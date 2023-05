DISCOVERY LIFE SCIENCES REJOINT LE RÉSEAU MONDIAL DE PRESTATAIRES DE SERVICES D'AKOYA BIOSCIENCES POUR ACCÉLÉRER LA RECHERCHE EN IMMUNO-ONCOLOGIE

HUNTSVILLE, Alabama, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), les Biospecimen and Biomarker Specialists™ (spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs), a annoncé aujourd'hui sa qualification officielle comme l'un des fournisseurs de services mondiaux d'Akoya Biosciences. Le processus de qualification a évalué les compétences de Discovery en matière de coloration, d'imagerie et d'analyse, ce qui permet à la société de fournir des services d'imagerie spatiale complets aux chercheurs dans les domaines de la découverte, de la recherche translationnelle et de la recherche clinique.

Cette qualification permet à Discovery d'accéder aux flux de travail PhenoImager® HT d'Akoya, qui peuvent fournir des informations sur le microenvironnement tumoral (TME) avec des niveaux de détail sans précédent et la coexpression cellulaire avec un contexte spatial entre les types de cellules. Ces nouvelles technologies d'imagerie spatiale permettent à Discovery de mieux servir ses clients en immuno-oncologie en disséquant les interactions biologiques délicates et complexes entre différents types de cellules.

En tant que fournisseur qualifié, Discovery a reçu des outils supplémentaires pour le contrôle quantitatif des futurs échantillons et pour la cohérence des opérateurs et des colorants automatiques. Le programme de développement de tests d'immunofluorescence multiplex (mIF) de la société, dirigé par des pathologistes, accrédité par le CAP, certifié par le CLIA et conforme au GCLP, s'appuie sur des décennies d'expertise en histopathologie ainsi que sur l'expérience de la microscopie virtuelle alimentée par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Les technologies d'imagerie spatiale d'Akoya renforcent les capacités de Discovery en offrant des colorations d'immunofluorescence multiplex de la plus haute qualité avec une imagerie supérieure, tout en étant entièrement personnalisables en fonction des besoins du client.

« Notre qualification en tant que fournisseur mondial de services d'Akoya est une étape importante pour Discovery, a déclaré Christiaan Neeleman, responsable des services mondiaux de biomarqueurs tissulaires chez Discovery. Nous sommes ravis d'exploiter cette technologie pour fournir à nos clients biopharmaceutiques de meilleures informations sur le microenvironnement tumoral. Grâce à la technologie multiplex fiable d'Akoya, nous pouvons effectuer une analyse plus rapide et de meilleure qualité sur une seule lame de tissu, ce qui nous aide à mieux comprendre les mécanismes complexes de la maladie afin que nos clients puissent mettre au point des traitements plus efficaces. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est l'entreprise spécialiste des biospécimens et des biomarqueurs, qui combine le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques prééminents, qui incluent, notamment, des services en génomique, biomarqueurs tissulaires, protéomique et biologie cellulaire, pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes.

Grâce à AllCells®, notre division de thérapie cellulaire et génique, nous maintenons le plus grand pool de donneurs rappelables afin de fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle phase de développement et à n'importe quelle échelle.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery mobilise et consulte les clients afin de surmonter plus rapidement les obstacles et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

SOURCE Discovery Life Sciences