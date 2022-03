Disponibile da oggi la nuova versione della Piattaforma Appian Low-Code

"Uno dei valori fondamentali di Aegon è mettere il cliente al primo posto. Ecco perché abbiamo scelto la Piattaforma Appian Low-Code per ottenere più efficienza e velocità nei servizi digitali che i clienti si aspettano da noi. Abbiamo introdotto la piattaforma Appian nel 2017 e ora abbiamo oltre 50 applicazioni in Aegon Mortgage, Bank, Pension, Life e Income Insurance ", ha dichiarato Frans Stuifbergen, Intelligent Automation BPM Lead di Aegon.

Appian Portals

Appian Portals è la nuova porta d'ingresso alle applicazioni Appian. Grazie ad Appian Portals i progettisti possono utilizzare il low-code per costruire rapidamente e gestire siti web esterni sicuri che catturano ed espongono i dati delle applicazioni Appian. Appian Portals non richiede il log in da parte degli utenti esterni ed è scalabile per potersi adattare ai diversi livelli di utilizzo. Appian Portals semplifica l'uso delle applicazioni Appian per un'ampia gamma di casi d'uso per le informazioni pubbliche, il self-service, l'account onboarding e altri, come ad esempio richieste di preventivo, registrazione di account, applicazioni per licenze/permessi e molto altro ancora. Trai i benefici principali della nuova piattaforma:

Aumento dell'agilità del business. La capacità di rispondere rapidamente alle mutevoli condizioni del business è particolarmente importante nel punto di contatto digitale dove le organizzazioni effettuano transazioni con i clienti, i partner e il pubblico.

Miglioramento dell'esperienza del cliente. La nuova piattaforma consente di integrare un'esperienza del cliente potenziata e dati nei workflow e nei sistemi per fornire un servizio più rapido e reattivo.

Capacità di soddisfare l'aumento della domanda. Imprese e istituzioni saranno ora in grado di fornire rapidamente servizi (come, ad esempio, registrazioni di vaccini, stato di rimborso delle tasse, ecc.) attraverso un solido portale web scalabile e facilmente gestibile sia per la pubblicazione che per la manutenzione.

Garanzia di sicurezza e compliance. Appian Portals eredita le caratteristiche di sicurezza da leader del settore proprie della piattaforma Appian e la tracciabilità dei processi e dei dati per semplificare la compliance alle norme.

"Appian Portals è un cambio di passo per noi", ha dichiarato Matthew Richards, CIO di Laborers International Union of North America (LiUNA!). "Abbiamo più di mezzo milione di associati in tutto il continente e utilizziamo Appian per gestire il rapporto del loro sindacato locale con il sindacato internazionale. Con Appian Portals stiamo migliorando l'esperienza degli associati offrendo una maggiore immediatezza, mettendo al loro disposizione un self-service d'eccellenza mentre contemporaneamente diamo prova di un sempre maggiore impegno nei loro confronti ".

Appian Process Mining

L'ultima versione di Appian include Appian Process Mining, uno dei modi più semplici per analizzare, migliorare e monitorare i processi di business. Appian riduce il carico dei dati del process mining utilizzando il low-code per estrarre, trasformare e caricare i dati dei processi di business. Questo consente agli utenti di eseguire complesse trasformazioni di dati anche se non hanno conoscenze tecniche specialistiche.

Oggi Appian dispone inoltre del plug-in Mine Process History che permette agli utenti di trasformare e importare automaticamente i dati dei processi da Appian al modulo Process Mining per ulteriori analisi. Ciò consente un notevolissimo risparmio di tempo e aiuta i clienti a iniziare da subito a estrarre informazioni preziose. Poiché Appian è una piattaforma unificata, queste informazioni possono essere facilmente applicate alla progettazione di nuovi workflow e automazioni.

"Il process mining tradizionale è solitamente rallentato dallo sforzo richiesto per preparare i dati dei processi e per trasformare la conoscenza acquisita con il mining in workflow ottimizzati ", ha dichiarato Malcolm Ross, Deputy CTO di Appian. "Con Appian si risparmia tempo per consolidare i dati per il mining e le informazioni che si ottengono sono immediatamente utilizzabili in nuovi workflow e processi automatizzati. È questo il vero valore aggiunto di una piattaforma unificata".

Maggiore sicurezza

La sicurezza è parte integrante del processo di sviluppo e, quando si tratta di dati aziendali, è fondamentale che le persone giuste - e solo le persone giuste - abbiano accesso a determinati dati. In passato, controllare chi può accedere quali righe di dati richiedeva capacità tecniche ed esperti di dati. La nuova sicurezza a livello di record fornita oggi da Appian elimina la necessità di esperti per configurare e mantenere livelli di sicurezza affidabili.

Grazie alla sicurezza a livello di record i proprietari delle app possono specificare chi può vedere quali record configurando le regole di sicurezza nella tipologia di record. Le regole di sicurezza traducono requisiti complessi in un linguaggio semplice, in modo che siano facili da configurare e mantenere. Per esempio, se un utente può vedere un cliente, dovrebbe anche essere in grado di vedere gli interventi a supporto di quel cliente. La sicurezza a livello di record rende tutto ciò semplice, non solo accelerando la configurazione, ma anche semplificando la manutenzione.

