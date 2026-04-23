DJI bringt mit Lito X1 und Lito 1 eine neue Kameradrohnenserie mit Fokus auf das Wesentliche auf den Markt

Nutzer:innen haben jetzt eine einsteigerfreundliche Option, hochwertige Luftaufnahmen zu erstellen und dabei dank omnidirektionaler Hinderniserkennung sicher zu fliegen.

SHENZHEN, China, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt heute die Lito-Serie vor. Die neue Reihe von Kameradrohnen-Einsteigermodellen wurde für aufstrebende Content Creator:innen entwickelt, die sich zum ersten Mal mit Luftaufnahmen beschäftigen. Sie macht Luftaufnahmen aus großer Höhe vom ersten Tag an zugänglich und einsteigerfreundlich. Mit ihrem erschwinglichen Preis und den ausgewogenen Funktionen bieten die Lito X1 und Lito 1 die perfekte Balance zwischen hoher Leistung und attraktivem Preis. Sie sind die idealen Kameradrohnen für junge Einsteiger:innen in die Luftbildfotografie, die das Studentenleben, Outdoor-Abenteuer und kreative Momente ohne Kompromisse festhalten möchten.

DJI Launches Beginner-Friendly Camera Drone Series with Lito X1 and Lito 1

An der Spitze der Serie steht die Lito X1 mit einem 1/1,3"-CMOS-Sensor und 48 MP effektiven Pixeln für eine naturgetreue Detailerfassung. Sie ist mit einer fortschrittlichen omnidirektionalen 5-Lux-Hinderniserkennung und einem nach vorne gerichteten LiDAR für höhere Präzision ausgestattet. So sorgt sie für sicherere Flüge in komplexen Umgebungen. Die intelligenten Aufnahmefunktionen wie ActiveTrack, QuickShots, MasterShots, Hyperlapse und Panorama erleichtern den Einstieg und sorgen vom ersten Start an für professionelle Ergebnisse. Gleichzeitig bietet die Lito 1 einen 1/2"-CMOS-Sensor mit 48 MP und eine umfassende omnidirektionale 5-Lux-Hinderniserkennung, wodurch Sicherheits- und Trackingfunktionen in einem noch erschwinglicheren Paket bereitgestellt werden.

Intelligentere Erkennung, sichereres Fliegen

Die Lito-Serie verfügt über ein mehrschichtiges Sicherheitssystem, das speziell für Einsteiger:innen entwickelt wurde. Das integrierte omnidirektionale Sichtsystem weicht aktiv Hindernissen wie Klippen und Wänden aus, sodass Nutzer:innen sich vom Start bis zur Landung ganz auf die Freude am Fliegen konzentrieren können. Das Premium-Modell Lito X1 geht noch einen Schritt weiter und ist mit einem nach vorne gerichteten LiDAR für hochpräzise Erkennung in komplexen Umgebungen ausgestattet.

Gestochen scharfe, detailreiche Bilder

Mit der Lito-Serie gelingen atemberaubende Aufnahmen – von detailreichen Tagesaufnahmen bis hin zu klaren, rauscharmen Nachtaufnahmen. Die Lito 1 ist mit einem 1/2-Zoll-CMOS-Sensor und einer f/1,8-Blende ausgestattet, um Fotos mit bis zu 8K-Auflösung und Videos mit bis zu 4K-Auflösung aufzunehmen und dabei selbst beim Zoomen oder Zuschneiden scharfe Details zu bewahren. Das Premium-Modell Lito X1 legt bei der Kamera noch einen drauf: Mit einem 1/1,3-Zoll-CMOS-Sensor und einer Blende von f/1,7 unterstützt sie HDR-Videoaufnahmen mit bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang und 10-Bit D-Log M.

Hochwertige Aufnahmen mit ActiveTrack und intelligenten Modi

Dank ActiveTrack bietet die Lito-Serie selbst bei Geschwindigkeiten von bis zu 12 m/s eine stabile Motivverfolgung. In Kombination mit den Modi QuickShots, MasterShots, Hyperlapse und Panorama können Einsteiger:innen komplexe Kamerabewegungen automatisch ausführen und mühelos hochwertige Aufnahmen machen.

Weiter fliegen mit stabilem Bild

Die Lito-Serie bietet mit der standardmäßigen Intelligent Flight Battery eine Flugzeit von bis zu 36 Minuten. Außerdem verfügt sie über eine Windwiderstandsfähigkeit von bis zu 10,7 m/s, sodass die Kameradrohne auch bei windigen Bedingungen stabil schweben und fliegen kann.

Einfaches und effizientes Schaffen

Mit QuickTransfer können Dateien mit bis zu 50 MB/s über WLAN 6 übertragen werden. Zusätzlich verfügt das Premium-Modell Lito X1 über 42 GB internen Speicher.

Preis und Verfügbarkeit

DJI Lito 1 und DJI Lito X1 können ab heute über store.dji.com und bei autorisierten Händlern bestellt werden. Preise und Konfigurationen sind wie folgt:

DJI Lito 1

DJI Lito 1 ist für 339 EUR erhältlich.

DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3) ist für 479 EUR erhältlich.

DJI Lito X1

DJI Lito X1 ist für 419 EUR erhältlich.

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) ist für 579 EUR erhältlich.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, das umfassende Schutzpaket für DJI-Produkte, ist jetzt auch für die DJI Lito 1 verfügbar. Der Austauschservice deckt Unfallschäden inklusive Flyaway-Vorfällen, Kollisionen und Wasserschäden ab. Gegen eine geringe zusätzliche Gebühr kann das Produkt bei einem Unfall ausgetauscht werden.

DJI Care Refresh (1-Jahres-Vertrag) enthält bis zu zwei Austauschgeräte innerhalb von 12 Monaten. DJI Care Refresh (2-Jahres-Vertrag) enthält bis zu vier Austauschgeräte innerhalb von 24 Monaten. Zu den weiteren Services von DJI Care Refresh gehören die offizielle Garantie und der kostenlose Versand. Eine vollständige Übersicht aller Details finden Sie unter: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

https://www.dji.com/lito-x1

https://www.dji.com/lito-1

1 Alle Daten wurden mit einem Serienmodell der DJI Lito 1 und der DJI Lito X1 in einer kontrollierten Umgebung gemessen; die tatsächlichen Erfahrungen können abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dji.com/lito-x1 und https://www.dji.com/lito-1.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962912/DJI_Launches_Beginner_Friendly_Camera_Drone_Series_Lito_X1_Lito_1.jpg