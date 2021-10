Disney+ je teraz dostupné na VIDAA Smart OS

ATLANTA, 20. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Disney+, svetovo uznávaná streamingová aplikácia, a VIDAA, operačný systém inteligentných televízorov s operačným systémom Linux, oznámili, že spoločnosť Disney+ sa čoskoro objaví v inteligentných televízoroch Hisense a Toshiba s inteligentným operačným systémom VIDAA s najnovšou verziou firmvéru.

Disney+ je špecializované streamovacie úložisko pre filmy a relácie od spoločností Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic, spolu so seriálom Simpsonovci a mnohými ďalšími. Na vybraných medzinárodných trhoch zahŕňa aj novú značku všeobecného zábavného obsahu Star. Táto služba ponúka streamovanie bez reklám a stále rastúcu zbierku exkluzívnych originálov vrátane celovečerných filmov, dokumentárnych filmov, hraných a animovaných seriálov a relácií krátkeho obsahu. Vďaka neprekonateľnému prístupu k dlhej histórii neuveriteľnej filmovej a televíznej zábavy spoločnosti Disney je Disney+ tiež exkluzívnym streamingovým miestom pre najnovšie vydania zo štúdia The Walt Disney Studios. Prostredníctvom značky Star ponúka rozsiahly katalóg od štúdií 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures a ďalších.

VIDAA Smart OS je otvorený operačný systém smart TV založený na Linuxe. Nezávislá spoločnosť VIDAA USA bola založená v roku 2019 a za dva roky sa stala silným globálnym kandidátom na priestor na platforme inteligentnej televízie. Spoločnosť VIDAA predstavila v roku 2020 úplne nové a vylepšené používateľské rozhranie s názvom 4.0, ktoré do centra dizajnu stavia používateľov a spôsob, akým využívajú obsah. V máji 2021 je najpokročilejšou verziou na trhu VIDAA U5, u ktorej došlo k ďalšiemu zlepšeniu používateľského komfortu implementáciou funkcií Google Assistant, vlastnej hlasovej služby, novej aplikácie pre smartfóny na diaľkové ovládanie VIDAA ako aj reklamných a fakturačných služieb na vybraných trhoch. Viac informácií nájdete na stránke www.vidaa.com a sledujte VIDAA na platformách Facebook.com/vidaatv, Twitter a Instagram na @vidaatv.

Spoločnosť Hisense bola založená v roku 1969 v čínskom meste Čching-tao a už päť desaťročí sa zaväzuje vyvíjať inovatívne výrobky spotrebnej elektroniky. Dnes je Hisense treťou najväčšou televíznou značkou na celom svete a lídrom na trhu v Číne, Južnej Afrike a Austrálii a jedným z najväčších výrobcov bielej a hnedej techniky, ktorý ponúka kompletné riešenie pre domácnosť pod jednou strechou. Spoločnosť vybudovala 54 zahraničných spoločností. Hisense má tiež 20 výskumných a vývojových centier a 29 priemyselných parkov po celom svete s jediným cieľom – dodávať prvotriedne a dostupné produkty, ktoré zlepšujú život spotrebiteľov.

„Naša spolupráca so spoločnosťou The Walt Disney Company je pre našu organizáciu hlavným míľnikom," povedal Guy Edri, EVP z VIDAA USA. „Priniesť Disney+ na platformu VIDAA na globálnej úrovni je len prvý krok. Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou Disney a na to, ako rozšírime našu spoluprácu a príležitosti, aby sme v budúcnosti priniesli našim zákazníkom celú sadu streamovacích služieb. Dnešok neznamená iba spustenie úžasnej služby na najmodernejšej platforme, ale aj začiatok dlhodobého vzťahu medzi dvoma spoločnosťami, z ktorých každá je lídrom svojho odvetvia."

