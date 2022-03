Nieuwste versie van het Appian Low-Code Platform nu beschikbaar

"Een van de kernwaarden van Aegon is de klant centraal stellen. Daarom hebben we gekozen voor het Appian Low-Code Platform om meer efficiëntie en snelheid te bereiken in de digitale dienstverlening die klanten van ons verwachten. Sinds we het Appian-platform in 2017 hebben geïntroduceerd, hebben we nu meer dan 50 applicaties binnen Aegon Hypotheken, Bank, Pensioen, Leven, Schade en Inkomen", aldus Frans Stuifbergen, Head of Enablement Center, Aegon.

Appian Portals

Appian Portals is de nieuwe ingang tot Appian applicaties. Met Appian Portals kunnen ontwerpers door middel van low-code snel veilige, externe websites bouwen en beheren, die data uit Appian-applicaties kunnen vastleggen en toegankelijk maken. Appian Portals vereist externe gebruikers niet om in te loggen, en het is mogelijk om op te schalen om verschillende gebruiksniveaus te ondersteunen. Appian Portals maakt het eenvoudig om Appian-applicaties te gebruiken voor een breed scala aan openbare informatie, self-service, onboarding en vergelijkbare use cases, zoals offerteaanvragen, accountregistratie, licentie/vergunningaanvragen, en nog veel meer.

Belangrijkste voordelen zijn:

Het verhogen van de flexibiliteit. Met Appian Portal is het mogelijk om snel te reageren op veranderende bedrijfsomstandigheden en dat is vooral gunstig op het digitale contactpunt waar organisaties transacties uitvoeren met klanten, partners en het bredere publiek.

Het verbeteren van de klantervaring. Integreer verbeterde klantervaringen en data in workflows en systemen om snellere en een responsievere service te leveren.

Voldoen aan de toegenomen vraag. Organisaties zijn nu in staat om snel diensten te leveren (zoals vaccinregistraties, belastingteruggave status, etc.) door middel van een robuuste web portal waar men gemakkelijk kan publiceren, beheren en opschalen.

Zorg voor beveiliging en compliance. Appian Portals behoudt de toonaangevende beveiligingsmogelijkheden van het originele Appian platform, evenals de traceerbaarheid van processen en data om naleving van regelgeving te vereenvoudigen.

"Appian Portals is een game-changer voor ons", zegt Matthew Richards, CIO van Laborers International Union of North America (LiUNA!). "Er zijn meer dan half miljoen leden verspreid over Noord-Amerika bij ons aangesloten en we gebruiken Appian om de relatie van lokale verenigingen met onze International Union te beheren. Met Appian Portals verbeteren we de ervaring van de leden door hen meer directheid te bieden, hen meer self-service te geven en onze verbinding met hen te verdiepen."

Appian Process Mining

De nieuwste versie van Appian bevat Appian Process Mining, één van de eenvoudigste manieren om bedrijfsprocessen te analyseren, te verbeteren en te monitoren. Appian vermindert de benodigde inspanningen die nodig zijn rond process mining data door gebruik te maken van low-code acties voor het extraheren, transformeren en laden van business-proces data. Dit stelt gebruikers in staat om complexe datatransformaties uit te voeren, zelfs als ze geen uitgebreide technische kennis hebben.

Appian beschikt nu ook over de Mine Process History plug-in waarmee gebruikers automatisch procesdata uit Appian kunnen transformeren en importeren in de Process Mining-module voor een verdere analyse. Dit levert een enorme tijdsbesparing op en helpt klanten om direct waardevolle inzichten uit de data af te kunnen leiden. Omdat Appian een uniform platform is, kunnen deze inzichten eenvoudig worden toegepast bij het ontwerpen van nieuwe workflows en automatiseringen.

"Traditionele process mining wordt belemmerd door de vele inspanning die nodig is om procesdata voor te bereiden, en de inspanning die nodig is om mining-inzichten om te zetten in verbeterde workflows", aldus Malcolm Ross, Deputy CTO bij Appian. "Met Appian ben je minder tijd kwijt aan het consolideren van gegevens voor mining, en de inzichten die je opdoet zijn direct bruikbaar in nieuwe workflows en automatiseringen. Dat is de waarde van een uniform platform."



Verbeterde security

De security is een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces, en als het om bedrijfsgegevens gaat, is het van cruciaal belang dat de alléén de juiste mensen toegang hebben tot bepaalde gegevens. In het verleden was het nodig om technische leads en data-experts in te schakelen om te bepalen wie toegang had tot welke data. Dankzij de nieuwe beveiliging op recordlevel in de applicaties van Appian zijn er geen experts meer nodig om de beveiliging te configureren en te onderhouden.

Met beveiliging op recordlevel kunnen app-eigenaren specificeren wie welke records kan inzien door beveiligingsregels te configureren in het recordtype. Zoals bijvoorbeeld het vertalen van complexe beveiligingsregels naar duidelijke taal zodat ze eenvoudig te configureren en te onderhouden zijn. Als een gebruiker inzicht kan hebben tot een klant moet diegene ook de supportcases van die klant kunnen bekijken. Een beveiliging op recordlevel maakt dit eenvoudig, waardoor niet alleen de configuratie sneller verloopt, maar ook het onderhoud eenvoudiger wordt.

Om het Appian Low-Code Platform zelf te ervaren, kunt u uw gratis Appian Community Edition omgeving aanvragen.

