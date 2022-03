La dernière version de la plateforme Low-Code Appian est désormais disponible

« L'une des valeurs fondamentales d'Aegon est de donner la priorité au client. C'est pourquoi nous avons choisi la Plateforme Low-Code Appian pour obtenir plus d'efficacité et de rapidité dans les services numériques que les clients attendent de nous. Depuis que nous avons introduit la plateforme Appian en 2017, nous comptons à présent plus de 50 applications au sein d' Aegon Mortgage, Bank, Pension, Life et Income Assurance », a déclaré Frans Stuifbergen, Responsable de l'automatisation intelligente BPM, Aegon.

Appian Portals

Appian Portals est le nouveau portail d'applications Appian. Avec Appian Portals, les concepteurs utilisent le low-code pour créer et gérer rapidement des sites internet externes sécurisés qui capturent et exposent les données des applications Appian. Il n'est pas nécessaire pour les utilisateurs externes de se connecter et le portail évolue pour prendre en charge les différents niveaux d'utilisations. Appian Portals facilite l'utilisation des applications Appian pour un large éventail de cas d'utilisation en libre-service, d'onboarding et d'informations publiques, tels que les demandes de devis, l'enregistrement de compte, les demandes de licence et de permis, l'inscription de nouveaux clients, et bien plus encore. Voici les avantages clés :

Améliorer l'agilité d'entreprise . La capacité de réagir rapidement aux évolutions du marché est particulièrement importante au point de contact numérique où les entreprises traitent avec leurs clients, partenaires et publics.

. La capacité de réagir rapidement aux évolutions du marché est particulièrement importante au point de contact numérique où les entreprises traitent avec leurs clients, partenaires et publics. Améliorer l'expérience client . Intégrer l'expérience client et les données directement dans les workflows et systèmes pour offrir un service plus rapide et plus réactif.

. Intégrer l'expérience client et les données directement dans les workflows et systèmes pour offrir un service plus rapide et plus réactif. Répondre à une demande accrue . Les entreprises sont en mesure de fournir rapidement des services (comme l'enregistrement des vaccins, le statut de remboursement d'impôt, etc.) grâce à un portail web solide, facilement extensible, simple à publier et à gérer.

. Les entreprises sont en mesure de fournir rapidement des services (comme l'enregistrement des vaccins, le statut de remboursement d'impôt, etc.) grâce à un portail web solide, facilement extensible, simple à publier et à gérer. Assurer la sécurité et la conformité. Appian Portals hérite des capacités de sécurité de pointe de la plateforme Appian et de la traçabilité des processus et des données pour simplifier la conformité réglementaire.

« Appian Portals change la donne pour nous ,» a déclaré Matthew Richards, directeur des systèmes d'information de Laborers International Union of North America (LIUNA). « Nous comptons plus d'un demi-million de membres à travers le continent, et nous utilisons Appian pour gérer les relations des bureaux locaux avec l'Union internationale. Avec Appian Portals, nous améliorons l'expérience des membres en leur offrant plus de rapidité, plus de libre-service et nous approfondissons notre engagement envers eux ».

Appian Process Mining

La dernière version d'Appian comprend Appian Process Mining, l'une des façons la plus simple d'analyser, d'améliorer et de surveiller les processus métier. Appian réduit la charge des données du process mining en utilisant les fonctionnalités low-code pour extraire, transformer et charger les données. Cela permet aux utilisateurs d'effectuer des transformations de données complexes même s'ils n'ont pas de connaissances techniques approfondies.

Appian propose également à présent le plug-in Mine Process History qui permet aux utilisateurs de transformer et d'importer automatiquement les données de processus d'Appian dans le module de process mining pour une analyse plus approfondie. Cet important gain de temps aide les clients à extraire instantanément des informations précieuses. Et comme Appian est une plateforme unifiée, ces informations peuvent être facilement appliquées à la conception de nouveaux workflows et d'automatisations.

« Le process mining traditionnel est entravé par les efforts requis pour préparer les données, ainsi que par les étapes nécessaires à la transformation des informations tirées du minage en workflow amélioré », a déclaré Malcolm Ross, directeur adjoint de la technologie chez Appian. « Avec Appian, vous passez moins de temps à consolider les données pour le process mining, et les informations que vous obtenez sont immédiatement exploitables dans de nouveaux workflows et automatisations. C'est là la vraie valeur d'une plateforme unifiée ».

Une Sécurité accrue

La sécurité fait partie intégrante du processus de développement, et lorsqu'il s'agit de données d'entreprise, il est essentiel que les bonnes personnes - et seulement les bonnes personnes - aient accès à des données bien précises. Dans le passé, définir qui avait accès à quelles données nécessitait des responsables techniques et des experts en data. La nouvelle sécurité au niveau de l'enregistrement permise par Appian élimine le besoin d'experts pour configurer et maintenir la sécurité.

Avec une sécurité au niveau de l'enregistrement, les propriétaires d'applications peuvent spécifier qui peut voir quels enregistrements en configurant des règles de sécurité dans le type d'enregistrement. Les règles de sécurité traduisent des exigences de sécurité complexes en termes simples afin qu'elles soient faciles à configurer et à maintenir. Par exemple, si un utilisateur peut voir un client, il devrait également être en mesure de voir les cas d'assistance client. La sécurité au niveau de l'enregistrement rend cela facile, en accélérant la configuration, mais aussi en simplifiant la maintenance.

Pour découvrir l'expérience de la Plateforme Low-Code Appian par vous-même obtenez un environnement gratuit Appian Community Edition .

