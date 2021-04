Disneyland Resort abrirá un territorio completamente nuevo, Avengers Campus da la bienvenida a los reclutas de superhéroes a partir del 4 de junio del 2021

Avengers Campus une a los Héroes Más Poderosos de la Tierra para luchar por el bien común y para ello piden que todos los reclutas se unan a la acción: Unirse a los Avengers y sus aliados; lanzar telarañas con Spider-Man, probar comidas y bebidas creativas y hacerse parte de un universo mucho mayor. Los pequeños y visitantes de todas las edades descubrirán sus poderes al protagonizar junto a sus Superhéroes favoritos, para la oportunidad de vivir su propia aventura heroica.

Los visitantes tendrán la oportunidad de ver a Spider-Man alzarse sobre los edificios de Avengers Campus desafiando la gravedad como nunca antes visto en un parque temático de Disney. Esta aventura los lleva a la nueva atracción, WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, la cual lleva a visitantes por una aventura interactiva. Y esto es solo el principio. Los visitantes entrenarán con Black Panther y las Dora Milaje, las guardias de élite de Wakanda; se unirán para salvar a los Guardians of the Galaxy (Guardianes de la Galaxia) de la Fortaleza del Coleccionista; se encontrarán con Superhéroes (y villanos) y vivirán la emoción de un enfrentamiento donde los Avengers derrotan a sus enemigos para salvar la situación. Aquellos que deseen hacerse de provisiones para su próxima misión podrán hacerlo en Pym Test Kitchen presentando Impossible™ Foods.

Mientras exploran Avengers Campus, los nuevos reclutas podrían encontrarse con Iron Man luciendo su nueva armadura, la Mark 80. Ant-Man y The Wasp (El Hombre Hormiga y La Avispa) se presentan por primera vez en el Disneyland Resort y Doctor Strange entrenará a los reclutas con el poder de las artes místicas en el Ancient Sanctum (Santuario Antiguo). Black Widow (Viuda Negra), Black Panther (Pantera Negra), Thor, The Guardians of the Galaxy, Captain America y Captain Marvel se encuentran entre los que se unen a la acción.

"Cuando nos planteamos crear estas experiencias extraordinarias con estos Superhéroes por todo el mundo, diseñamos una atracción nueva de Spider-Man para el parque Disney California Adventure en un área temática de inmersión con experiencias increíbles con personajes", dijo Scot Drake, ejecutivo creativo de portafolio de Walt Disney Imagineering. "También creamos una historia original que unifica todas las experiencias de una forma que es auténtica para estos personajes. Trabajamos codo con codo con los equipos que crearon las películas y los cómics de los Avengers para construir un mundo que representara a la nueva generación de héroes".

"Avengers Campus será un lugar donde los aficionados y los visitantes puedan adentrarse en un universo que adoran y puedan posar junto a sus héroes favoritos", dijo Dave Bushore, vicepresidente de Mercadotecnia Creativa de Franquicias de Marvel Studios. "El optimismo que se respira en Avengers Campus captura la diversidad, el poder y el trabajo en equipo que poseen estos extraordinarios personajes. Y ahora todos se reúnen para reunir a ciudadanos de todo el mundo bajo un principio rector: unidos somos más fuertes".

Entre a un nuevo lugar del universo

Las puertas de Avengers Campus están abiertas para todos los Avengers, sus aliados y reclutas nuevos. Tony Stark cedió el lugar, que anteriormente formaba parte de uno de los complejos industriales de Stark Industries, propiedad de su padre, con el fin de entrenar a una nueva generación de Superhéroes.

La historia del área temática se da a conocer prestando atención a todos los detalles: el Avengers Campus está integrado de varias localizaciones heroicas, cada una en par con un Avenger distinto o uno de sus aliados para así compartir con los reclutas sus poderes, tecnología y conocimiento específicos. Estos son marcos galácticos, escenarios místicos, arquitectura moderna y tecnología sofisticada que respiran optimismo y ambición.

La primera dirección en la que detenerse es la Brigada de Ingeniería Mundial, también conocida como WEB, por sus iniciales del inglés Worldwide Engineering Brigade. Es un lugar donde se reúnen brillantes innovadores como Peter Parker, todos ellos elegidos por Tony Stark, para inventar tecnologías nuevas y equipar a gente común y corriente con el fin de que se transformen en héroes. WEB es el hogar de WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, la primera atracción de recorrido protagonizada por el icónico Superhéroe.

Avengers Headquarters (el Cuartel General de los Avengers), ubicado en el centro del área temática, es un edificio icónico donde los visitantes podrían ser testigos de cómo los Avengers se preparan para entrar en acción. Un brillante Quinjet se encuentra en su techo sirviendo como un faro para el campus.

Lance telarañas con Spider-Man y únase a los Guardians of the Galaxy

Tom Holland regresa al papel de Peter Parker en la nueva atracción del territorio, WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure. Esta nueva aventura, repleta de acción invita a los visitantes a poner a prueba sus habilidades arácnidas lanzando telarañas, lo cual es posible gracias a tecnología nueva adaptada específicamente para esta atracción. La misión: asociarse con Spider-Man para capturar a las descontroladas Spider-Bots (arañas robóticas) que están causando caos en el Campus. Durante un evento de puertas abiertas en WEB, Peter Parker y otros aspirantes a inventores les piden a los visitantes que se coloquen sus gafas 3D y pongan a prueba su invento más reciente, el vehículo Web Slinger (Lanza telarañas), que les permite lanzar telarañas al igual que Spider-Man y sentir lo que significa tener súper poderes.

Esta atracción para toda la familia combina decorados físicos con ambientes virtuales que transportan a los reclutas por esta aventura interactiva. Los aspirantes a superhéroes más pequeños también pueden participar en la acción ya que esta atracción no tiene requisitos de estatura.

Amenazante desde sus alturas, la impresionante fortaleza de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!, también forma parte del área temática. Se trata de una popular atracción que debutó en Disney California Adventure en 2017. Los visitantes son los protagonistas de esta aventura frenética en la que colaboran en el rescate de una pandilla de forajidos. Taneleer Tivan, mejor conocido como el Coleccionista, ha traído su colección única de fauna, reliquias y especies de todo el cosmos a la Tierra. Para la mala fortuna de Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax y Groot, ellos se han convertido en parte de la "colección" de Tivan y son prisioneros en su Fortaleza. La única forma de liberar a los Guardianes es a través de un caos sin fin con música inspirada en las bandas sonoras de las películas y las impresionantes secuencias de caída libre.

Por primera vez: Ant-Man y the Wasp se unen a esta tierra de superhéroes

A lo largo y ancho de Avengers Campus, los Superhéroes cobran vida de formas más emocionantes que nunca.

En Avengers Headquarters, los visitantes tendrán la oportunidad de ver algunos de sus héroes favoritos como Captain Marvel, Black Panther o Black Widow reunirse para inspeccionar el campus. O, es posible que vean a Spider-Man desafiar la gravedad a 60 o 70 pies de altura (18 a 21 metros) sobre el techo del edificio de WEB. Después de esos movimientos deslumbrantes, Spider-Man bajará del edificio hasta el suelo para saludar a los nuevos reclutas.

Los reclutas nuevos podrían tener emocionantes encuentros heroicos con Iron Man y su armadura nueva, Captain America, Ant-Man y The Wasp, Doctor Strange, los Guardians of the Galaxy, Black Panther y Thor, algunos de los cuales se presentan por vez primera en un parque de Disney.

Los reclutas pueden entrenar con las leales guardaespaldas de Black Panther, las Dora Milaje, para aprender la sabiduría de Wakanda. Okoye, la líder de las Dora Milaje, también se presentará por primera vez en un parque Disney para dirigir el entrenamiento.

Los visitantes que exploren las ruinas antiguas del Santuario Antiguo podrán aprender secretos misteriosos del Doctor Strange y descubrir antiguos artefactos mágicos. El Doctor Strange entrenará a los reclutas en las artes místicas al darle vida al antiguo santuario con poderosos hechizos. Por la noche, el antiguo santuario brilla de forma más reluciente gracias a sus majestuosos colores y luces que pulsan con una energía mística.

Pym Particles crea pequeñas delicias y platillos rebosantes

Cuando es hora de tomar un respiro de tanto heroísmo, no hay como recuperarse en uno de tres restaurantes nuevos.

Pym Test Kitchen: Al igual que Ant-Man y The Wasp cuando usaron las "Partículas Pym" para hacer crecer y reducir todo, en Pym Test Kitchen se hace uso de esta ciencia innovadora para crear la comida. Este potencial aún no consolidado le permite a Pym Test Kitchen servir platillos para compartir, entradas originales de tamaño inventivo y postres pequeñitos. Los comensales observan a los científicos gastronómicos de Pym en la cocina laboratorio y serán testigos de cómo se transforma un producto alimenticio clásico, el "pretzel", al pasar por un túnel cuántico y ¡sale más grande o más pequeño!

Los visitantes podrán probar comidas como las albóndigas vegetarianas Impossible™, tanto grandes como pequeñas, servidas con pasta en una cuchara gigante con un tenedor miniatura. Otra opción es el "Pym-ini", un panini en focaccia tostada con carnes, queso y salsa marinara, que se puede servir por rebanada o como un sándwich largo, de varias porciones. Estos platillos van bien con una copa de Pingo Doce, la bebida verde tradicional de los Avengers que estará disponible en Avengers Campus.

Latas de refrescos y botellas de condimentos gigantescas aparecerán instaladas en los vestíbulos como arte y los asientos al aire libre serán un excelente lugar para tratar de ver Superhéroes.

Pym Tasting Lab: Al lado de Pym Test Kitchen, una lata de cerveza gigante indica que hay bebidas para mayores disponibles en Pym Tasting Lab. Los visitantes pueden ordenar cervezas artesanales, que van desde una hefeweizen color naranja sanguina hasta una lager color ámbar. Estas se sirven de un sistema de tirada diferente donde, gracias a los científicos gastronómicos, el vaso se llena del fondo hacia arriba. Quienes estén en busca de algo especial pueden probar uno de los cocteles experimentales infundidos con Partículas Pym del Personal de Investigación Pym, junto con tentempiés pequeños.

Shawarma Palace: Los aficionados recordarán que tras la Batalla de Nueva York, los Avengers, exhaustos, acompañaron a Tony Stark a su local de shawarma favorito a dos calles de donde se produjo el enfrentamiento. En Shawarma Palace, los Avengers descubrieron su nueva comida preferida. Les gustó tanto que cuando fue hora de construir Avengers Campus invitaron a los propietarios de Shawarma Palace para que abrieran un segundo restaurante en Avengers Campus. Ahora, los visitantes y los héroes pueden saborear algunos de sus platillos favoritos inspirados en shawarmas (plato tradicional de la gastronomía de Medio Oriente) en este carrito de comida, que está adornado de recuerdos para los aficionados de los Avengers. Este carrito ofrece deliciosos rollos con una aromática shawarma de pollo y salsa de ajo. O, los visitantes pueden seleccionar el rollo de falafel vegetariano Impossible™.

Terran Treats: Taneleer Tivan no limitó su colección solo a forajidos encantadores; también seleccionó un menú curioso y maravilloso de platillos intergalácticos, disponibles en su carrito de comida cerca de Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT!. Espirales de churro con sabores únicos y pastelillos cósmicos con una base que revela un relleno de crema de lo más decadente son algunas de las opciones concebidas por Tivan para atraer a los visitantes a su Fortaleza.

Lo último en prototipos de Spider-Bots

La tienda WEB Suppliers ofrecerá los inventos y prototipos más recientes, incluso Spider-Bots interactivas similares a las que los visitantes verán en la nueva atracción WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure. Cada Spider-Bot cuenta con un control remoto y las ocho patas articuladas pueden avanzar o retroceder. Los visitantes pueden personalizar sus Spider-Bots con mejoras tácticas para sacar partido de los poderes y el estilo de algunos de sus Superhéroes favoritos como Black Panther, Iron Man y Black Widow, así como Ant-Man y The Wasp. Los visitantes también pueden enfrentarse a las Spider-Bots de sus amigos en batallas épicas.

Otros artículos que nadie debe perderse en WEB Suppliers incluyen una mochila especialmente diseñada para transportar y exhibir Spider-Bots cuando no estén en acción, gafas elegantes Spider-Man que se iluminan e interactúan con su entorno, una figura de acción de Spider-Man que interactúa con mini Spider-Bots, Web-shooters (lanza telarañas) que cobran vida con luces y sonidos, un kit de tela de araña para llevar a casa y figuras de vinilo Funko Pop! de Spider-Man y Iron Man.

The Campus Supply Pod es donde uno puede apoderarse con la línea de ropa oficial de Avengers Campus, incluso sudaderas térmicas, camisetas, gorras, artículos para beber y otros artículos de Superhéroe.

Reapertura de los Parques Temáticos del Disneyland Resort

Los momentos mágicos regresarán a los parques temáticos del Disneyland Resort cuando Disneyland Park y Disney California Adventure Park se vuelvan a abrir oficialmente al público el 30 de abril, con capacidad limitada.

Ya que la capacidad de los parques temáticos se reducirá considerablemente para cumplir con los requisitos gubernamentales y promover el distanciamiento físico, el Disneyland Resort controlará la asistencia a través de un nuevo sistema de reservaciones que requiere que todos los visitantes obtengan una reservación previa a su entrada al parque. Para ingresar a un parque, se requieren tanto una reservación para el parque como una entrada válida para el mismo parque en la misma fecha para visitantes de 3 años en adelante. Las reservaciones para los parques temáticos serán limitadas y sujetas a disponibilidad y, hasta nuevo aviso, solo residentes de California podrán ir a los parques, y en grupos no mayores de tres en el hogar, de acuerdo con las directrices actuales del estado. Los detalles sobre este nuevo sistema de reservaciones se encuentran en DisneylandEspanol.com, y se les recomienda a los visitantes que consulten el sitio para obtener las actualizaciones más recientes, a medida que éstas estén disponibles.

La salud y el bienestar de los visitantes y los miembros del elenco siguen siendo una prioridad máxima. Los parques temáticos tendrán medidas de salud y seguridad realzadas, además de cambios operacionales según la dirección de las autoridades de la salud y los aprendizajes de nuestros parques alrededor del mundo para promover el distanciamiento físico, limpieza y reducir el contacto. Los miembros del elenco le pueden ayudar con preguntas y visitantes pueden ir a DisneylandEspanol.com/update para las medidas de salud y seguridad actuales, incluso una evaluación de temperatura y el uso obligatorio de mascarillas para visitantes de 2 años y mayores.

Para más información acerca de Avengers Campus vaya a DisneylandEspanol.com/AvengersCampus.

