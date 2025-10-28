DJIs erster All-in-One-Saugroboter ROMO

Sensorentechnologie aus der Kameradrohnenentwicklung zieht ins Zuhause ein und sorgt für präzise Hinderniserkennung und leistungsstarke Reinigung

SHENZHEN, China, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter ziviler Drohnen und kreativer Kameratechnologie, stellt mit ROMO eine neue Serie fortschrittlicher Saugroboter vor. Mit millimetergenauer Hinderniserkennungstechnologie, kombiniert ROMO präzise Sensorik, intelligente Algorithmen und hohe Saugkraft für einemühelose und umfassende Reinigung auf Hartböden und Teppichen. Das intelligente Selbstreinigungssystem übernimmt die Wartung vollumfänglich. Das Premium-Modell ROMO P verfügt zudem über transparente Sichtfenster, sowohl an der Basisstation als auch am Gerät, und bietet so Einblicke in die technischen Komponenten sowie die Konstruktionsweise.

DJI ROMO

Millimetergenaue Hinderniserkennung, die sogar Spielkarten ausweicht

Der ROMO verfügt über ein Hinderniserkennungssystem, das auf leistungsstarken Dual-Fisheye-Sensoren und einem weitwinkligen Solid-State-LiDAR basiert – Technologien, die DJI aus dem Drohnenbereich weiterentwickelt hat. In Kombination mit maschinellem Lernen kann ROMO so Haushalts­hindernisse wie 2 mm dicke Ladekabel oder sogar Spielkarten erkennen und umfahren[1]*. Durch die Kombination der Daten mehrerer Sensoren entsteht ein umfassendes Umweltverständnis, das eine Navigation auch unter Möbeln und bei schwachem Licht ermöglicht[2]*. Die Reinigungsrouten werden intelligent um jedes Hindernis herum geplant, während das breite Sichtfeld von ROMO tote Winkel reduziert.

Intelligente Routenplanung für eine vollständige Abdeckung

Verfeinert durch DJIs umfangreiche Drohnenkartierung und -navigation, erstellen ROMOs Algorithmen zur Routenplanung intelligente Reinigungswege für eine effiziente Abdeckung im gesamten Zuhause. Das Gerät passt seine Reinigungsstrategie automatisch an verschiedene Hindernisse an. Sie fährt dicht an Kabel, Tischbeine und Ecken heran, um gründlich zu reinigen, ohne Stellen auszulassen, und weicht dabei Gegenständen wie Socken oder Flüssigkeiten aus, um ein Festfahren oder Unordnung zu vermeiden.

Leistungsstarker Antrieb für eine gründliche Reinigung

Mit einem Hochleistungsmotor und einem optimierten Luftstromdesign bietet der ROMO eine starke Saugleistung von bis zu 25.000 Pascal und einen Luftdurchsatz von bis zu 20 Litern pro Sekunde. Zusätzlich können die visuellen Sensoren Verschmutzungen wie Katzenstreu erkennen, dann reduziert der ROMO automatisch seine Geschwindigkeit und die Rotation der Seitenbürste, um das Verteilen von Schmutz zu verhindern.

Mühelose Aufnahme langer Haare

Angetrieben von zwei Hochleistungsmotoren bieten die Walzenbürsten des ROMO eine starke Leistung, um Schmutz in die Mitte zu kehren und so eine effiziente Absaugung zu ermöglichen. Dadurch wird eine kontinuierliche Reinigung auch bei Haaren, Staub und grober Partikel ermöglicht.

Echtzeit-ausfahrbare/-einklappbare Reinigungs arme

Dank Echtzeitkartierung und adaptiver Kantenerkennung klappen die dual-flexiblen ROMO Arme automatisch aus und ein, um sich an die Gegebenheiten aller Räume anzupassen[1]*. Sie gelangen tief in Ecken und entlang von Kanten und entfernen Staub aus schwer zugänglichen Bereichen wie unter Schränken und großen Geräten, um Tisch- und Stuhlbeine herum sowie entlang unregelmäßig geformter Wände und Möbel.

Wasser an Bord

Beim Reinigen großer Räume hält der große 164-ml-Wassertank an Bord des ROMO die Wischpads konstant feucht. So verhindert er, dass Bereiche im späteren Wischvorgang aufgrund ausgetrockneter Pads unzureichend gereinigt werden. Der ROMO passt außerdem automatisch den Wasserfluss an: Bei hartnäckigem Schmutz erhöht er die Ausgabemenge, sodass jeder Bereich gründlicher gereinigt wird.

Mit einer Kehrbreite, die größer ist als die Wischspur, verhindert der ROMO die Ausbreitung von Schmutz, indem immer zuerst gekehrt und dann gewischt wird.

Hartnäckigen Küchenschmutz entfernen oder das Zuhause mit dezentem Frischeduft versehen

Neben dem Fach für die Standard-Reinigungslösung verfügt der ROMO P über ein zusätzliches Fach für spezielle Konzentrate und kann beides gleichzeitig auf die Wischpads abgeben. So kann das Gerät je nach Bedarf angepasst werden, zum Beispiel mit einer Reinigungslösung gegen Fett in der Küche oder mit einem Boden-Duft für eine hausweite Frische. So wird er den unterschiedlichen Anforderungen jedes Raums gerecht. Eine Rauschunterdrückungskammer am ROMO senkt effektiv die Luftstromgeräusche und sorgt so für eine gründliche und dennoch leise Reinigung, ohne andere zu stören.

Keine Gerüche oder Rückstände mehr dank selbstreinigender Basisstation

Das Waschbrett der Basisstation verfügt über ein raffiniertes Design, das Schmutzansammlungen verhindert und die Reinigung erleichtert. Ausgestattet mit vier Hochdruck-Wasserdüsen und einem 16 mm großen Abfallauslass werden die Wischpads gründlich gereinigt und Schmutzpartikel durch den großen Absauganschluss entfernt, was bis zu 200 Tage wartungsfreien Betrieb gewährleistet.

Zur Reinigung der Wischpads, arbeitet die Basisstation mit einer Abwärtskraft von 12 Newton.

Die Basisstation verfügt auch über ein dreistufiges System zur Geräuschunterdrückung mit langen Schalldämpferkanälen und schallgedämmten Kammern. Das System reduziert bis zu 80 Prozent der Geräusche* während des Saugens, sodass die Reinigung weder Menschen noch Haustiere stört.

Intelligenz in jeden Winkel Ihres Zuhauses

Die iintuitive DJI Home-App bietet eine zentrale Steuerung der ROMO Serie mit einer eleganten und minimalistischen Benutzeroberfläche. Sie bietet mehrere voreingestellte intelligente Reinigungsmodi und unterstützt zudem individuell anpassbare Reinigungspläne mit einem Schnellstart per Fingertipp. Außerdem informieren Benachrichtigungen rechtzeitig, wenn der Frischwassertank leer oder der Schmutzwassertank voll ist, sodass die Reinigung im Voraus geplant werden kann. Anpassbare Reinigungsmodi umfassen:

Smarte Teppichreinigung: Erkennt präzise die Größe und Position von Teppichen und aktualisiert sie auf der Karte.

Intelligente Schwellen­erkennung: Reinigt direkt an den Kanten der Schwellen und vermeidet dabei häufiges Überqueren.

Individuelle Reinigung von Küche und Bad: Der ROMO bietet einen anpassbaren Reinigungsmodus, bei dem die Reinigungslösung direkt auf die Wischpads aufgetragen wird, um hartnäckiges Küchenfett zu entfernen. Außerdem kehrt er nach der Reinigung von Bereichen wie Küche und Bad zur Basisstation zurück, um die Wischpads gezielt zu waschen und so Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

Sorgenfreie Reinigung von Tierbereichen: In Bereichen mit Haustieren reduziert ROMO seine Fahr- und Seitenbürstengeschwindigkeit, um das Verteilen von Schmutz zu vermeiden, während die Saugkraft erhöht wird, um Tierhaare gründlich zu entfernen.

Die Sensoren des Roboters können auch genutzt werden, um aus der Ferne nach dem Zuhause zu sehen, mit der Familie zu sprechen oder mit Haustieren zu interagieren. Zum Schutz der Privatsphäre erfordert der Zugriff auf die Kamera bei der erstmaligen Nutzung eine Zwei‑Faktor‑Authentifizierung. Videodaten werden während der Übertragung verschlüsselt, und die Videofunktion lässt sich bei Nichtgebrauch vollständig deaktivieren.

Beim Aufladen des Geräts unterstützt ROMO 55-W-Schnellladen und erreicht eine vollständige Ladung in nur 2,5 Stunden*.

Offizielles Zubehör

Zubehörset Enthält ein Paar Gummi‑Rollenbürsten, Seitenbürsten, Wischpads, Staubbeutel und hocheffiziente Filter. Reinigungslösung Löst Flecken kraftvoll auf und entfernt Fett, geeignet für unterschiedliche Oberflächen. Boden-Geruchsentferner Speziell entwickelt, um Gerüche zu beseitigen und Böden frisch duften zu lassen. Gummirollenbürste Die weiche und geschmeidige Bürste bleibt dicht am Boden für eine gründliche Reinigung, ohne dass sich Haare verfangen*. Rollenbürste mit Bürsten und Gummi Ideal für Teppiche oder stark verschmutzte Böden. Hilfsrampe Hilft dem Roboter, Türschwellen bis zu 4 cm zu überwinden, für eine reibungslosere Reinigung. Staubbeutel Staubbeutel mit großem Fassungsvermögen. Transparent, selbstverschließend und für einen sauberen Austausch konzipiert.

Preis und Verfügbarkeit

Der DJI ROMO kann unter store.dji.com und bei autorisierten Handelspartnern bestellt werden. Der Versand beginnt heute in den folgenden Konfigurationen:

DJI ROMO P – 1.899 EUR

DJI ROMO A – 1.599 EUR

DJI ROMO S – 1.299 EUR

Kundendienst-Richtlinien

Der Kauf des Extended Protection Plans verlängert die Garantie um ein Jahr, nachdem die Standardgarantie des Produkts abgelaufen ist. Abgedeckt sind der Roboter und die Basisstation. Eine vollständige Liste der Details finden Sie unter: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.romo.tech/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804693/image.jpg