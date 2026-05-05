DIVIDENDE DER ADECCO GROUP 2026: BEKANNTGABE DER ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN

AD-HOC-MELDUNG gemäß Art. 53 der Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange

Pressemitteilung der Gruppe

Annahmequote der Aktiendividende von 53,01 %

Referenzkurs von 18,02 CHF bei einem Ausgabepreis von 16,94 CHF

Ausgabe von 5.268.324 neuen Aktien

ZÜRICH, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die ordentliche Hauptversammlung der Adecco Group, die am 15. April 2026 stattfand, bot den Aktionären die Möglichkeit, die Dividende für das Jahr 2025 entweder in bar oder in Form von neuen Aktien der Adecco Group zu erhalten.

Die Adecco Group gibt heute bekannt, dass 53,01 % der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 in Form von neuen Aktien der Adecco Group AG ausgezahlt werden sollen, während die restlichen 46,99 % in bar ausgezahlt werden.

Der Referenzaktienkurs wurde auf 18,02 CHF festgesetzt, basierend auf dem volumengewichteten Tagesdurchschnittskurs der bestehenden Aktien der Adecco Group AG, die zwischen dem 21. April 2026 und dem 4. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt wurden. Der Ausgabepreis der neuen Aktien in Höhe von 16,94 CHF wurde mit einem Abschlag von 6,0 % auf den Referenzaktienkurs festgelegt, was zu einem Umtauschverhältnis von 16,940 führte.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung zur Ausschüttung der Aktiendividende werden 5.268.324 neue Aktien der Adecco Group AG ausgegeben. Die Ausgabe der neuen Aktien sowie die Barausschüttung in Höhe von insgesamt 79 Millionen CHF sind für den 7. Mai 2026 vorgesehen.

Denis Machuel, Geschäftsführer der Adecco Group, kommentierte:

„Wir freuen uns über die positive Resonanz auf unsere Aktiendividende und danken unseren Aktionären für ihre Partnerschaft und die Unterstützung der Strategie der Gruppe. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, eine attraktive und nachhaltige Dividendenpolitik zu gewährleisten, unseren Aktionären attraktive Renditen zu bieten und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität zu bewahren, um in unsere Wettbewerbsvorteile zu investieren und den Schuldenabbau vorrangig voranzutreiben."

Die Adecco Group wird ihre Ergebnisse für das erste Quartal am 13. Mai 2026 veröffentlichen.

Die Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologiekompetenz. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftsbereichen – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern fördern wir die nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit von Menschen, bieten digitale und technische Lösungen zur Unterstützung der Transformation hin zur Smart Industry und unterstützen Unternehmen dabei, ihre Belegschaft optimal einzusetzen. Die Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für die Förderung einer nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit sowie für die Stärkung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. Die Adecco Group AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

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