DJI lance sa gamme de drone caméra pour débutants avec Lito X1 et Lito 1

Les créateurs disposent désormais d'une option accessible pour réaliser des prises de vue aériennes de haute qualité, tout en volant en toute sécurité grâce à la détection omnidirectionnelle des obstacles.

SHENZHEN, Chine, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, lance aujourd'hui la gamme Lito. Conçue pour les créateurs en devenir découvrant la photographie aérienne, cette nouvelle gamme de drones caméra d'entrée de gamme rend la prise de vue en altitude accessible et facile dès le premier jour. Grâce à leur prix abordable et à leurs caractéristiques très complètes, Lito X1 et Lito 1 offrent un équilibre parfait entre haute performance et valeur. C'est le drone caméra idéal pour les jeunes débutants en photographie aérienne souhaitant capturer la vie sur le campus, leurs aventures en plein air et leurs moments créatifs sans compromis.

DJI Launches Beginner-Friendly Camera Drone Series with Lito X1 and Lito 1

En tête de la gamme, Lito X1 premium est doté d'un capteur CMOS 1/1,3" de 48 MP de pixels effectifs pour capturer des détails d'un réalisme saisissant. Il est équipé d'un système avancé de détection d'obstacles omnidirectionnelle 5 lux et d'un LiDAR orienté vers l'avant pour une précision accrue, assurant un vol plus sûr dans des environnements complexes. Les outils de prise de vue intelligents, tels que ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse et Panorama, réduisent la courbe d'apprentissage et garantissent des résultats professionnels dès le premier décollage du créateur. De son côté, Lito 1 intègre un capteur CMOS 1/2" de 48 MP et une détection omnidirectionnelle des obstacles à 5 lux, offrant sécurité et suivi dans un format encore plus accessible.

Détection plus intelligente, vols plus sûrs

La gamme Lito est dotée d'un système de sécurité à plusieurs niveaux conçu pour les débutants. Le système de vision omnidirectionnelle intégré évite activement les obstacles comme les falaises et les murs, et permet aux créateurs de se concentrer sur le plaisir de voler du décollage à l'atterrissage. Lito X1 premium va encore plus loin, avec un LiDAR orienté vers l'avant pour une perception extrêmement précise dans des environnements complexes.

Capture d'images nettes et riches en détails

La gamme Lito permet de capturer des visuels époustouflants, des détails riches en plein jour aux scènes nocturnes nettes et sans bruit. Lito 1 est équipé d'un capteur CMOS de 1/2 pouce et d'une ouverture f/1,8 pour capturer des photos en résolution 8K et des vidéos 4K, tout en conservant des détails nets même en cas de zoom ou de recadrage. Lito X1 premium améliore les performances de la caméra grâce à un capteur CMOS 1/1,3 pouce et une ouverture f/1,7, avec prise en charge de l'enregistrement vidéo HDR offrant jusqu'à 14 stops de plage dynamique et le 10 bits D-Log M.

Prenez des photos de haute qualité avec ActiveTrack et les modes intelligents.

La gamme Lito offre un suivi stable du sujet grâce à ActiveTrack, même à des vitesses allant jusqu'à 12 m/s. Combinés aux modes QuickShots, MasterShots, Hyperlapse et Panorama, les débutants peuvent exécuter automatiquement des mouvements de caméra complexes et capturer facilement des séquences de haute qualité.

Volez plus loin avec une vue stable

La gamme Lito offre jusqu'à 36 minutes de temps de vol avec la batterie de vol intelligente standard. Il résiste également au vent jusqu'à 10,7 m/s, ce qui permet au drone caméra de rester en vol stationnaire et de voler de manière stable dans des conditions venteuses.

Créez facilement et avec efficacité

Avec QuickTransfer, les fichiers peuvent être transférés jusqu'à 50 Mo/s via Wi‑Fi 6. De plus, le modèle haut de gamme Lito X1 intègre 42 Go de stockage interne.

Prix et disponibilité

DJI Lito 1 et DJI Lito X1 sont disponibles à la commande dès aujourd'hui sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés. Les tarifs et configurations sont les suivants :

DJI Lito 1

DJI Lito 1 est proposé au prix de 339 EUR

Le bundle Fly More DJI Lito 1 (DJI RC-N3) est proposé au prix de 479 EUR

DJI Lito X1

DJI Lito X1 est proposé au prix de 419 EUR

Le bundle Fly More DJI Lito X1 (DJI RC 2) est proposé au prix de 579 EUR

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, le programme de protection complet pour les produits DJI, est désormais disponible pour DJI Lito 1. Le service de remplacement couvre les dommages accidentels, y compris les pertes d'appareil, les collisions et les dégâts des eaux. Moyennant un léger supplément, vous pouvez faire remplacer votre produit endommagé en cas d'accident.

DJI Care Refresh (plan de 1 an) comprend jusqu'à deux remplacements sur un an. DJI Care Refresh (plan de 2 ans) comprend jusqu'à quatre remplacements sur deux ans. Les autres services de DJI Care Refresh comprennent la garantie officielle et l'expédition gratuite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page :

https://www.dji.com/lito-x1

https://www.dji.com/lito-1

1 Toutes les données ont été mesurées à l'aide d'un modèle de production du DJI Lito 1 et du DJI Lito X1 dans un environnement contrôlé. L'expérience réelle peut varier. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites https://www.dji.com/lito-x1 et https://www.dji.com/lito-1.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962912/DJI_Launches_Beginner_Friendly_Camera_Drone_Series_Lito_X1_Lito_1.jpg