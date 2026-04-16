DJI bietet Imaging-Funktionen der nächsten Generation mit der Osmo Pocket 4

Dank des 1–Zoll–CMOS–Sensors gelingen mit der neuen Gimbal-Kompaktkamera beeindruckende Aufnahmen in 4K/240fps sowie klare Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen.

SHENZHEN, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- DJI, weltweit führender Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die Osmo Pocket 4 vor. Aufbauend auf dem großen Erfolg seines Vorgängers hat DJI die Imaging-Funktionen seiner beliebten Gimbal-Kompaktkamera mit 1-Zoll-CMOS-Sensor weiter verbessert. Sie kann nun beeindruckende Aufnahmen in 4K/240fps[1] und klarere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen liefern und sorgt dabei mit einem Dynamikumfang[1] von 14 Blendenstufen und 10-Bit D-Log[1] für eine kinoreife Bildtiefe. Mit den neuen intelligenten Tracking-Funktionen der Osmo Pocket 4 können Kreative ihre Motive auch während Bewegungen und in Menschenmengen scharf und stets im Bild behalten.

DJI Osmo Pocket 4

Klarere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen und schärfere Bilder

Der 1-Zoll-CMOS-Sensor und die f/2,0-Blende der Osmo Pocket 4 sorgen für natürliche, klare Porträtaufnahmen, selbst bei geringem Umgebungslicht. Der Dynamikumfang[1] von 14 Blendenstufen und das 10-Bit-D-Log[1]-Farbprofil bringen satte Farbtöne und naturgetreue Farben zur Geltung, auch in der Abenddämmerung, am Meer oder in anderen Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen. Dank dieser verbesserten, direkt aus der Kamera erzeugten Qualität liefern Porträtaufnahmen natürlichere und feinere Hauttöne. Darüber hinaus liefert sie eine stärkere Leistung bei Aufnahmen unter kontrastreichen Lichtbedingungen. Mit einer dedizierten Zoom-Taste können Kreative mit einem Fingertipp zwischen 1× und 2× verlustfreiem Zoom[1] wechseln. Ultra–HD-Zeitlupenaufnahmen können ebenfalls in 4K mit 240fps[1] aufgenommen werden.

Smart Capture – Aufnahmen, die herausstechen

Die Drei–Achsen-Stabilisierung der Osmo Pocket 4 ermöglicht es Nutzer:innen, beim Gehen stabile, hochwertige Vlogs und Livestreams aufzunehmen. Sie bietet mehrere Gimbal-Modi für noch flüssigere und geschmeidigere Kamerabewegungen. Mit ActiveTrack 7.0[1] können Motive selbst bei 4-fach-Zoom verfolgt werden. Tracking-Modi wie Spotlight Follow und Dynamic Framing erleichtern das Aufnehmen cineastischer Einhandaufnahmen erheblich.

Der intelligente Autofokus hält Motive gestochen scharf. Wenn „Motivverfolgung mit Fixierung"[1] aktiviert ist, fixiert und verfolgt die Kamera automatisch ein ausgewähltes Motiv. Zu einem neuen Motiv kann mit einem einfachen Fingertipp auf das Display gewechselt werden. Alternativ kann die Funktion „Priorität des registrierten Motivs"[1] genutzt werden, um die Fokussierung auf ein zuvor registriertes Motiv zu priorisieren. QuickShots können ebenfalls per Gestensteuerung[1] aufgenommen werden. Wenn Sie beispielsweise Ihre Handfläche zeigen (Handflächengeste), wird ActiveTrack[1] aktiviert, während das Zeigen des Peace-Zeichens („V"-Geste) ein Foto aufnimmt oder die Aufnahme startet und stoppt.

Intuitiver und benutzerfreundlicher



Die Osmo Pocket 4 verbessert das Nutzungserlebnis durch mehrere neue, leicht verständliche Funktionen, die den kreativen Prozess vereinfachen. Um die Aufnahme zu starten, können Kreative einfach das Display drehen. Unterhalb des Displays befinden sich zwei neue Tasten. Eine davon ist eine dedizierte Zoom-Taste, mit der zwischen 1× und 2× Zoom[1] gewechselt oder direkt auf 4× Zoom gesprungen werden kann. Die andere ist eine benutzerdefinierbare Voreinstellungstaste, die mit den bevorzugten, personalisierten Einstellungen belegt werden kann. Der neue 5D-Joystick ermöglicht es, die Kamera zurückzuschwenken, den Gimbal neu zu zentrieren und die Kamera umzudrehen. Mit 107 GB internem Speicher können Kreative mehr Aufnahmen machen und bis zu 800 MB/s[1] Material ganz einfach ohne Speicherkarte übertragen.

Weitere Aufnahmemöglichkeitender Osmo Pocket 4 umfassen:

Video mit langer Belichtungszeit: Im Videomodus können die Verschlusszeiten angepasst werden, um Bewegungsunschärfe zu erzeugen und Bewegungsspuren sowie den Ablauf der Zeit für ein einzigartiges visuelles Erlebnis einzufangen.

Im Videomodus können die Verschlusszeiten angepasst werden, um Bewegungsunschärfe zu erzeugen und Bewegungsspuren sowie den Ablauf der Zeit für ein einzigartiges visuelles Erlebnis einzufangen. Filmlook [1] : bietet eine Reihe von Filmlooks, um klassische Stile einfach nachzubilden und Aufnahmen in Meisterqualität zu erzielen.

: bietet eine Reihe von Filmlooks, um klassische Stile einfach nachzubilden und Aufnahmen in Meisterqualität zu erzielen. In-Kamera-Verschönern [1] : passt die Hautglätte, Helligkeit und den Hautton an, um sowohl bei Selfies als auch bei Gruppenaufnahmen einen natürlichen Look zu erzielen.

: passt die Hautglätte, Helligkeit und den Hautton an, um sowohl bei Selfies als auch bei Gruppenaufnahmen einen natürlichen Look zu erzielen. Ansteckbares Fülllicht [1] : sorgt für natürliches, weiches Licht zur Verbesserung von Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen oder Gegenlicht und bietet drei Helligkeits- sowie Farbtemperatureinstellungen.

sorgt für natürliches, weiches Licht zur Verbesserung von Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen oder Gegenlicht und bietet drei Helligkeits- sowie Farbtemperatureinstellungen. Längere Akkulaufzeit und schnelles Laden: In nur 18 Minuten[1] kann der Akku von 0 auf 80 Prozent aufgeladen werden und ermöglicht so eine Aufnahmezeit von bis zu drei Stunden. Bei voller Ladung kann sie Aufnahmen in 1080p/24fps[1] in bis zu 240 Minuten ermöglichen.

Kompatibel mit dem OsmoAudio Ökosystem

Die Osmo Pocket 4 nimmt klare Stimmen auf und erfasst gleichzeitig Umgebungsgeräusche über ihr integriertes Mikrofon-Array. Sie unterstützt zudem die direkte Verbindung zu DJI Mic Sendern, wodurch eine 4-Kanal-Audioaufnahme möglich wird. Unterstützte DJI Mic Sender sind Mic 2, Mic 3 und Mic Mini (jeweils separat erhältlich oder in ausgewählten Combos enthalten).

Preis und Verfügbarkeit

Die Osmo Pocket 4 kann ab heute über store.dji.com und autorisierte Handelspartner vorbestellt werden. Der offizielle Verkauf und Versand beginnt am 22. April. Die Preise und Konfigurationen sind wie folgt:

Die Osmo Pocket 4 Standard Combo ist für 499 € erhältlich. Sie enthält die Osmo Pocket 4, ein USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel (USB 3.1), die Osmo Pocket 4 Gimbal-Klemme, das DJI Armband, den Osmo Pocket 4 Griff mit 1/4″-Gewinde und den Osmo Pocket 4 tragbaren Tragebeutel.

Die Osmo Pocket 4 Creator Combo ist für 619 € erhältlich. Sie enthält die Standard Combo sowie das Osmo Pocket 3 Weitwinkelobjektiv, den DJI Mic 3 Sender, den DJI Mic 3 Magnetclip, zwei DJI Mic 3 Windschutze, den DJI Mic 3 Magnet, das DJI Mic 3 magnetische Ladekabel für den Sender, das Osmo Pocket 4 Fülllicht, das Osmo Mini-Stativ und die Osmo Pocket 4 Tragetasche.

Die Osmo Pocket 4 Essential Combo ist für 479 € erhältlich. Sie enthält die Osmo Pocket 4, ein USB-C-auf-USB-C-PD-Kabel (USB 3.1), einen Osmo Pocket 4 Griff mit 1/4″-Gewinde und einen Osmo Pocket 4 tragbaren Tragebeutel.

Die folgenden speziellen Zubehörteile können separat erworben werden:

Osmo Pocket 4 Fülllicht

Osmo Pocket 4 Akkugriff

Osmo Pocket 3 Black Mist Filter

Osmo Mini-Stativ

Osmo Pocket 3 magnetisches ND-Filter-Set

Osmo Pocket 3 Erweiterungsadapter

Osmo Pocket 3 Weitwinkelobjektiv

Osmo Pocket 4 Tragetasche

Osmo Pocket 4 Schutzhülle

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für Produkte von DJI, ist jetzt auch für die Osmo Pocket 4 verfügbar. Unfallschäden sind durch den Austauschservice abgedeckt, einschließlich normaler Abnutzung, Kollisionen und Wasserschäden. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 2 Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu 4 Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren exklusiven Services von DJI Care Refresh gehören eine offizielle Garantie, ein internationaler Garantieservice und kostenloser Versand. Die vollständige Liste der Vorteile finden Sie hier: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.dji.com/osmo-pocket-4

Bilder und weitere Materialien finden Sie unter folgendem Link: https://bit.ly/4b34rUc

[1] Nur von bestimmten Kameramodi unterstützt. Alle Daten wurden unter kontrollierten Bedingungen gemessen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen DJI Website.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

For more information, visit our:

Website: www.dji.com

Online Store: store.dji.com

Facebook: www.facebook.com/DJI

Instagram: www.instagram.com/DJIGlobal

X: www.x.com/DJIGlobal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/dji

Subscribe to our YouTube Channel: www.youtube.com/DJI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954513/DJI_Osmo_Pocket__4.jpg