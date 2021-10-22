Discovery LS расширяет состав руководства для ускорения роста и привлечения кадров

News provided by

Discovery Life Sciences

Oct 22, 2021, 13:56 ET

Динамичный директор по кадрам возглавит деятельность компании по подбору лучших специалистов, совершенствованию глобальных программ развития организации и укреплению приверженности принципам многообразия и инклюзивности на рабочих местах

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама), 22 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Discovery Life Sciences™ (Discovery), Biospecimen and Biomarker Specialists™, сегодня объявила о введении дополнительных возможностей для руководителей и стратегических планов по увеличению своего кадрового резерва в связи с постоянным ростом спроса на свои продукты и услуги по всему миру.  Спектр продуктов и услуг компании будет расширяться по мере быстрого роста численности сотрудников по всему миру.

Hokenberg, Chief Human Resources Officer for Discovery Life Sciences
Hokenberg, Chief Human Resources Officer for Discovery Life Sciences

Кейтлин Петти Хокенберг (Katelyn Petti Hokenberg) недавно присоединилась к Discovery в качестве директора по кадрам и играет ведущую роль в расширении деятельности компании в области найма лучших специалистов по всему миру.  Она стремится расширить возможности всех сотрудников для достижения успеха путем реализации комплексных программ, направленных на обучение, развитие и повышение вовлеченности сотрудников, а также на совершенствование существующей в компании политики в области обеспечения многообразия, равенства и инклюзивности.

«Расширение прав и возможностей сотрудников и повышение их удовлетворенности имеют важнейшее значение для формирования команды, которая эффективно сотрудничает и работает вместе для достижения общей цели, заключающейся в оказании нашим клиентам помощи в ускорении процесса реализации новых методов лечения нуждающихся в них пациентов, — заявила г-жа Хокенберг. — Развитие и достижения компании Discovery вдохновляют, и я горжусь возможностью стать ее частью».

Кейтлин Хокенберг обогатит Discovery своим более чем 20-летним опытом прогрессивного лидерства в области управления кадрами.  В последнее время она руководила глобальным организационным развитием компании Merz Aesthetics, где ее деятельность привела к созданию превосходной корпоративной культуры и общеорганизационному росту.  Кроме того, она создала группы ресурсов для сотрудников, специализирующиеся на вопросах лидерства, разнообразия и глобальной интеграции женщин, а также корпоративной социальной ответственности.

«У нас в Discovery очень талантливая команда.  Это подтверждает растущий спрос наших клиентов на услуги наших сотрудников для поддержки их научно-исследовательских и опытно-конструкторских программ в области новой диагностики и терапии», — заявил исполнительный директор компании Discovery Гленн Билавски (Glenn Bilawsky). — Кейтлин следует нашей кадровой стратегии, обеспечивая дальнейшее развитие нашей инклюзивной корпоративной обучающей среды.  Наши сотрудники заслуживают стремления компании развивать их технические знания и лидерские навыки, чтобы помочь им достигать своих карьерных целей в дружелюбной, продуктивной и безопасной рабочей среде.  Мы искренне убеждены в том, что наши люди являются источником нашей дифференциации и имеют важнейшее значение для нашего стремительного роста и успеха».

Информация о Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery 

Discovery Life Sciences — компания специалистов в области биообразцов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний.  Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® — подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки Discovery в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований. 

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности.  We are Science at your Service™!  Более подробная информация представлена на сайте dls.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1666334/DLS_Headshots_58.jpg  

SOURCE Discovery Life Sciences

Also from this source

Discovery Life Sciences erweitert Führungsposition für schnelles...

Společnost Discovery Life Sciences rozšiřuje vedení na podporu...

Explore

More news releases in similar topics