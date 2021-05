Spoločnosť Discovery Life Sciences kupuje spoločnosť Targos za účelom vytvorenia špičkových globálnych služieb v oblasti tkanivových biomarkerov

SPOLOČNOSTI DISCOVERY ROZŠIRUJE MOŽNOSTI VĎAKA POPREDNÉMU EURÓPSKEMU POSKYTOVATEĽOVI SLUŽIEB NA PODPORU PROGRAMU TUKOVÝCH BIOMARKEROV NA VÝSKUM, KLINICKÝ VÝVOJ A UVEDENIE VÝROBKOV

HUNTSVILLE, Ala., 18. mája 2021 /PRNewswire/ - Spoločnosť Discovery Life Sciences™ (ďalej len Discovery), špecialista na biologické vzorky a biomarkery™, dnes oznámila, že získala spoločnosť Targos Molecular Pathology GmbH, Nemecko (ďalej len Targos), jedno z najväčších molekulárnych patologických laboratórií v Európe s cieľom významne rozšíriť svoje služby v oblasti globálnych biomarkerov tkanív. Targos predstavuje ďalší míľnik v globálnej expanzii spoločnosti Discovery a dopĺňa predchádzajúcu akvizíciu spoločnosti QualTek Molecular Laboratories (QualTek) so sídlom v Kalifornii, popredného severoamerického poskytovateľa imunohistochémie (IHC) a biomarkerov. Spojením silných stránok týchto dvoch firiem do jednej globálnej divízie služieb v oblasti biomarkerov tkanív sa spoločnosť Discovery stáva popredným globálnym poskytovateľom služieb v oblasti vývoja biomarkerov, podpory klinických skúšok a odbornej prípravy v odbore klinickej patológie v oblasti imunoterapie, sprievodnej diagnostiky a ďalších precíznych medicínskych programov.

Už viac ako 15 rokov spoločnosť Targos poskytuje vysoko štandardizovaný vývoj a aplikáciu klinických biomarkerov pre medzinárodný farmaceutický a diagnostický priemysel a pomáha schvaľovať mnoho prelomových terapií a sprievodnej diagnostiky. Spoločnosť bude rýchlo integrovať a štandardizovať svoje operácie so severoamerickými IHC a patologickými laboratóriami spoločnosti Discovery do jedného globálneho vedeckého tímu. Kombinovaná odbornosť tímu pomáha pri identifikácii a vývoji niekoľkých prielomov vo výskume biomarkerov vrátane testov HER-2 a PDL-1. Nová globálna IHC a patologická služba spoločnosti Discovery bude mať tiež prístup k HudsonAlpha Discovery®, divízii sekvenovania a bioinformatiky, za účelom vytvorenia jedinečnej kombinácie patologických, IHC a genetických analytických služieb s cieľom pokročiť v liečbe a diagnostickom výskume a vývoji zameranom na biomarkery.

Keď nové terapie vstúpia do regionálnych alebo globálnych klinických skúšok, globálne servisné laboratóriá pre tkanivové biomarkery spoločnosti Discovery, ktoré majú certifikát CLIA, môžu s istotou poskytnúť úplnú podporu v rozsahu. Targos je tiež lídrom v globálnom poradenstve a výcviku novo spustených sprievodných diagnostických testov, čím podporuje potrebu rýchleho vzdelávania a adopcie zákazníkmi od globálnych klinických patológov a technológov v tejto oblasti.

„Pridanie spoločnosti Targos okamžite rozširuje možnosti spoločnosti Discovery v globálnom meradle na podporu programov tkanivových biomarkerov pre našich zákazníkov pre každú fázu výskumu - od vývoja testu cez validáciu testu, globálnych klinických štúdií až po školenie patológov pre postmarketingové prijatie do klinickej rutiny," uviedol Christiaan Neeleman, prezident divízie európskych operácií spoločnosti Discovery a vedúci divízie globálnych operácií služieb v oblasti biomarkerov tkanív spoločnosti Discovery.

„Sme veľmi radi, že sa môžeme pridať k tímu Discovery Life Sciences," uviedol Thomas Henkel, výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Targos. „Tešíme sa na spojenie našich schopností ako súčasť dívízie Globálnych služieb tkanivových biomarkerov spoločnosti Discovery, aby sme našim spoločným zákazníkom ponúkli nebývalú šírku a kvalitu vo výskume a vývoji biomarkerov. Kombinácia vopred anotovaných študijných kohort a prospektívnych štúdií zameraných na mieru biomarkerov pod jednu strechu umožní pokrok v programoch presnej medicíny v prospech pacientov."

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Spoločnosť Discovery Life Sciences je špecialista na biologické vzorky a biomarkery™, ktorá kombinuje najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob biologických vzoriek a ich obstarávania s poprednými multiemickými servisnými laboratóriami na biomarkery s cieľom urýchliť presné lekárske programy pre rakovinu, infekčné choroby a ďalšie komplexné ochorenia.

HudsonAlpha Discovery je sekvenčná a bioinformatická dívzia spoločnosti Discovery a globálne uznávané servisné laboratórium, ktoré využíva najaktuálnejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu objavov, prekladov a klinického výskumu.

Tím spoločnosti Discovery poháňaný vedou spolupracuje so zákazníkmi inovatívnym a konzultatívnym prístupom s cieľom prekonávať prekážky a rýchlejšie dosiahnuť konečný výsledok. Sme Vedou k vašim službám (Science at your Service™)! Viac informácií nájdete na dls.com.

