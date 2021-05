Discovery Life Sciences приобретает Targos для создания предложения в области биомаркеров

КОМПАНИЯ DISCOVERY РАСШИРЯЕТ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЕДУЩЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО ПОСТАВЩИКА УСЛУГ В ОБЛАСТИ БИОМАРКЕРОВ ТКАНЕЙ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, КЛИНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК И ВЫПУСКА НОВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама, США), 18 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (далее — Discovery), специализирующаяся на биообразцах и биомаркерах, сегодня объявила о приобретении Targos Molecular Pathology GmbH, Германия (далее — Targos), одной из крупнейших лабораторий молекулярной патологии в Европе, в целях значительного расширения своих услуг в области анализа тканей с помощью биомаркеров. Приобретение Targos представляет собой очередную веху в развитии компании Discovery, и дополняет портфолио приобретений, в которое ранее вошли такие компании, как QualTek Molecular Laboratories (Санта-Барбара, США), ведущего североамериканского поставщика услуг в области иммуногистохимии (IHC) и биомаркеров. Объединение сильных сторон этих двух компаний в одно подразделение по услугам в области биомаркеров позволяет компании Discovery выступать в качестве одного из ведущих мировых поставщиков услуг по разработке биомаркеров, поддержке клинических исследований и подготовке специалистов по клинической патологии в таких областях, как иммунотерапия, сопутствующая диагностика и другие программы прецизионной медицины.

На протяжении более чем 15 лет компания Targos осуществляет высокостандартизированную разработку и применение клинических биомаркеров для международных фармацевтических и диагностических отраслей, что помогло получить аккредитацию множеству передовых методов терапии и сопутствующей диагностики. Компания намерена быстро интегрировать и стандартизировать свою деятельность с североамериканскими лабораториями IHC и лабораториями в области патологии компании Discovery в единую глобальную научную команду. Совместный опыт команды сыграл решающую роль в выявлении и разработке нескольких прорывов в области биомаркеров, включая создания тест-систем для рецепторов HER-2 и PDL-1. Новое единое глобальное подразделение в области патологии и IHC также будет иметь доступ к HudsonAlpha Discovery® — отделу секвенирования и биоинформатики компании — в целях создания уникального предложения, объединяющего патологические, IHC и генетические аналитические услуги для продвижения разработки лекарственных средств и диагностических исследований с помощью биомаркеров.

Когда новые методы лечения и лекарственные препараты выходят на стадию проведения региональных или глобальных клинических исследований, CLIA и CAP сертифицированные глобальные лаборатории Discovery, смогут обеспечивать полномасштабную поддержку своим клиентам. Компания Targos также является лидером в области глобальных консультаций и обучения специалистов недавно запущенных сопутствующих диагностических тест-систем, что способствует удовлетворению потребностей ее клиентов в быстром образовании и внедрении новых методик в области клинической патологии.

«Приобретение Targos мгновенно расширяет возможности компании Discovery в глобальном масштабе в целях поддержки исследовательских программ, связанных с биомаркерами различных биологических тканей, на каждом этапе исследования. Мы предлагаем полный комплекс услуг от разработки до валидации тест-систем, помощь в проведении глобальных клинических испытаний и заканчивая обучением специалистов для последующего внедрения в повседневную работу лабораторий», — заявил Кристиан Нелеман (Christiaan Neeleman), президент Отдела европейских операций компании Discovery и руководитель отдела глобальных биомаркеров.

«Мы очень рады возможности присоединиться к команде Discovery Life Sciences, — заявил главный исполнительный директор и соучредитель Targos Томас Хенкель (Thomas Henkel). — Мы с нетерпением ждем начала объединения наших возможностей в рамках глобальных услуг компании Discovery по разработке в области биомаркеров для тканей, с тем чтобы предложить нашим клиентам беспрецедентный охват и непревзойденное качество исследований и разработок в области биомаркеров. Сочетание предварительно аннотированной базы для клинических исследований и возможностей по разработке индивидуальных перспективных исследований, направленных на конкретные биомаркеры, под одной крышей будет способствовать реализации программ прецизионной медицины в интересах пациентов».

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences — это команда специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации программ прецизионной медицины для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других сложных состояний.

HudsonAlpha Discovery — это подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки исследований в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Опираясь на научные знания, команда Discovery совместно с клиентами применяет инновационный подход к преодолению препятствий и достижению более быстрого конечного результата. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

