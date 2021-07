Disneyland Resort anuncia una oferta de verano por tiempo limitado para los residentes de California, con un precio mínimo de $83 por persona por día durante tres días de diversión en los parques

ANAHEIM, Calif., 6 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los residentes en California podrán disfrutar de más aventuras este verano y con más diversión que nunca en Disneyland Resort, gracias a una nueva oferta por tiempo limitado. Ya sea un viaje por carretera o una escapada ligera, los visitantes pueden ahora reservar y ahorrar en sus visitas mágicas para así explorar nuevas aventuras, redescubrir sus atracciones favoritas y formar parte del entusiasmo veraniego en Disneyland Park y Disney California Adventure Park. Además, ya están disponibles ofertas especiales y por tiempo limitado para los hoteles Disney en la propiedad.

Oferta de boletos especial para los residentes en California

Por tiempo limitado, los residentes de California pueden visitar los parques temáticos de Disneyland Resort por tan solo $83 por persona, por día. Estos boletos de tres días, un parque por día, tienen un precio mínimo de $249 y los visitantes pueden adquirir la opción park Hopper por $55 más. Estos boletos, disponibles por tiempo limitado, estarán a la venta a partir del 6 de julio de 2021*. Los residentes de California pueden redimir sus boletos durante tres días separados hasta el 30 de septiembre de 2021. Estos boletos pueden ser adquiridos en DisneylandEspanol.com o a través de un agente de viajes.

La magia llega este verano al Disneyland Resort

Disneyland : Los deseos se vuelven realidad al visitar atracciones clásicas y nuevas experiencias. En Snow White's Enchanted Wish, este cuento inmortal muestra nueva magia gracias a escenas novedosas y deslumbrantes… y su "vivieron felices para siempre". La aventura espera a todos en otro clásico, el Jungle Cruise, con nuevas escenas y más humor navegando el río a partir del 16 de julio de 2021. En Star Wars : Galaxy's Edge, los visitantes son transportados a una galaxia muy, muy lejana en el Black Spire Outpost, donde pueden encontrarse en medio de una batalla culminante entre el lado oscuro de la Primera Orden y el lado de la luz de la Resistencia en la épica atracción Star Wars: Rise of the Resistance**. Los espectáculos han regresado con la Disneyland Band marchando por Main Street, U.S.A. , y las noches se iluminan con Mickey's Mix Magic, una fiesta de música y baile para toda la familia que cuenta con proyecciones de última generación y fuegos artificiales de altura con el fin de celebrar a Mickey Mouse .

Las aventuras emocionantes tienen lugar en cada esquina, empezando con la adición de Avengers Campus, una nueva área temática dedicada al descubrimiento, reclutamiento y entrenamiento de la nueva generación de Superhéroes. Los visitantes pueden poner a prueba sus habilidades como lanzadores de telarañas en WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure** y también tener citas heroicas con Black Panther y las Dora Milaje, Black Widow (Viuda Negra), Iron Man, Capitana Marvel y muchos más. A solo unos pasos, Cars Land, Pixar Pier, Hollywood Land, Buena Vista Street, Grizzly Peak y el Pacific Wharf ofrecen experiencias Disney divertidas y únicas para todas las edades. Sabrosas y tentadoras opciones gastronómicas : Los bocaditos y platos en Disneyland Resort convierten en realidad los deseos más sabrosos de los amantes de la buena comida. Algunos de los más populares, como el DOLE Whip ® , corn dogs y los churros están disponibles junto a experiencias culinarias memorables que incluyen el sándwich Monte Cristo y los cócteles Hurricane en Blue Bayou; los nachos de langosta, bebidas especiales y una novedosa selección de platos para "brunch" en Lamplight Lounge***; macarrones con queso de pecho de res en River Belle Terrace ; y la oferta culinaria mediterráneo-californiana en Carthay Circle Lounge – Alfresco Dining (al aire libre). Los parques ofrecen una considerable variedad de opciones para comer y beber, desde manzanas acarameladas temáticas y especiales como el Chili de Walt hasta el siempre popular pollo frito de Plaza Inn.

En muchas localizaciones alrededor del resort existe la opción de pedido móvil a través de la app oficial de Disneyland, el método principal para pedir comida y bebida. Se recomienda reservar mesa para los restaurantes que ofrecen servicio de mesa. Otras opciones incluyen la posibilidad de leer menús a través de los códigos QR, unirse a una lista de registro para acceder a un restaurante o llevar a cabo el check-in de la reservación en un restaurante, todo ello a través de la app Disneyland.

Ahorre hasta un 25 por ciento en estancias selectas en los Hoteles de Disneyland Resort

Los visitantes pueden alojarse y disfrutar mucho más en el corazón de la magia gracias a una serie de ahorros especiales en las reservas de habitaciones en los Hoteles de Disneyland Resort. Los huéspedes de los hoteles pueden ahorrarse hasta un 25% en habitaciones selectas de Disney's Grand Californian Hotel & Spa y hasta un 20% en Disneyland Hotel, del 5 de julio al 2 de octubre de 2021. ϯϯ

Los Hoteles de Disneyland Resort ofrecen un acceso conveniente a ambos parques, con beneficios y toques mágicos que solo Disney puede ofrecer. Ya sea en medio de la nostalgia más encantadora y el diseño moderno del Disneyland Hotel, disfrutando del ambiente costero y de playa del Disney's Paradise Pier Hotel o apreciando la elegancia artesanal del Disney's Grand Californian Hotel & Spa, alojarse en uno de los hoteles del resort ofrece una experiencia como ninguna otra desde la llegada hasta la partida.

Para más información y para reservar unas vacaciones en Disneyland Resort, visite DisneylandEspanol.com o contacte con un agente de viajes.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para un parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los parques temáticos son limitadas y la disponibilidad está sujeta a la capacidad. Ciertos parques, atracciones, restaurantes, experiencias y ofertas pueden ser modificados o no estar disponibles, limitados en capacidad y sujetos a disponibilidad limitada o incluso cierre. La admisión al parque y las ofertas no están garantizadas. Visite DisneylandEspanol.com para obtener información importante acerca de los requisitos para acceder al parque antes de visitar Disneyland Resort.

*Oferta válida solo para residentes de California que residan en los códigos postales 90000-96199 y residentes del norte de Baja California dentro de los códigos postales 21000-22999; para la compra y admisión se requiere de un documento de residencia, incluyendo una identificación gubernamental válida con fotografía con foto. Los boletos caducan el 30 de septiembre de 2021. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Se pueden adquirir hasta cinco boletos por día por cada persona elegible con identificación válida. Los boletos no son reembolsables, no pueden ser vendidos o transferidos para su uso comercial y excluyen actividades/eventos que cuenten con un precio por separado. La oferta no se puede combinar con otros descuentos o promociones de boletos. El boleto no puede ser modificado. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso.

**La única forma de experimentar Star Wars: Rise of the Resistance y WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure es a través de una espera virtual, accesible a través de la aplicación Disneyland App. No habrá líneas de espera disponibles para estas atracciones. Las tarjetas de embarque para fila virtual son limitadas y están sujetas a disponibilidad. Una tarjeta de embarque no garantiza la entrada a la atracción. Un visitante no puede ingresar a la misma fila virtual más de una vez al día y no puede tener más de una tarjeta de embarque al mismo tiempo.

***La opción de brunch empezará el 9 de julio de 2021 en Lamplight Lounge en el parque Disney California Adventure.

****Pueden aplicarse tarifas de itinerancia para mensajes y datos. La disponibilidad está sujeta a limitaciones del aparato y las opciones pueden variar según el modelo del teléfono o el proveedor de servicios. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años, debes obtener primero el permiso de tus padres. Algunas opciones de la app requieren un boleto de admisión y reservación válidos para el parque temático.

ϯIncluye descargas digitales de sus fotos capturadas durante un día. Sujeto a los términos y la política de vencimiento de Disney PhotoPass + que se encuentran en Disneyland.com/photopass-terms-conditions/. Se requiere registro en línea. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso.

ϯϯLos ahorros están basados en el precio sin descuento para la misma habitación en el mismo hotel desde el 5 de julio de 2021 hasta el 2 de octubre de 2021. Las reservaciones están disponibles hasta el 16 de septiembre de 2021; el viaje debe completarse antes del 3 de octubre de 2021. Los ahorros no están disponibles en las Signature Suites. No es válido en habitaciones previamente reservadas. Se requieren reservas anticipadas. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. Excluye las tarifas e impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reservación y se aplican restricciones de ocupación por habitación. Esta oferta no es válida en combinación con cualquier otro descuento u oferta de hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias culinarias, de entretenimiento y de compras únicas. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955.

FUENTE Disneyland Resort

SOURCE Disneyland Resort