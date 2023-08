DJI de retour à l'IFA pour présenter des solutions d'imagerie de pointe pour tous

Le leader de l'innovation en matière de drones et de caméras présente sa gamme de produits révolutionnaires pour une expérience client pratique de haut niveau à Messe Berlin

BERLIN, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial de drones civils et de technologies de caméra innovantes, revient à l'IFA pour la première fois depuis 2019 pour offrir aux visiteurs une expérience immersive de haut niveau avec sa gamme inégalée de produits aériens, portables et cinématographiques. Fort de sa gamme complète de drones et de stabilisateurs grand public et professionnels populaires, ainsi que de ses technologies d'entreprise pionnières, DJI invite le public sur son stand du 1 au 5 septembre pour proposer des démonstrations pratiques de ses produits et des ateliers interactifs, afin de découvrir les possibilités offertes par le monde des solutions d'imagerie révolutionnaires.

« Nous sommes ravis de revenir au plus grand salon européen dédié à l'électronique grand public, l'IFA », a déclaré Christina Zhang, Directrice de la Stratégie d'Entreprise chez DJI. « Notre objectif est de partager notre gamme complète de produits grand public, professionnels et d'entreprise avec les utilisateurs existants qui nous font confiance pour leur technologie de pointe, leur sécurité et leur fiabilité. Nous souhaitons également faire découvrir nos solutions d'imagerie novatrices à des visiteurs désireux de transformer leur vie et de concrétiser leur imagination. »

Des solutions DJI pour faire de tous des créateurs

Les visiteurs du stand DJI IFA peuvent profiter d'une expérience pratique avec le DJI Air 3 à double caméra récemment lancé et la caméra Osmo Action 4, le meilleur compagnon flexible sur le terrain et sous l'eau pour tout féru d'aventure. Sont également présentés des produits destinés à une grande variété d'applications grand public et professionnelles, notamment : le drone Mini 3 Pro, pesant moins de 249 g et idéal pour une utilisation d'entrée de gamme, mais de haute qualité ; le premier drone au monde doté de trois caméras optiques, le Mavic 3 Pro (Cine) ; la première caméra de cinéma à 4 axes au monde, le Ronin 4D, et d'autres produits portables tels que la gamme Ronin 3, le DJI Pocket 2 et l'Osmo Mobile 6.

L'un des points forts du stand DJI est son espace de 135 m3 spécialement conçu, au sein duquel les utilisateurs peuvent s'essayer au vol en vue à la première personne (FPV) avec DJI Avata et DJI Goggles 2. Ces derniers pourront ainsi se déplacer sur un parcours d'obstacles et ressentir les performances étonnantes, l'agilité et la facilité de contrôle de l'Avata, pour une expérience de vol immersive et ultime.

DJI a également conçu un scénario stimulant avec des acteurs pour permettre aux visiteurs de tirer le meilleur parti de sa gamme étendue de produits professionnels et d'exploiter pleinement leur créativité.

Découvrez les solutions DJI Enterprise

Lors de l'IFA 2023, DJI soulignera également le soutien indéfectible de l'entreprise aux agents de la sécurité publique, aux inspecteurs des infrastructures, aux défenseurs de l'environnement et à de nombreux autres utilisateurs du monde entier qui s'appuient sur les produits d'entreprise pionniers de DJI pour accomplir leurs tâches avec une efficacité, une sécurité et une fiabilité accrues. Les visiteurs pourront découvrir les solutions personnalisées offertes par DJI Matrice 350 RTK, la gamme DJI Mavic 3 Enterprise et d'autres solutions matérielles et logicielles pour de nombreux cas d'utilisation au profit de toute l'entreprise.

Apprendre, créer et partager

DJI organisera à l'IFA une série d'ateliers professionnels et grand public animés par des experts en réalisation de films et par l'équipe de chefs de produits de DJI, pour favoriser l'apprentissage, la création et le partage. Ces ateliers sont entièrement ouverts à tous les visiteurs de l'IFA pour partager les compétences et la passion de la réalisation, et d'y découvrir la simplicité de la création d'un contenu de haute qualité.

Rendez-vous à l'IFA

L'IFA se tiendra à Messe Berlin du 1 au 5 septembre 2023. Pour les visiteurs, le stand DJI est situé dans le hall 22B.

À propos de DJI

Depuis 2006, DJI s'est imposé comme le leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. De nos jours, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier, comme jamais auparavant.

