Discovery Life Sciences fait l'acquisition de Targos pour créer des services mondiaux de pointe en matière de biomarqueurs tissulaires

HUNTSVILLE, Alabama, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), spécialiste en échantillons biologiques et biomarqueurs (Biospecimen & Biomarker Specialists™), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de Targos Molecular Pathology GmbH, basée en Allemagne (Targos), l'un des plus grands laboratoires de pathologie moléculaire européens, afin d'étendre considérablement ses services mondiaux de biomarqueurs tissulaires. L'acquisition de Targos représente une nouvelle étape de l'expansion mondiale de Discovery et complète l'acquisition précédente de QualTek Molecular Laboratories (QualTek). Situé à Santa Barbara, cet important fournisseur nord-américain est spécialisé en immunohistochimie (IHC) et dans le développement de biomarqueurs. La combinaison des forces de ces deux entreprises en une seule division mondiale des services de biomarqueurs tissulaires fait de Discovery un fournisseur de services mondial de premier plan pour le développement de biomarqueurs, le soutien aux essais cliniques, et la formation en pathologie clinique dans les domaines de l'immunothérapie, du diagnostic et d'autres programmes de médecine de précision.

Depuis plus de 15 ans, Targos offre un développement et une application hautement standardisés de biomarqueurs cliniques pour les industries pharmaceutiques et diagnostiques internationales, et a aidé à approuver de nombreuses thérapies révolutionnaires et des diagnostics complémentaires. L'entreprise intégrera et normalisera rapidement ses activités avec les laboratoires nord-américains d'IHC et de pathologie de Discovery en une seule équipe scientifique mondiale. L'expertise combinée de l'équipe a joué un rôle déterminant dans l'identification et le développement de plusieurs percées dans la recherche sur les biomarqueurs, notamment lors des essais HER-2 et PDL-1. Le nouveau service mondial d'IHC et de pathologie de Discovery aura également accès à HudsonAlpha Discovery®, la division de séquençage et de bioinformatique de l'entreprise, ce qui permettra de créer une combinaison unique de services de pathologie, d'IHC et d'analyse génétique pour faire progresser la recherche et le développement dans le domaine des diagnostics et des médicaments axés sur les biomarqueurs.

Lorsque de nouvelles thérapies font l'objet d'essais cliniques régionaux ou mondiaux, les laboratoires de service de biomarqueurs tissulaires mondiaux accrédités CAP et certifiés CLIA de Discovery peuvent fournir un soutien complet à grande échelle et en toute confiance. Targos est également le leader mondial du conseil et de la formation pour les tests de diagnostic complémentaires nouvellement lancés, répondant aux besoins de ses clients en matière d'éducation rapide et d'adoption par les pathologistes et techniciens cliniques mondiaux sur le terrain.

« L'acquisition de Targos élargit immédiatement les capacités de Discovery à l'échelle mondiale et permet de soutenir les programmes de biomarqueurs tissulaires de nos clients pour toutes les étapes de la recherche, du développement d'essais à la validation d'essais, en passant par les essais cliniques mondiaux et la formation des pathologistes pour l'adoption post-commercialisation dans la routine clinique », a déclaré Christiaan Neeleman, président des opérations européennes de Discovery et responsable de la division mondiale des services de biomarqueurs tissulaires de Discovery.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l'équipe Discovery Life Sciences », a déclaré Thomas Henkel, directeur général et cofondateur de Targos. « Nous sommes impatients de combiner nos capacités dans le cadre des services mondiaux de biomarqueurs tissulaires de Discovery pour offrir à nos clients communs une bande passante et une qualité sans précédent dans la recherche et le développement de biomarqueurs. La combinaison de cohortes d'étude pré-annoncées et d'études prospectives axées sur les biomarqueurs sous un même toit fera progresser les programmes de médecine de précision au profit des patients. »

À propos de Discovery Life Sciences et d'HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est le spécialiste de l'analyse d'échantillons biologiques et des biomarqueurs (Biospecimen & Biomarker Specialists™), combinant le plus important réseau commercial mondial de stockage et d'approvisionnement d'échantillons biologiques avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques de premier plan en vue d'accélérer les programmes de médecine de précision de lutte contre le cancer, les maladies infectieuses et autres affections complexes.

HudsonAlpha Discovery est la division de séquençage et de bio-informatique de Discovery, un laboratoire de services reconnu dans le monde entier, qui s'appuie sur les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de façon globale la recherche de découverte, la recherche translationnelle et la recherche clinique.

Guidée par la science, l'équipe Discovery s'engage auprès de ses clients dans une approche novatrice et consultative pour surmonter les obstacles et obtenir un résultat final plus rapide. Elle applique la ligne directrice de l'entreprise « Science at your Service™ » et met la science au service de chacun. Pour en savoir plus, consultez le site dls.com.

