DJI offre des capacités d'imagerie de nouvelle génération avec Osmo Pocket 4

Équipée d'un capteur CMOS 1 pouce, la nouvelle caméra stabilisée de poche DJI capture de superbes séquences 4K/240 ips et des prises de vue nettes même en basse lumière.

SHENZHEN, China, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméra innovantes, annonce aujourd'hui Osmo Pocket 4. Fort du succès mondial de son prédécesseur, DJI a renforcé les performances d'imagerie de sa célèbre caméra stabilisée de poche équipée d'un capteur CMOS 1 pouce. Elle peut désormais capturer de superbes séquences 4K/240 ips[1] et des prises de vue plus nettes en faible luminosité, tout en offrant une profondeur cinématographique grâce à 14 stops de plage dynamique[1] et au D-Log 10 bits[1]. Grâce aux nouvelles capacités de suivi intelligent d'Osmo Pocket 4, les créateurs peuvent garder leurs sujets nets et dans le cadre lorsqu'ils se déplacent et se mêlent à la foule.

DJI Osmo Pocket 4

Prises de vue plus nettes en faible luminosité et détails plus précis

Le capteur CMOS 1 pouce d'Osmo Pocket 4 et son ouverture f/2.0 garantissent des portraits naturels et nets même en basse lumière. Les 14 stops de plage dynamique[1] et le profil colorimétrique D-Log 10 bits[1] révèlent des tons riches et des couleurs fidèles à la réalité, au crépuscule, au bord de mer ou dans d'autres environnements en faible luminosité. Grâce à cette qualité d'image améliorée directement en sortie de caméra, les portraits offrent des tons de peau plus naturels et plus raffinés. Elle offre également des performances supérieures lors de la capture d'images dans des conditions d'éclairage à fort contraste. Avec un bouton Zoom dédié, les créateurs peuvent passer d'un zoom sans perte 1x à 2x[1] en une seule pression. Des séquences Ultra HD au ralenti peuvent également être enregistrées en 4K/240 ips[1].

Capture intelligente, prises de vue remarquables

La stabilisation sur trois axes d'Osmo Pocket 4 permet aux créateurs de filmer des vlogs et des diffusions en direct stables et de haute qualité tout en marchant. Elle propose plusieurs modes de stabilisation pour des mouvements de caméra encore plus fluides et naturels. Avec ActiveTrack 7.0[1], les sujets peuvent être suivis même avec un zoom 4x. Les modes de suivi, tels que Suivi Spotlight et Cadrage dynamique, permettent de capturer aisément des plans cinématographiques à une seule main.

La mise au point automatique intelligente garde vos sujets parfaitement nets. Lorsque « Suivi du sujet verrouillé »[1] est activé, la caméra verrouille automatiquement et suit le sujet sélectionné. Un nouveau sujet peut être remplacé d'une simple pression sur l'écran. Vous pouvez également utiliser « Priorité au sujet enregistré »[1] pour donner la priorité à la mise au point sur un sujet préenregistré. Les Quick Shots peuvent aussi être capturés via le contrôle gestuel[1]. Par exemple, montrer votre paume (geste de la paume) active ActiveTrack[1], tandis que faire un signe de paix (geste « V ») permet de prendre une photo ou de démarrer et arrêter l'enregistrement.

Plus intuitive et conviviale

Osmo Pocket 4 améliore l'expérience utilisateur avec plusieurs nouvelles fonctionnalités intuitives conçues pour simplifier le processus créatif. Pour commencer l'enregistrement, les créateurs peuvent simplement faire pivoter l'écran. Sous l'écran se trouvent deux nouveaux boutons. L'un est un bouton Zoom dédié qui peut passer d'un zoom 1x à 2x[1], ou basculer vers un zoom 4x. L'autre est un bouton de préréglage personnalisé qui peut être personnalisé avec les paramètres préférés du créateur. Le nouveau joystick 5D permet aux créateurs de déplacer la caméra vers l'arrière, de recentrer la nacelle et de retourner la caméra. Avec 107 Go de stockage intégré, les créateurs peuvent filmer davantage d'images et transférer facilement jusqu'à 800 Mo/s[1] de séquences, sans carte mémoire.

D'autres façons de créer avec Osmo Pocket 4 incluent :

Vidéo à obturation lente : La vitesse d'obturation peut être ajustée en mode Vidéo pour créer un flou de mouvement, capturant les traînées de déplacement et le passage du temps pour une expérience visuelle unique.

La vitesse d'obturation peut être ajustée en mode Vidéo pour créer un flou de mouvement, capturant les traînées de déplacement et le passage du temps pour une expérience visuelle unique. Rendu cinématographique [1] : Choisissez parmi une gamme de rendus cinématographiques pour recréer facilement des styles classiques et obtenir des rendus dignes des maîtres.

: Choisissez parmi une gamme de rendus cinématographiques pour recréer facilement des styles classiques et obtenir des rendus dignes des maîtres. Beautify intégré à la caméra [1] : Ajuster la douceur de la peau, la luminosité et la tonalité pour un rendu naturel aussi bien en selfie que sur les photos de groupe.

à la caméra : Ajuster la douceur de la peau, la luminosité et la tonalité pour un rendu naturel aussi bien en selfie que sur les photos de groupe. Lumière d'appoint amovible [1] : Ajoute un éclairage naturel et doux pour améliorer les scènes en basse lumière ou à contre-jour, avec trois réglages de luminosité et de température.

Ajoute un éclairage naturel et doux pour améliorer les scènes en basse lumière ou à contre-jour, avec trois réglages de luminosité et de température. Durée de fonctionnement prolongée et charge rapide : Recharger de 0 à 80 % en seulement 18 minutes[1] pour jusqu'à trois heures de prise de vue. Lorsqu'elle est complètement chargée, elle peut enregistrer jusqu'à 240 minutes de séquences en 1080p/24 ips[1].

Compatible avec l'écosystème OsmoAudio

Osmo Pocket 4 capture des voix claires tout en enregistrant les sons ambiants grâce à son réseau de microphones intégré. Elle propose également une connexion directe aux transmetteurs DJI Mic, permettant un enregistrement audio à 4 canaux. Les transmetteurs DJI Mic pris en charge incluent Mic 2, Mic 3 et Mic Mini (chacun vendu séparément ou inclus dans certains bundles).

Prix et disponibilité

Osmo Pocket 4 est disponible en précommande dès aujourd'hui sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés. La vente officielle avec expédition débutera le 22 avril. Les prix et configurations sont les suivants :

Le bundle Standard Osmo Pocket 4 est vendu 499 EUR. Il comprend Osmo Pocket 4, un câble PD USB-C vers USB-C (USB 3.1), une pince de nacelle Osmo Pocket 4, une dragonne DJI, une poignée Osmo Pocket 4 avec filetage 1/4", et une pochette de transport portable Osmo Pocket 4.

Le bundle Créateur Osmo Pocket 4 est proposé à 619 EUR. Il comprend le bundle Standard ainsi que l'objectif grand-angle pour Osmo Pocket 3, l'émetteur DJI Mic 3, le clip magnétique DJI Mic 3, deux bonnettes anti-vent DJI Mic 3, l'aimant DJI Mic 3, le câble de charge magnétique pour émetteur DJI Mic 3, la lumière d'appoint Osmo Pocket 4, le mini trépied pour Osmo et le sac de transport pour Osmo Pocket 4.

Le bundle Essentiel Osmo Pocket 4 est vendu au prix de 479 EUR. Il comprend Osmo Pocket 4, câble PD USB-C vers USB-C (USB 3.1), poignée Osmo Pocket 4 avec filetage 1/4", et pochette de transport portable Osmo Pocket 4.

Les accessoires dédiés suivants peuvent être achetés séparément :

Lumière d'appoint Osmo Pocket 4

Poignée batterie Osmo Pocket 4

Filtre à brume noir pour Osmo Pocket 3

Mini trépied pour Osmo

Jeu de filtres ND magnétiques pour Osmo Pocket 3

Adaptateur d'extension pour Osmo Pocket 3

Objectif grand-angle pour Osmo Pocket 3

Sac de transport pour Osmo Pocket 4

Protection d'objectif pour Osmo Pocket 4

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, la protection complète pour les produits DJI, couvre maintenant Osmo Pocket 4. Les dommages accidentels sont couverts par le service de remplacement, incluant l'usure normale, les collisions et les dégâts liés à l'eau. Vous pouvez bénéficier du remplacement de votre produit à un moindre coût en cas d'accident.

DJI Care Refresh (plan d'un an) comprend jusqu'à 2 remplacements en un an. Le service DJI Care Refresh (plan de 2 ans) comprend jusqu'à quatre remplacements sur une période de 2 ans. Les autres services de DJI Care Refresh comprennent une garantie officielle, un service de garantie internationale et la livraison gratuite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page : https://www.dji.com/osmo-pocket-4

Les images et ressources peuvent être consultées sur ce lien : https://bit.ly/4b34rUc

[1] Compatible uniquement avec certains modes de caméra. Toutes les données ont été testées dans des conditions contrôlées. Pour plus de détails, veuillez vous référer au site Web officiel de DJI.

About DJI

Since 2006, DJI has led the world with civilian drone innovations that have empowered individuals to take flight for the first time, visionaries to turn their imagination into reality, and professionals to transform their work entirely. Today, DJI serves to build a better world by continuously promoting human advancement. With a solution-oriented mindset and genuine curiosity, DJI has expanded its ambitions into areas such as renewable energy, agriculture, public safety, surveying and mapping, and infrastructure inspection. In every application, DJI products deliver experiences that add value to lives around the world in more profound ways than ever before.

For more information, visit our:

Website: www.dji.com

Online Store: store.dji.com

Facebook: www.facebook.com/DJI

Instagram: www.instagram.com/DJIGlobal

X: www.x.com/DJIGlobal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/dji

Subscribe to our YouTube Channel: www.youtube.com/DJI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2954513/DJI_Osmo_Pocket__4.jpg