DIVIDENDE 2026 DU GROUPE ADECCO : ANNONCE DES CONDITIONS FINALES

ANNONCE AD HOC conformément à l'art. 53 du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

Communiqué de presse du groupe

Taux de perception du dividende en actions de 53,01 %.

Prix de référence de l'action de 18,02 CHF, avec un prix d'émission de 16,94 CHF

5 268 324 nouvelles actions seront émises

ZURICH, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'assemblée générale d'Adecco Group, qui s'est tenue le 15 avril 2026, a offert à ses actionnaires la possibilité de recevoir le dividende 2025 en espèces ou en nouvelles actions d'Adecco Group.

Le groupe Adecco annonce aujourd'hui qu'il a été décidé que 53,01 % du dividende pour l'exercice 2025 serait payé sous forme de nouvelles actions d'Adecco Group AG, tandis que les 46,99 % restants seraient payés en espèces.

Le prix de référence de l'action a été fixé à 18,02 CHF, sur la base du prix moyen quotidien pondéré en fonction du volume des actions existantes d'Adecco Group AG négociées à la SIX Swiss Exchange entre le 21 avril 2026 et le 4 mai 2026. Le prix d'émission des nouvelles actions de 16,94 CHF a été fixé avec une décote de 6,0 % par rapport au prix de l'action de référence, ce qui donne un ratio de conversion de 16,940.

5 268 324 nouvelles actions d'Adecco Group AG seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital pour le dividende en actions. La livraison des nouvelles actions et le paiement du dividende en espèces d'un montant total de 79 millions de francs suisses sont prévus pour le 7 mai 2026.

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a commenté :

« Nous sommes satisfaits du taux de perception de notre dividende en actions et nous remercions nos actionnaires pour leur partenariat et leur soutien à la stratégie du groupe. Nous restons déterminés à garantir une politique de dividendes attrayante et durable, à offrir des rendements intéressants à nos actionnaires tout en conservant la flexibilité financière nécessaire pour investir dans nos différentiateurs concurrentiels et donner la priorité à la réduction de l'effet de levier ».

Le groupe Adecco publiera ses résultats du premier trimestre le 13 mai 2026.

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

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