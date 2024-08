Regresan los favoritos de otoño a Disneyland Resort a partir del 23 de agosto, con Halloween Time y Plaza de la Familia

El entretenimiento para toda la familia incluye el espectáculo de "Mickey´s Trick and Treat", que se estrena por primera vez en Disney California Adventure Park durante el día.

En todo el resort, los visitantes pueden disfrutar de creaciones culinarias con temática de Halloween que seguro encantarán a todos los fantasmas y monstruos.

Plaza de la Familia celebra el espíritu de Día de Muertos con entretenimiento en vivo, menú inspirada en la cocina mexicana y más, del 23 de agosto hasta el 2 de noviembre de 2024.

ANAHEIM, California, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir del 23 de agosto, Disneyland Resort una vez más da la bienvenida al inicio de Halloween Time y Plaza de la Familia, la temporada en la que los visitantes podrán disfrutar de los eventos favoritos que regresan y de nuevas ofertas que seguramente encantarán a todas las edades, desde quienes buscan sustos divertidos y entretenimiento espeluznante en familia, hasta celebraciones de tradiciones ancestrales y vínculos queridos.

Del 23 de agosto hasta el 31 de octubre de 2024, un hechizo espectacular se lanzará cuando Halloween Time en Disneyland Resort presente una animada decoración de temporada llena de espíritu, atracciones temáticas de Halloween, entretenimiento encantador, una gran variedad de dulces especiales y mucho más. Entre lo más destacado están los nuevos trajes para Mickey Mouse y sus amigos en Disneyland Park, el estreno del espectáculo de día 'Mickey's Trick and Treat' en Disney California Adventure Park y nuevas experiencias gastronómicas con temática otoñal en los Hoteles del Disneyland Resort

Desde el 23 de agosto hasta el 2 de noviembre, Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park celebrará el espíritu y las tradiciones del Día de Muertos. A partir del 30 de agosto, el espectáculo "The Storytellers of Plaza de la Familia Celebrate The Musical World of Coco!", presenta las queridas canciones de la película de Pixar como "Remember Me" (Recuérdame) y "The World Es Mi Familia" (El Mundo Es Mi Familia), y la clásica canción folclórica mexicana, "La Llorona", que muestra el poder de los lazos familiares que viven para siempre en nuestro "proud corazón". El grupo de narradores da vida a los lazos eternos de la familia mientras cantan y bailan en esta nueva y conmovedora celebración.

Halloween Time en Disneyland Resort

Esta temporada de Halloween, los visitantes podrán saborear docenas de comida y bebidas especiales, como la nueva hamburguesa Ahanheim "Ghost" de Galactic Grill, la malteada de momia de Mickey Mouse en Schmoozies! y el pastel de plátano del cementerio en Stage Door Café.

A medida que la temperatura baja y la atmósfera se vuelve más tenebrosa, los visitantes también pueden encontrar la última mercancía de temporada en Disneyland Resort, incluyendo ropa, accesorios, gorros y una variedad de otros productos encantadores de Mickey Mouse y sus amigos para Halloween, incluida la colección Mickey Mouse Family Halloween disponible en Elias & Co., Emporium y World of Disney

Disneyland Park

Adornado con decoración de temporada y follaje otoñal, Disneyland Resort se transforma en un lugar maravillosamente espeluznante. El Main Street Pumpkin Festival trae una deslumbrante variedad de calabazas a Main Street, U.S.A., en Disneyland Park, d la calabaza gigante de Mickey Mouse en el centro del espectáculo. Vestidos con sus nuevos trajes en Disneyland Park, Mickey Mouse lucirá un atuendo inspirado en un esqueleto y Minnie Mouse y sus amigos lucirán divertidos patrones y colores llamativos.

Inspirado en "Tim Burton's The Nightmare Before Christmas," Haunted Mansion Holiday vuelve a manifestarse con sorpresas y giros emocionantes. En el centro de la espeluznante pista de baile se encuentra una casa de jengibre acompañada de un zombi gigante de jengibre, creados por el científico loco del pueblo, el Dr. Finklestein. La exhibición de este año presenta al zombi de jengibre sobre una mesa de operaciones hecha de delicioso pan de jengibre, cables de pasa corriente con cuerda de caramelo, tornillos de goma azucarados, clavos de caramelo de chocolate y bobinas de relámpagos de menta. Para conocer más detalles de cómo entrar a esta atracción puedes visitar DisneylandLatino.com.

Por las noches, la atmósfera tenebrosa en Disneyland Park culmina en "Halloween Screams", un espectáculo nocturno que evoca visiones de los villanos de Disney, espeluznantes proyecciones y efectos especiales frente al castillo de la Bella Durmiente, la fachada de "it´s a small world", a lo largo de Rivers of America y Main Street, U.S.A. En noches selectas, fuegos artificiales deslumbran en un espectáculo fascinante. Además, la MagicBand+* añade un elemento misterioso al espectáculo, iluminándose y vibrando como si enviara una señal a los espíritus del más allá.

Durante esta temporada, Disney's Happiest Haunts Guided Tours** regresa por tiempo limitado y ofrece una experiencia de paseo a lo largo de Disneyland Park con espeluznantes paradas en el trayecto, una oportunidad especial para tomar fotos en Haunted Mansion con fantasmas deambulando, además de una vista reservada para "Halloween Screams".

Disney California Adventure Park

En Disney California Adventure Park, la decoración es maravillosamente tenebrosa, ya que los visitantes son recibidos con decoraciones terroríficas y espléndidas con la estatua del Jinete sin Cabeza en Buena Vista Street. Cuando cae la noche, la atmósfera se vuelve aún más espeluznante con proyecciones fantasmales que muestran sombras extrañas. En Cars Land, Radiator Springs se transforma en Radiator Screams, a medida que objetos cotidianos como conos de tránsito, llantas y herramientas se transforman con toques espeluznantes de Halloween. Los personajes favoritos como Lighting McQueen y Mater vestirán atuendos de Haul-O-Ween. Tres atracciones experimentan transformaciones con un giro especial para Halloween: Luigi's Honkin' Haul-O-Ween y Mater's Graveyard JamBOOree en Cars Land y Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark en Avengers Campus.

Por primera vez, "Mickey's Trick and Treat" llega a los visitantes como una oferta diaria en el Disney Theater. Dirigido por un presentador vestido como un científico loco, este espectáculo interactivo presenta a Mickey y sus amigos celebrando un Halloween no tan aterrador mientras cuentan historias terriblemente divertidos y preparan pociones mágicas. Los visitantes se volverán locos al cantar y bailar al ritmo de canciones emocionantes.

Downtown Disney District

El Downtown Disney District asombra con decoraciones de Halloween, entretenimiento especial y ofertas temáticas en ubicaciones selectas. Las instalaciones "gourd-geous" de este año presentan calabazas gigantes de colores vibrantes, ideales para tomarse fotos de otoño. Para una diversión espeluznante en familia, los visitantes podrán disfrutar de una búsqueda animada de calabazas temáticas de personajes de Disney con Pluto's Pumpkin Pursuit*** a partir del 30 de agosto, al comprar un mapa interactivo para su búsqueda y llevarse un recuerdo coleccionable. Además, por primera vez, los visitantes también podrán buscar calabazas en Disneyland Park y Disney California Adventure Park, cada parque ofrece sus propios mapas de actividades para su compra.

Hoteles de Disneyland Resort

La diversión temible está en marcha en los Hoteles del Disneyland Resort con decoración emocionante y actividades temáticas. Los huéspedes pueden disfrutar de demostraciones de decoración de calabazas, entretenimiento en vivo y otras ofertas de temporada. Por primera vez, una obra maestra de confitería maravillosamente dulce, inspirada en la Bruja de Blancanieves, hecha de 36 kilos de chocolate blanco, 90 kilos de chocolate oscuro, 280 huevos y 27 kilos de malvaviscos, aparecerá en el lobby del Disney's Grand Californian Hotel & Spa.

Del 23 de agosto al 31 de octubre en Goofy's Kitchen, los visitantes pueden deleitarse con la decoración temática de Halloween y conocer a sus personajes favoritos en sus trajes de Halloween. Del 3 de septiembre al 18 de noviembre, Storytellers Café presenta una nueva experiencia gastronómica de desayuno y brunch otoñal, Mickey's Autumn Adventures, con decoración de temporada y personajes con nuevos atuendos de otoño.

Plaza de la Familia en honor al Día de Muertos

Con decoraciones coloridas, entretenimiento animado y actividades familiares para todas las edades, Plaza de la Familia regresa a Paradise Gardens en Disney California Adventure Park del 23 de agosto al 2 de noviembre, el espíritu del Día de Muertos y rindiendo homenaje a los recuerdos de los seres queridos. Paradise Garden Grill regresa con un menú por tiempo limitado inspirado en la cocina mexicana, con opciones como tacos al pastor, flautas de pollo con salsa verde y un huarache vegetariano.

A partir del 30 de agosto, "The Storytellers of Plaza de la Familia Celebrate The Musical World of Coco!," contará con interpretaciones en vivo de canciones de "Coco" de Pixar y destacará el poder de los lazos familiares con una historia renovada en esta nueva celebración inmersiva. A partir del 3 de septiembre, los visitantes también podrán descubrir una nueva colección de mercancía de "Coco" en la tienda Elias & Co.

En Frontierland, Disneyland Park se une a las festividades del Día de Muertos. La zona cerca de Rancho del Zócalo Restaurante está decorada con figuras de calaveras y Catrinas, brillantes cempasúchil, flores de colores vivos y otros elementos decorativos que suelen encontrarse en las ofrendas. Varias veces al día, Miguel de "Coco" puede encontrarse en este lugar para saludar a los visitantes.

Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party

El evento que requiere de un boleto por separado, Oogie Boogie Bash—A Disney Halloween Party****, se apodera de Disney California Adventure durante 27 noches selectas entre el 25 de agosto y el 31 de octubre. Los visitantes que ya tienen entradas para el evento están invitados a llevar sus disfraces de Halloween y disfrutar de una increíble noche espeluznante divertida con atracciones, comida y bebidas especiales, entretenimiento y mercancía única del evento. Los aspectos destacados incluyen la entrada a Disney California Adventure Park tres horas antes de que comience la fiesta, el inmersivo Villains Grove presentado por Citizen, caminos de golosinas y encuentros con personajes, además del "Frightfully Fun Parade."

Hay mucha diversión de temporada en marcha con las festividades espeluznantes de Halloween y las conmovedoras celebraciones del Día de Muertos en Disneyland Resort. Las familias que planeen una visita pueden aprovechar ahorros escalofriantes y disfrutar del comienzo de la temporada con la oferta de boletos de 3 días para Disneyland para visitas hasta el 26 de septiembre de 2024.***** Con este boleto de 3 días, 1 parque por día, los visitantes pueden disfrutar del Disneyland Resort por tan sólo $50 USD por día, por niño (de 3 a 9 años) por un total de $149 USD y $83 USD por adulto, por día (por un total de $249 USD) por tiempo limitado en visitas de lunes a jueves. También hay disponibles en el momento de la compra mejoras como visitas de fin de semana, entradas Park Hopper y Lightning Lane Multi Pass. Se requiere reserva en el parque.

Acerca de Disneyland Resort

Ubicado en Anaheim, California, Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel, (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y Pixar Place Hotel. Cuando abrió sus puertas el 17 de julio de 1955, Disneyland presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar y continúa utilizando la creatividad, la tecnología y la innovación para llevar la narración de Disney a nuevas alturas. Abierto todos los días, todo el año. Para más información los visitantes pueden visitar DisneylandLatino.com.

Consulta los últimos detalles de entretenimiento y horarios en DisneylandLatino.com o en la aplicación móvil de Disneyland. El entretenimiento, las experiencias y las ofertas pueden ser modificados, tener disponibilidad limitada o no estar disponibles, y están sujetos a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. Se requiere una reservación válida para el parque temático y admisión para el mismo parque el mismo día para ingresar. Las reservas para el parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. La admisión al parque y las ofertas no están garantizadas. Visita Disneyland.com/updates para obtener información importante que debes conocer antes de visitar el Disneyland Resort.

*MagicBand+ requiere una compra separada y se aplican restricciones

**Requiere una tarifa separada y una reserva para el tour, así como un boleto válido al parque temático y una reserva para el parque para ingresar. Se aplican otras restricciones. Sujeto a disponibilidad, cambios o cancelaciones sin previo aviso.

***Pluto's Pumpkin Pursuit está sujeto a cancelación o cambio sin previo aviso, incluyendo, entre otros, fechas, obsequios y precios. Se aplican límites de compra. Ya sea que elijas buscar las calabazas o no, devuelve tu mapa para obtener un pequeño obsequio. 1 mapa = 1 obsequio. Los mapas son válidos para canje hasta el 1/11/2024, o mientras duren los suministros de obsequios. Se requiere un boleto y una reserva válida para el parque para ingresar a un parque temático. La experiencia está sujeta a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

****Los disfraces están sujetos a las directrices de disfraces para eventos especiales de Disney en https://disneyland.disney.go.com/es-us/faq/parks/dress/ para restricciones. Solo algunas atracciones, experiencias, ofertas y servicios estarán disponibles durante el evento. Lightning Lane Multi Pass no está disponible durante el evento. La oferta, el evento y los elementos del evento pueden ser modificados y tener disponibilidad limitada, y están sujetos a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso o responsabilidad.

*****Los boletos vencen el 26 de septiembre de 2024. Los boletos pueden usarse en días no consecutivos. Los boletos de lunes a jueves están bloqueados cada viernes, sábado y domingo durante el período de validez del boleto. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Se pueden comprar hasta 15 boletos por persona elegible por día. Los boletos no son reembolsables, no se pueden vender ni transferir para uso comercial y excluyen actividades/eventos con precios separados. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones de boletos. Las reservas para parques para los titulares de boletos de la Oferta de Verano son limitadas en número y están sujetas a la disponibilidad de las reservas para parques asignadas a los Boletos de la Oferta de Verano según lo determinado por Disney, fechas bloqueadas aplicables y capacidad del parque temático. La disponibilidad de reservas para los titulares de boletos de la Oferta de Verano no está garantizada para ninguna fecha, y las reservas pueden ser difíciles de conseguir para cualquier fecha en particular, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del boleto. Para asegurar la mejor disponibilidad, realiza las reservas con anticipación. En cualquier fecha dada, las reservas para el parque pueden estar disponibles para boletos generales incluso si las reservas para el parque asignadas a los Boletos de la Oferta de Verano están completamente reservadas. Los titulares de boletos de la Oferta de Verano no tienen derecho a ninguna reserva que Disney haga disponible para otros. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las ventas pueden ser pausadas de vez en cuando o terminadas en cualquier momento.

