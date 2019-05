El espectáculo se estrenará en Orlando este otoño, con presentaciones en los principales estadios de Estados Unidos hasta 2021

ELLENTON, Florida, 15 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Feld Entertainment Inc., el líder mundial en entretenimiento itinerante en vivo para toda la familia, se enorgullece en anunciar Disney On Ice presenta Road Trip Adventures, la producción más participativa e innovadora en la historia de los espectáculos sobre hielo. La nueva entrega de Disney On Ice, que se estrena este otoño, permitirá a las familias participar en un viaje cautivador para crear una experiencia multigeneracional con historias que cobran vida a través de actuaciones llenas de emoción e inventiva.

Disney On Ice presenta Road Trip Adventures incluirá la muy anticipada Toy Story 4, Aladdin con actores reales y El rey león, además de cuentos clásicos y éxitos de taquilla como El regreso de Mary Poppins, Frozen, Moana y muchos más. La gira de 2 años por 60 ciudades, que comienza en Orlando el viernes 6 de septiembre de 2019, incluirá presentaciones en los principales estadios en Miami, Atlanta, Filadelfia y la ciudad de Nueva York en 2019, seguidas por Boston, Chicago y Dallas en 2020. Las entradas saldrán a la venta el 21 de mayo de 2019 para todas las funciones de 2019. Los clientes preferenciales pueden comprar sus entradas ahora en DisneyOnIce.com.

"Como madre, sé lo valioso que es el tiempo con los hijos y cómo se vuelve cada vez más difícil no solo tener ese tiempo, sino también hacer que esos momentos sean lo más memorables posible", dijo Nicole Feld, vicepresidenta ejecutiva y productora de Feld Entertainment. "Por eso, con esta producción queríamos diseñar una atmósfera para que las familias se reúnan e interactúen con el espectáculo para crear algo verdaderamente especial. Para el final del espectáculo, habrá habido más miembros de la audiencia que actores sobre el hielo creando recuerdos familiares que solo son posibles en Disney On Ice".

Mientras la audiencia se prepara para emprender un viaje lleno de emociones con Mickey Mouse y sus amigos, los guías platicarán con los miembros del público y los saludarán antes de la gran aventura. Las familias serán una parte integral de la historia sin importar dónde estén sentados a través de una gama de elementos participativos incorporados en la producción, como momentos de baile con la audiencia, una versión impactante de Karaoke en la carretera y juegos del parque de atracciones de Toy Story 4 que todos en la audiencia jugarán. Durante todo el espectáculo, más de 50 invitados del público ocuparán el centro de la acción sobre el hielo, cuando se invite a las familias a viajar en grupos pequeños en un vehículo especialmente diseñado, conducido por Mickey Mouse o uno de sus amigos, que parará en destinos favoritos de Disney, como Motunui, la Montaña del Norte y Metroville.

A través de experiencias de vida compartidas y narraciones mágicas, familias y amigos viajarán juntos de la mano de sus guías mientras se capturan sus recuerdos para formar un álbum de aventuras legendario en pantallas de video integradas en el escenario. La audiencia se unirá para ayudar a Los Increíbles a salir al rescate cuando la velocidad de Dash encienda el hielo y emocionantes saltos aéreos potencien los poderes de Elastigirl. El público se achicará al tamaño de un juguete para ayudar a Woody y la pandilla a unir fuerzas con Bo Peep para encontrar a su nuevo amigo, Forky.

"Sin importar cómo defina a su familia, Road Trip Adventures invita a todos a desconectarse de la vida cotidiana para reconectarse unos con otros", dijo Patty Vincent, directora creativa de Disney On Ice. "El estadio es nuestro lienzo, y usamos ese espacio para crear una experiencia de 360 grados que acerca el corazón del espectáculo a las familias estirando el escenario más allá del hielo hacia el aire y hacia la audiencia".

Presentaremos personajes memorables a la nueva generación, y le daremos a la audiencia elementos mágicos que llegan a todos. Desde la brumosa ciudad de Londres con El regreso de Mary Poppins hasta la mística ciudad de Agrabah en Aladdin, los favoritos de la familia cobran vida en una celebración multigeneracional. Los seguidores disfrutarán de la icónica música que evolucionó con su familia desde un nuevo arreglo contemporáneo de "Un mundo ideal" hasta canciones nuevas para Disney On Ice como "Él vive en ti". "Da Un Pasito Luminoso" alcanza nuevas alturas cuando los faroleros en postes verticales voladores son elevados por el aire y los actores trepan para crear formas complejas con sus cuerpos usando solamente su propia fuerza.

Este espectáculo fusiona a la perfección tecnología innovadora con elementos teatrales clásicos, lo que permite al público disfrutar de una función sobre hielo en vivo del máximo nivel. Disfraces vibrantes y arte para vestir dan vida a jirafas majestuosas, flamencos y animales que deambulan por las Tierras del Reino de África en El rey león. Artistas aéreos y acróbatas realzan la narración con dinamismo durante todo el espectáculo, que se extiende más allá del hielo. En un momento destacado, Elsa explora las profundidades de su poder cuando su palacio se eleva desde el hielo como una estructura cinética usando mallas creadas con paneles LED flexibles y trapecistas se transforman en copos de nieve humanos dentro de un aro acrobático doble. Inspirado en la película con actores reales, el desfile del Príncipe Alí estará repleto de colores audaces y disfraces opulentos que resaltan la coreografía atlética mientras los artistas demuestran una flexibilidad física superior en esta procesión principesca.

Acerca de Feld Entertainment

Feld Entertainment® es el líder mundial en producción y presentación de experiencias de entretenimiento familiar en vivo que unen a las personas y elevan el espíritu humano. Entre sus producciones se incluyen Monster Jam®, Monster Energy Supercross, Disney On Ice, Disney Live!, Marvel Universe LIVE!, Sesame Street Live!, DreamWorks Trolls The Experience y Jurassic World Live Tour (próximamente en otoño de 2019). Gracias a su gran cartera de marcas, Feld Entertainment ha ofrecido entretenimiento a millones de familias en más de 75 países y en seis continentes. Visite www.feldentertainment.com para obtener más información.

