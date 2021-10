Discovery Life Sciences ajoute une direction pour soutenir la croissance mondiale rapide et l'acquisition de talents

Katelyn Petti Hokenberg a récemment rejoint Discovery en tant que directrice principale des ressources humaines et dirige son effort d'expansion qui comprend le recrutement mondial et l'embauche des meilleurs talents. Elle s'est engagée à donner à tous les employés les moyens de réussir en lançant des programmes complets axés sur l'apprentissage, le développement et l'engagement des employés, tout en améliorant les politiques existantes de l'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion.

« La responsabilisation et la satisfaction des employés sont essentielles à la constitution d'une équipe qui collabore et travaille efficacement ensemble vers l'objectif commun d'aider nos clients à accélérer la mise à disposition de nouvelles thérapies aux patients qui en ont besoin », a déclaré Hokenberg. « La croissance et les réalisations de Discovery sont inspirantes, et je suis honoré d'avoir l'opportunité d'en faire partie. »

Hokenberg apporte à Discovery plus de deux décennies d'expérience progressive de leadership en ressources humaines. Plus récemment, elle a dirigé le développement organisationnel mondial pour Merz Aesthetics, où ses efforts ont abouti à des cultures d'entreprise primées et à une croissance à l'échelle de l'organisation. Elle a également lancé des groupes de ressources pour les employés axés sur le leadership des femmes, la diversité et l'inclusion mondiale, et la responsabilité sociale des entreprises.

« Nous avons une équipe extrêmement talentueuse chez Discovery. Nos clients continuent de le confirmer en demandant de plus en plus à nos employés de soutenir leurs programmes de recherche et de développement de nouveaux diagnostics et thérapies », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « Le fait que Katelyn mette en œuvre notre stratégie de ressources humaines nous permettra de continuer à développer notre environnement inclusif, collaboratif et d'apprentissage. Nos employés méritent que l'entreprise s'engage à développer leurs connaissances techniques et leurs compétences en matière de leadership pour les aider à atteindre leurs objectifs de carrière dans un environnement de travail accueillant, productif et sûr. Nous croyons passionnément que nos employés sont la source de notre différenciation et qu'ils sont essentiels à notre croissance agressive et à notre succès. »

À propos de Discovery Life Sciences et de HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences est la société des spécialistes des biospécimens et des biomarqueurs, combinant le plus grand inventaire commercial de biospécimens et le plus grand réseau d'approvisionnement au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multi-omiques prééminents pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées et de services analytiques multi-omiques experts pour faire progresser les programmes de recherche, de développement et de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

HudsonAlpha Discovery® est la division de séquençage et de bioinformatique de Discovery, un laboratoire de services mondialement reconnu qui exploite les technologies de recherche génomique les plus récentes pour soutenir de manière complète la recherche de découverte, translationnelle et clinique.

Grâce à une expertise scientifique de premier plan et à une utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe de Discovery s'engage et consulte les clients pour surmonter plus rapidement les obstacles et obtenir des résultats afin de prendre des décisions cruciales en matière de recherche et de développement à la vitesse du marché. We are Science at your Service™! (Nous sommes la Science à votre service !) Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

