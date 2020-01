Disneyland Resort da la bienvenida al Año del Ratón en el evento del Año Nuevo Lunar, por tiempo limitado, del 17 de enero al 9 de febrero de 2020

"Mulan's Lunar New Year Procession" es un desfile celebratorio liderado por Mulan que rinde homenaje al Año Nuevo Lunar y que dedica las bendiciones del año nuevo a la familia y la amistad. Como sorpresa muy especial para el Año del Ratón, Mickey Mouse y Minnie Mouse se unen a la procesión en un nuevo vestuario celebratorio, acompañados de Goofy vestido con su atuendo de "dios de la Buena Fortuna " y Chip 'n' Dale con sus chalecos rojos. Artistas talentosos aportan baile, artes marciales y tambores para agregar aún más emoción a esta hermosa y colorida procesión. "Mulan's Lunar New Year Procession" tiene lugar varias veces durante el día.

El menú especial dedicado al Año Nuevo Lunar en Paradise Garden Grill ofrece platos inspirados en la gastronomía tradicional asiática, además de un quiosco de comida y bebida del Festival dentro de Paradise Gardens y opciones gastronómicas especiales en Lucky Fortune Cookery en Pacific Wharf.

Actuaciones diarias en vivo por parte de bailarines y músicos auténticos provenientes de China , Corea y Vietnam tendrán lugar a lo largo y ancho de Paradise Gardens Park.

, Corea y tendrán lugar a lo largo y ancho de Paradise Gardens Park. Disfrute de áreas gratuitas donde los visitantes pueden llevar a cabo manualidades. Un área ofrece la opción de colorear perlas de dragón mientras otra ofrece la oportunidad de aprender caligrafía china con artistas locales. Además, se han añadido nuevas oportunidades para pintarse la cara, disponibles para su compra, con el fin de celebrar el Año Nuevo Lunar.

El Lucky Wishing Wall (o el Muro de la Buena Suerte ), en Paradise Gardens, donde los visitantes pueden añadir sus propios deseos atándolos al muro para asegurarse un futuro maravilloso.

), en Paradise Gardens, donde los visitantes pueden añadir sus propios deseos atándolos al muro para asegurarse un futuro maravilloso. Los muros artísticos educativos proveen a los visitantes de información acerca del festival, incluyendo detalles tan divertidos como "¿En qué año estás?", así como la historia especial sobre el Año Nuevo Lunar en cada cultura que celebra el festival del sol y la luna.

Las decoraciones inspiradas en el Año Nuevo Lunar simbolizan la buena suerte, fortuna y felicidad en colores rojo intenso y oro brillante. Los visitantes podrán ver linternas y carteles ornamentales deseando a los visitantes un Feliz Año Nuevo Lunar en inglés, chino, coreano y vietnamita.

Productos a la venta del Año Nuevo Lunar inspirados en las distintas culturas del este asiático estarán disponibles para su adquisición. Este año los visitantes podrán adquirir jerséis alegres, muñecos divertidos de Chip & Dale, un juego tradicional de sobres rojos, orejitas temáticas de Minnie Mouse y mucho más.

Además, Disneyland Resort estará ofreciendo ofertas en sus hoteles durante la celebración del Año Nuevo Lunar, por lo que esta será una época ideal para visitar Disney California Adventure. Los visitantes pueden encontrar más información al respecto en DisneylandEspanol.com.

*Los beneficios del pase Sip and Savor (Degusta y saborea) solo se pueden canjear durante el horario normal de celebración del Año Nuevo Lunar, y el Pase vence el 9 de febrero de 2020. Cada cupón se puede canjear por un (1) artículo de comida o bebida no alcohólicas en una localización del Mercado participante. Excluye novedades como vasos de recuerdo. No se aplican descuentos. No reembolsable, no transferible, no se puede canjear por efectivo (en su totalidad o en parte), no se aceptan sustituciones o cambios. Sujeto a restricciones y cambios sin previo aviso. Se requiere admisión al Parque Temático por separado.

Acerca de Disneyland Resort

Disneyland Resort cuenta con dos parques de atracciones espectaculares: Disneyland (el parque original de Disney) y Disney California Adventure, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, que ofrece experiencias únicas culinarias, de entretenimiento y de compras. Los hoteles del Resort son el lujoso Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que cuenta con 948 habitaciones y también 50 habitaciones de dos recámaras equivalentes a las unidades de Disney Vacation Club; el mágico Disneyland Hotel, que cuenta con 973 habitaciones (ambas propiedades clasificadas con Cuatro Diamantes de la AAA); y el Disney's Paradise Pier Hotel, con 481 habitaciones, que presenta una temática playera. Para más información acerca de las atracciones y las vacaciones en el Disneyland Resort, visita la página www.DisneylandEspanol.com, llamar al (866) 43-DISNEY o consulta con tu agente de viajes. Disneyland Resort, localizado en Anaheim, California, abrió sus puertas el 17 de julio de 1955. Está abierto todos los días del año.

