DJI lance le Neo 2 : Votre caméraman qui vous suit, dans les airs, est de retour, plus sûr et avec des modes de vol encore plus créatifs

Détection omnidirectionnelle des obstacles, décollage et atterrissage depuis la paume ainsi que contrôle gestuel se combinent pour offrir le drone idéal pour les débutants.

SHENZHEN, China, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméra innovantes, lance aujourd'hui Neo 2. Avec seulement 151 g1, Neo 2 est le drone DJI le plus léger et le plus compact1 équipé à ce jour de la détection omnidirectionnelle des obstacles1. Il propose le contrôle gestuel1, permettant une utilisation complète à la main, SelfieShot pour capturer des moments avec un minimum d'efforts et ActiveTrack1 amélioré afin de faciliter encore plus les suivis à basse altitude lors d'activités comme la course ou le cyclisme. Facile à piloter pour les débutants, Neo 2 est idéal pour les sorties en famille, les activités sportives de plein air, les voyages et l'expérience FPV, capturant toujours les meilleurs moments en tant que votre caméraman qui vous suit, dans les airs.

DJI Launches Neo 2: Follow-Me Camera Drone Returns Safer with More Creative Ways to Fly

Maîtrisez la capture de contenus en quelques clics

Neo 2 est doté d'un nouvel écran embarqué compact, situé à gauche de la caméra lorsque vous êtes face au drone, qui affiche clairement le mode de prise de vue sélectionné. Le drone peut être lancé depuis la paume1 lorsque l'utilisateur le pointe vers lui-même et appuie sur le bouton de décollage. Après la capture du contenu souhaité, la fonction innovante Retour sur la paume1 permet à Neo 2 de localiser précisément la paume de l'utilisateur, de revenir en toute sécurité et d'atterrir de manière stable, rendant les vols plus faciles que jamais.

Contrôle gestuel et plusieurs façons de voler

Lors de l'utilisation du contrôle gestuel, sa direction et sa proximité peuvent être contrôlées en utilisant une ou deux paumes. Avec une seule paume, le mouvement gauche/droite et l'altitude du drone peuvent être contrôlés ; les utilisateurs doivent simplement faire face au drone et lever la main avec la paume dirigée vers le drone. En gardant les deux paumes face au drone, l'utilisateur peut écarter les mains pour que le drone s'éloigne, ou les rapprocher pour qu'il se rapproche. Aucune radiocommande n'est nécessaire pour ajuster l'angle de la caméra.

Le Neo 2 prend également en charge le contrôle vocal1, permettant d'envoyer des commandes de vol via un smartphone ou des écouteurs Bluetooth lors d'une activité sportive ou autre. Pour ceux qui recherchent une plage de transmission plus étendue, Neo 2 peut être associé à la radiocommande DJI RC-N3 pour atteindre une distance de transmission vidéo maximale de 10 km1.

Que l'utilisateur utilise le drone sans radiocommande1 ou qu'il l'appaire avec un contrôleur de mouvement1 et des lunettes pour une expérience immersive FPV1(vue à la première personne) captivante, plusieurs méthodes de contrôle sont disponibles pour Neo 2.

Capture intelligente, résultats nets

Neo 2 intègre un capteur CMOS 1/2 pouce de 12 MP avec une ouverture f/2,2 et un processeur d'image haute performance pour des images plus nettes, peu bruitées, stabilisées par une nouvelle nacelle à 2 axes. Associé à l'ActiveTrack emblématique de DJI et au nouveau SelfieShot, le sujet est automatiquement cadré pour des prises de vue fluides et sans les mains du début à la fin. Grâce à plusieurs modes de prise de vue intelligents offrant de nouveaux points de vue et à l'enregistrement vidéo 4K1 jusqu'à 100 ips1 pour des ralentis1 ou des vidéos verticales en 2,7K, Neo 2 offre des images nettes, détaillées et de qualité cinématographique.

Les performances de suivi améliorées de Neo 2 offrent une réactivité accrue et une meilleure stabilité, permettant un suivi fluide et stable pour la course, le cyclisme et bien plus encore. Dans les espaces dégagés, il peut effectuer un suivi à des vitesses allant jusqu'à 12 m/s1. Le suivi dans huit directions (avant, arrière, gauche, droite et les quatre diagonales) permet des plans de suivi plus fluides et naturels et élargit les possibilités créatives. Dans des environnements complexes, le drone peut passer en mode suivi arrière, maintenant le sujet en mise au point de manière stable et offrant une liberté créative en toute confiance. Pour capturer facilement des moments en solo ou en groupe sans les mains, le nouveau SelfieShot de Neo 2 permet à l'utilisateur de passer sans effort d'un plan taille, à un plan en pied ou à un plan large, sans trépied ni aide supplémentaire. Que ce soit pour des anniversaires, des pique-niques le week-end ou des sorties en famille, Neo 2 compose automatiquement chaque scène et oriente la caméra selon les besoins pour immortaliser vos moments précieux en une simple pression.

Modes de prise de vue intelligents, prises de vue spectaculaires

Neo 2 prend en charge des modes de prise de vue intelligents tels que Dolly Zoom, QuickShots et MasterShots, offrant des perspectives variées et facilitant la création de séquences remarquables.

Dolly Zoom : prend en charge l'effet Hitchcock et permet aux utilisateurs de réaliser des vidéos époustouflantes pour les réseaux sociaux.

QuickShots : les célèbres QuickShots de DJI incluent Dronie, Cercle, Fusée, Spotlight, spirale et Boomerang, permettant de réaliser facilement des suivis captivants lors d'activités telles que le vélo, le skateboard ou toute autre activité.

MasterShots : capture automatiquement une variété de plans avec des mouvements de caméra créatifs, et effectue un montage intelligent avec de la musique pour produire des vidéos de haute qualité.

Triple protection pour la confiance du débutant

Le système optique monoculaire omnidirectionnel de Neo 2, associé au LiDAR orienté vers l'avant et à un système de détection infrarouge orienté vers le bas, détecte les obstacles en temps réel pour un vol sûr et en toute confiance. Associé à une conception intégrée de protection d'hélices offrant une protection complète, les débutants bénéficient d'une tranquillité d'esprit lors de l'utilisation du drone. De plus, Neo 2 prend en charge un vol polyvalent1 avec des capacités de vol stationnaire et de positionnement améliorées par rapport à Neo, ce qui facilite la navigation dans des environnements difficiles tels qu'en intérieur, à proximité de bâtiments et au-dessus de l'eau ou de la neige.

Créez avec facilité et efficacité

Avec une résistance au vent de niveau 5, jusqu'à 19 minutes1 d'autonomie et 49 Go de stockage interne, Neo 2 peut enregistrer jusqu'à 105 minutes de vidéo 4K/60 ips, jusqu'à 175 minutes de vidéo 4K/30 ips ou 241 minutes de vidéo 1080p/60 ips. Une fois enregistrées, aucun câble de données supplémentaire n'est nécessaire pour transférer les séquences ; la connexion à un téléphone par Wi-Fi permet de les transférer rapidement vers l'application DJI Fly à une vitesse allant jusqu'à 80 Mo/s1, facilitant ainsi la post-production et le partage.

Prix et disponibilité

Le DJI Neo 2 est disponible à l'achat sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés, avec expédition effective dès aujourd'hui, dans les configurations suivantes :

DJI Neo 2 (Drone seul) est vendu au prix de 239 €.

DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone seul) est vendu au prix de 329 €.

DJI Neo 2 Fly More Combo est vendu au prix de 399 €.

DJI Neo 2 Motion Fly More Combo est vendu au prix de 579 €.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, le programme de protection complète pour les produits DJI, est désormais disponible pour le DJI Neo 2. Les dommages accidentels, dont les flyaway, collisions et dégâts dus à l'eau sont couverts par le service de remplacement. Vous pouvez bénéficier du remplacement de votre produit à un moindre coût en cas d'accident.

DJI Care Refresh (1 an) comprend jusqu'à 2 remplacements sur un an. DJI Care Refresh (Plan de 2 ans) comprend jusqu'à 4 remplacements sur deux ans. Les autres services de DJI Care Refresh comprennent la garantie officielle et l'expédition gratuite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page : https://www.dji.com/neo2

1Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page https://www.dji.com/neo2. Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production DJI Neo 2 dans un environnement contrôlé, l'expérience réelle peut varier.

À propos de DJI

Depuis 2006, l'entreprise DJI s'est imposée comme leader mondial des innovations de drones civils, permettant aux particuliers de voler pour la première fois, aux visionnaires de transformer leur imagination en réalité et aux professionnels de révolutionner complètement leur travail. De nos jours, DJI œuvre à la construction d'un monde meilleur en favorisant continuellement le progrès humain. Mue par un état d'esprit orienté vers les solutions et une véritable curiosité, l'entreprise DJI a poussé ses ambitions dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, la sécurité publique, l'arpentage et la cartographie, ainsi que l'inspection des infrastructures. Dans chaque application, les produits DJI offrent des expériences qui améliorent considérablement le quotidien des populations du monde entier, comme jamais auparavant.

Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez vous rendre sur :

Site Internet : www.dji.com

Boutique en ligne : store.dji.com

Facebook : www.facebook.com/DJI

Instagram : www.instagram.com/DJIGlobal

X : www.x.com/DJIGlobal

LinkedIn : www.linkedin.com/company/dji

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : www.youtube.com/DJI

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816692/DJI_Launches_Neo_2_Follow_Me_Camera_Drone_Returns_Safer_More.jpg