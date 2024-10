Disneyland Resort anuncia el regreso, por tiempo limitado, de las ofertas especiales de boletos para niños y de hoteles

A partir de principios de 2025 los pequeños de 3 a 9 años pueden disfrutar de Disneyland Park y Disney California Adventure Park por tan solo $50 al día, con un boleto de 1 parque por día

Los visitantes pueden ahorrar hasta un 25 por ciento en habitaciones selectas en los hoteles de Disneyland Resort

Las ofertas para los boletos especiales y los hoteles pueden empezar a reservarse a partir del 22 de octubre de 2024 para visitas del 7 de enero al 20 de marzo de 2025

ANAHEIM, Calif., 3 de octubre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- No hay nada que pueda compararse a una visita al Disneyland Resort. Ya sea para una ocasión especial, las vacaciones soñadas durante toda una vida o simplemente un día de diversión, las familias ya pueden planear ahora cómo celebrar el comienzo de 2025 con nuevas ofertas venideras y oportunidades maravillosas para ahorrar dinero en su próximo viaje. Disneyland Resort siempre dispone de una amplia variedad de opciones de boletos, restaurantes y hoteles, así como de ofertas promocionales durante el año para ayudar a que las familias ahorren dinero. En Disneyland.com los visitantes pueden encontrar las ofertas más recientes y los descuentos disponibles todo el año.

Disneyland Resort ha anunciado el regreso de la oferta especial de boletos para los pequeños tanto para Disneyland Park como para Disney California Adventure Park, así como ahorros especiales en los Hoteles de Disneyland Resort en el sur de California.

Por tiempo limitado, los pequeños de edades entre 3 y 9 años pueden visitar los parques temáticos de Disneyland Resort por un precio inicial de tan solo $50 por niño con el boleto de 1 Día, 1 Parque*. Estos boletos con un precio especial se pondrán a la venta el 22 de octubre de 2024 para aquellas visitas que tengan lugar entre el 7 de enero y el 20 de marzo de 2025. Los visitantes dispondrán de una amplia variedad de opciones y flexibilidad: desde boletos para 1 Día, 2 Días o 3 Días hasta extras como los boletos Park Hopper o el Lightning Lane Multi Pass que pueden ser añadidos en la compra. Estos boletos requieren de reservaciones y están sujetos a disponibilidad.

Además de la oferta para boletos para los pequeños, y con el fin de que los adultos también puedan ahorrar en sus vacaciones, los visitantes pueden visitar el calendario de reservas para los parques temáticos donde los boletos para algunos días selectos cuestan $104 por día.

Consejos para crear recuerdos mágicos con los más pequeños

Estas son algunas recomendaciones para crear recuerdos mágicos que duren toda una vida, ya sea para aquellos pequeños que visitan el resort una primera vez o para las jóvenes familias que regresan una y otra vez.

Las experiencias con los personajes lideran la lista de los momentos más entrañables, ya sea un abrazo con amigos tan queridos como Mickey Mouse , Minnie Mouse , Pluto o Goofy y conocer a las Princesas Disney en Fantasy Faire en Disneyland Park; o encontrarse con los Superhéroes en Avengers Campus y posar con Lightning McQueen en Cars Land en Disney California Adventure Park.

lideran la lista de los momentos más entrañables, ya sea un abrazo con amigos tan queridos como , , Pluto o Goofy y conocer a las Princesas Disney en Fantasy Faire en Disneyland Park; o encontrarse con los Superhéroes en Avengers Campus y posar con Lightning McQueen en Cars Land en Disney California Adventure Park. En Mickey's Toontown , las familias y los más pequeños de la casa pueden jugar juntos en este vecindario de lo más animado que cuenta con áreas ajardinadas para relajarse, juegos interactivos y la atracción Mickey & Minnie's Runaway Railway , donde los visitantes de todas las edades pueden embarcarse en una alocada aventura a través del mundo animado de Mickey Mouse .

, las familias y los más pequeños de la casa pueden jugar juntos en este vecindario de lo más animado que cuenta con áreas ajardinadas para relajarse, juegos interactivos y la atracción , donde los visitantes de todas las edades pueden embarcarse en una alocada aventura a través del mundo animado de . La primera "gran atracción para los pequeños" bien puede ser la nueva Tiana's Bayou Adventure (para visitantes a partir de 1 metro o 40 pulgadas de altura) , que será inaugurada el 15 de noviembre de 2024. Se trata de un emocionante viaje musical a través de un arroyo acompañado de la Princesa Tiana y sus amigos y que cuenta con caídas desafiantes y una historia de lo más fantástica.

(para visitantes a partir de 1 metro o 40 pulgadas de altura) que será inaugurada el 15 de noviembre de 2024. Se trata de un emocionante viaje musical a través de un arroyo acompañado de la y sus amigos y que cuenta con caídas desafiantes y una historia de lo más fantástica. Los espectáculos en Disneyland son, en muchas ocasiones, la primera vez que los pequeños disfrutan de un show en vivo. Varias actuaciones y cuentos de hadas incluyen en el Royal Theatre en Disneyland Park y la "Disney Jr. Dance Party!" en Disney California Adventure Park.

en Disneyland Park y la en Disney California Adventure Park. En Pixar Pier en Disney California Adventure Park, los más pequeños pueden dar una vuelta, literalmente, en Inside Out Emotional Whirlwind, mientras que los más mayores pueden lanzarse a toda velocidad en la Incredicoaster . Las familias no solo disponen de cinco atracciones, sino también de restaurantes donde comer o lugares donde disfrutar de bocaditos o bebidas deliciosas, además de poder conocer a los personajes de sus historias Pixar favoritas.

en Disney California Adventure Park, los más pequeños pueden dar una vuelta, literalmente, en mientras que los más mayores pueden lanzarse a toda velocidad en la . Las familias no solo disponen de cinco atracciones, sino también de restaurantes donde comer o lugares donde disfrutar de bocaditos o bebidas deliciosas, además de poder conocer a los personajes de sus historias Pixar favoritas. Por supuesto, en la agenda de unas buenas vacaciones siempre queda espacio para comidas memorables. Las familias pueden disfrutar de delicias típicas de Disney como los churros, palomitas y los helados en forma de Mickey Mouse , así como opciones más saludables como fruta, combinados de frutos secos y yogurt.

Ahorre hasta un 25 por ciento en estancias selectas en los Hoteles de Disneyland Resort

Aquellos que deseen unas vacaciones Disney al completo, quedándose en el corazón de la magia, pueden aprovechar los ahorros especiales en las habitaciones de los Hoteles de Disneyland Resort. Los huéspedes de los hoteles pueden ahorrar hasta un 25 por ciento en estancias selectas de cuatro noches o de estancias más largas durante la semana o fines de semana** en cualquiera de los tres hoteles en el resort; hasta un 20 por ciento en habitaciones estándar o premium en Disney's Grand Californian Hotel & Spa, Disneyland Hotel y The Villas at Disneyland Hotel; o hasta un 10 por ciento en habitaciones del Pixar Place Hotel de domingo a jueves noche***, dependiendo de la disponibilidad. Estas ofertas de alojamiento estarán disponibles para poder reservarse a partir del 22 de octubre de 2024 para estancias desde el 7 de enero hasta el 20 de marzo de 2025.

Los Hoteles de Disneyland Resort ofrecen un acceso fácil y conveniente a ambos parques y al Downtown Disney District, con beneficios y toques distintivos solo disponibles en un hotel Disneyland.

La estancia en uno de estos hoteles temáticos del resort añade una dosis extra de Disney desde el momento de la llegada hasta la partida, ya sea celebrando el arte de la animación en Pixar Place Hotel, la nostalgia del modernismo del siglo XX en Disneyland Hotel o la elegancia artesanal del Disney's Grand Californian Hotel & Spa.

Para aquellos huéspedes que no quieran esperar, los hoteles ofrecen descuentos de hasta un 15 por ciento en estancias selectas en el Disneyland Hotel, The Villas at Disneyland Hotel y el Disney's Grand Californian Hotel & Spa. Estas ofertas pueden estar disponibles del 20 de octubre el 19 de diciembre de 2024. Visite Disneyland.com para comprobar su disponibilidad.

Beneficios de una estancia en los Hoteles de Disneyland Resort

Los huéspedes de un hotel en Disneyland Resort pueden disfrutar de un acceso conveniente el parque temático . Los huéspedes del Disney's Grand Californian Hotel & Spa o el Pixar Place Hotel disponen de sus propios accesos a Disney California Adventure Park. Los huéspedes de los tres hoteles pueden acceder con gran rapidez a Disneyland Park a través de la estación de Monorraíl en Downtown Disney District. Además, los tres hoteles están a una distancia corta andando de ambos parques.

. Los huéspedes del Disney's Grand Californian Hotel & Spa o el Pixar Place Hotel disponen de sus propios accesos a Disney California Adventure Park. Los huéspedes de los tres hoteles pueden acceder con gran rapidez a Disneyland Park a través de la estación de Monorraíl en Downtown Disney District. Además, los tres hoteles están a una distancia corta andando de ambos parques. El acceso más temprano permite la entrada a un parque temático designado 30 minutos antes que el público general con el fin de disfrutar de atracciones, restaurantes y tiendas selectas. Esta opción está solo disponible para aquellos huéspedes de los Hoteles de Disneyland Resort que tengan un boleto válido para el parque temático.****

permite la entrada a un parque temático designado 30 minutos antes que el público general con el fin de disfrutar de atracciones, restaurantes y tiendas selectas. Esta opción está solo disponible para aquellos huéspedes de los Hoteles de Disneyland Resort que tengan un boleto válido para el parque temático.**** Otros beneficios adicionales para los huéspedes de Disneyland Resort incluyen un número limitado de reservas en los restaurantes de los hoteles; opción de cargo de compras a la habitación, lo que permite a los visitantes facturar las compras o las comidas en restaurantes a su habitación; y servicio directo-a-la-habitación, a través del cual los visitantes pueden registrarse en línea al llegar para, de este modo, acceder a su habitación inmediatamente.

adicionales para los huéspedes de Disneyland Resort incluyen un número limitado de reservas en los restaurantes de los hoteles; opción de cargo de compras a la habitación, lo que permite a los visitantes facturar las compras o las comidas en restaurantes a su habitación; y servicio directo-a-la-habitación, a través del cual los visitantes pueden registrarse en línea al llegar para, de este modo, acceder a su habitación inmediatamente. Las actividades especiales en los hoteles y los eventos de temporada, tales como la clase "Aprende a dibujar", noches de cine, celebraciones festivas, tiempo de recreación y mucho más.

y los eventos de temporada, tales como la clase "Aprende a dibujar", noches de cine, celebraciones festivas, tiempo de recreación y mucho más. En el Pixar Place Hotel, los huéspedes pueden conocer a Bing Bong de "Inside Out" y escuchar a Joe Gardner de "Soul" tocando el piano.

También están disponibles, previa solicitud, las llamadas despertador por parte de los personajes. Una de las novedades es Meilin Lee de "Turning Red" en Pixar Place Hotel.

las novedades es Meilin Lee de "Turning Red" en Pixar Place Hotel. Además, los hoteles de Disneyland Resort permite a los huéspedes estar más cerca de las experiencias con personajes en restaurantes como Goofy's Kitchen en Disneyland Hotel; y Storytellers Cafe o Princess Breakfast Adventures en Disney's Grand Californian Hotel & Spa.

Consejos profesionales, maneras de ahorrar tiempo y otros ahorros

A finales de este otoño, Disney+ presentará un boleto de varios días para visitar el Disneyland Resort con un precio especial solo disponible para suscriptores en Estados Unidos y Canadá y que se podrá usar en días selectos durante la temporada de las fiesta de 2024. En unos días se darán a conocer más detalles.

Los visitantes pueden planear sus vacaciones con anticipación para lograr las mejores fechas y precios con el fin de ahorrar lo máximo posible en boletos y habitaciones de hoteles. Agrupar ambos en paquetes vacacionales de Walt Disney Travel Company puede obtener incentivos extras como emblemas y cintas o "lanyards" de coleccionista, y descuentos en restaurantes y tiendas.

puede obtener incentivos extras como emblemas y cintas o "lanyards" de coleccionista, y descuentos en restaurantes y tiendas. Con el fin de capturar los mejores recuerdos de las vacaciones, nada mejor que la descarga ilimitada que ofrece el Disney PhotoPass , incluido en la adquisición del Lightning Lane Multi Pass .

, incluido en la adquisición del . La Disneyland App ofrece información de lo más útil, como tiempo de espera en las atracciones, el horario de los parques, el calendario de los espectáculos y las apariciones de personajes, menús de los restaurantes, opción de reservaciones para comer, pedidos móviles, horas de regreso para la Lightning Lane y otras opciones prácticas.

ofrece información de lo más útil, como tiempo de espera en las atracciones, el horario de los parques, el calendario de los espectáculos y las apariciones de personajes, menús de los restaurantes, opción de reservaciones para comer, pedidos móviles, horas de regreso para la Lightning Lane y otras opciones prácticas. Visite la página planDisney.com para obtener una guía digital que le enseña más formas de ahorrar en su estancia, así como otras recomendaciones por parte de panelistas expertos de planDisney que responden a sus preguntas personalizadas sobre sus vacaciones Disney.

Para más información y para reservar unas vacaciones en Disneyland Resort visite DisneylandEspanol.com o contacte con su agente de viajes.

*Oferta válida solo para niños y niñas de 3 a 9 años. Los boletos son válidos para su uso a partir del 7 de enero de 2025 y los boletos para varios días vencen 13 días después del primer día de uso o el 20 de marzo de 2025, lo que ocurra primero. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Puede comprar hasta 10 boletos por día. Los boletos no son reembolsables, no se pueden vender ni transferir para uso comercial y excluyen actividades/eventos que requieran de un boleto o pago por separado. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones de entradas. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las ventas pueden detenerse de vez en cuando o dadas por acabadas en cualquier momento.

Los niños deben estar siempre supervisados. Los Visitantes menores de 14 años deben ir acompañados por un Visitante mayor de 14 años para acceder a un parque temático. Para subir a una atracción, los niños menores de 7 años deben estar acompañados por una persona mayor de 14 años. Se aplican otras reglas del parque.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para el parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los parques temáticos para los titulares de los Boletos de la Oferta Especial Infantil son limitadas en cantidad y están sujetas a la disponibilidad de las reservaciones para los parques asignadas a los titulares de los Boletos de la Oferta Especial Infantil, según lo determine Disney y la capacidad del parque temático. La disponibilidad de las reservas para los titulares de los Boletos de la Oferta Especial Infantil no está garantizada para ninguna fecha, y puede ser difícil conseguir reservas para una fecha concreta, especialmente a medida que se acerca la fecha de caducidad de los boletos. Se recomienda hacer las reservaciones con anticipación con el fin de garantizar la mejor disponibilidad. En una fecha determinada, las reservaciones para los parques pueden estar disponibles para los boletos generales para los parques temáticos, aunque las reservaciones para parques asignadas a los Boletos de la Oferta Especial Infantil estén agotadas. Los titulares de los Boletos de la Oferta Especial Infantil no tienen derecho a ninguna reservación que Disney ponga a disposición de otros. Los parques, las atracciones, el entretenimiento, las experiencias, los servicios y las ofertas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no estar disponibles, y estar sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. La entrada al parque y las ofertas no están garantizadas. Visite Disneyland.com/updates para más información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland Resort.

**Se requiere una estancia consecutiva de 4 noches o más, y la cancelación de cualquier noche de una estancia puede afectar a la disponibilidad del descuento. Los ahorros están basados en el precio sin descuento para la misma estancia en la misma habitación del mismo hotel y son válidos para la mayoría de las noches desde el 7 de enero de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025. Las reservaciones deben llevarse a cabo desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 7 de marzo de 2025; el viaje debe completarse antes del 21 de marzo de 2025. Oferta no válida para habitaciones Concierge, suites Signature o Premium selectas, o Villas de 2 y 3 Habitaciones. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Es necesario reservar con antelación. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. No incluye las tasas ni los impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva, y se aplican restricciones en el número de ocupantes por habitación. Se aplican cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. Solo una oferta válida por reserva y no es válida en combinación con ningún otro descuento u oferta del hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para entrar a un Parque Temático se requiere de una entrada separada al Parque Temático y de una reservación para la misma fecha y el mismo Parque. Una reservación de hotel no garantiza el acceso al Parque Temático. Visite Disneyland.com/updates para más información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland® Resort.

***Los ahorros se basan en el precio sin descuento para la misma estancia en la misma habitación del mismo hotel, y son válidos para las noches de domingo a jueves desde el 7 de enero de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025. Las reservaciones se pueden llevar a cabo del 22 de octubre de 2024 hasta el 7 de marzo de 2025; el viaje debe completarse antes del 21 de marzo de 2025. Oferta no válida para habitaciones Concierge, suites Signature o Premium selectas, o Villas de 2 y 3 Habitaciones. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Es necesario reservar con antelación. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. No incluye las tasas ni los impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva, y se aplican restricciones en el número de ocupantes por habitación. Se pueden aplicar cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. No es válido en combinación con otros descuentos u ofertas del hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para entrar a un Parque Temático se requiere de una entrada separada al Parque Temático y de una reservación para la misma fecha y el mismo Parque. Las reservaciones para los parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Una reservación de hotel no garantiza reservaciones para los parques temáticos. Visite Disneyland.com/updates para más información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland® Resort.

****Los huéspedes que se registren y se alojen en uno de los hoteles de Disneyland Resort pueden aprovechar la entrada anticipada de 30 minutos a un parque temático designado todos los días de su estadía en el hotel para disfrutar de atracciones, restaurantes y lugares de compras selectos. Todos los días, Disneyland Park o Disney California Adventure Park abrirán temprano: Parque Disneyland: martes, jueves y sábado; Parque Disney California Adventure: lunes, miércoles, viernes y domingo. Consulte el calendario del parque temático para conocer los horarios de apertura del parque. Los Huéspedes (mayores de 3 años) también requieren una entrada válida al parque temático y una reserva para el mismo parque en la misma fecha. Las reservas del parque son limitadas, sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Una reserva de hotel en Disneyland Resort no garantiza una reserva de parque temático ni una entrada al parque.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

