Discovery Life Sciences dopĺňa výkonné vedenie na podporu rýchleho globálneho rastu a získavania talentovaných pracovníkov

Katelyn Petti Hokenberg nedávno nastúpila do spoločnosti Discovery na pozíciu riaditeľky ľudských zdrojov a vedie ich expanziu, ktorá zahŕňa globálny nábor a získavanie špičkových talentovaných pracovníkov. Zaviazala sa posilniť postavenie všetkých zamestnancov na dosiahnutie úspechu, a to spustením komplexných programov zameraných na vzdelávanie a rozvoj a angažovanosť zamestnancov pri súčasnom zlepšovaní existujúcich zásad diverzity, rovnosti a inklúzie spoločnosti.

„Posilnenie postavenia zamestnancov a ich spokojnosť sú nevyhnutné na vybudovanie tímu, ktorý spolupracuje a efektívne pracuje na dosiahnutí spoločného cieľa pomáhať našim zákazníkom urýchliť nové terapie u pacientov, ktorí ich potrebujú," povedala Hokenberg. „Rast a úspechy spoločnosti Discovery sú inšpirujúce a je mi cťou, že mám príležitosť byť toho súčasťou."

Pani Hokenberg prináša do spoločnosti Discovery viac ako dve desaťročia progresívnych skúseností s vedením ľudských zdrojov. Naposledy viedla globálny organizačný rozvoj spoločnosti Merz Aesthetics, kde jej úsilie vyústilo do ocenených firemných kultúr a rastu v celej organizácii. Založila tiež skupiny zdrojov zamestnancov zamerané na ženy líderky, rozmanitosť, globálne začlenenie a spoločenskú zodpovednosť firiem.

„V spoločnosti Discovery máme mimoriadne talentovaný tím. Naši zákazníci to naďalej potvrdzujú prostredníctvom rastúceho dopytu po našich ľuďoch, aby podporovali ich výskumné a vývojové programy novej diagnostiky a terapií," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Discovery, Glenn Bilawsky. „Ak Katelyn zrealizuje našu personálnu stratégiu, zabezpečíme, že budeme naďalej stavať na našom prostredí inklúzie, spolupráce a vzdelávania. Naši zamestnanci si zaslúžia odhodlanie spoločnosti rozvíjať ich technické znalosti a vodcovské schopnosti, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich kariérne ciele v pracovnom prostredí, ktoré je príjemné, produktívne a bezpečné. Odhodlane veríme, že naši ľudia sú zdrojom našej diferenciácie a sú nevyhnutní pre náš agresívny rast a úspech."

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences je spoločnosť špecialistov na biovzorky a biomarkery, ktorá spája najväčšiu svetovú komerčnú sieť zásob a obstarávania biovzoriek s poprednými laboratóriami pre služby multi-omických biomarkerov s cieľom urýchliť nové terapie podporované biomarkerovými a sprievodnými diagnostickými programami pre rakovinu, infekčné choroby a iné zriedkavé a zložité stavy. Sme popredným poskytovateľom vysoko charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov a odborných multi-omických analytických služieb na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenčná a bioinformatická divízia spoločnosti Discovery, celosvetovo uznávané servisné laboratórium, ktoré využíva najaktuálnejšie technológie genomického výskumu na komplexnú podporu translačného a klinického výskumu spoločnosti Discovery.

Tím Discovery, motivovaný poprednými vedeckými znalosťami a inovatívnym využívaním súčasných technológií, sa angažuje a konzultuje so zákazníkmi, aby, medzi prvými na trhu, rýchlejšie prekonal prekážky a získal výsledky na prijímanie kritických rozhodnutí v oblasti výskumu a vývoja. Sme vedou vo vašich službách – Science at your Service™! Viac informácií nájdete na stránkach dls.com.

