych biologicznych i badań nad biomarkerami prowadzący również największy na świecie komercyjny biobank oraz zarządzający siecią laboratoriów świadczących unikalne usługi w zakresie multiomicznych badań nad biomarkerami, które przyczynią się do szybszego opracowania programów medycyny precyzyjnej w dziedzinie chorób nowotworowych, zakaźnych i innych złożonych stanów chorobowych. Spółka jest czołowym dostawcą wysoce scharakteryzowanych materiałów wyjściowych z ludzkich komórek oraz specjalistycznych multiomicznych usług analitycznych do programów badań, opracowywania i produkcji terapii komórkowych i genowych.

HudsonAlpha Discovery® to dział Discovery zajmujący się sekwencjonowaniem i bioinformatyką, uznane na świecie laboratorium świadczące usługi w zakresie upowszechniania najnowocześniejszych technologii badań nad genomem, które kompleksowo wspierają odkrycia, badania translacyjne i kliniczne.

Zespół Discovery, ukierunkowany na działalność naukową, współpracuje z klientami na rzecz stworzenia innowacyjnego, konsultacyjnego podejścia do pokonywania barier i szybszego osiągania pożądanych wyników. Nauka do Państwa usług™! Więcej informacji na stronie: dls.com.

