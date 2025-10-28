DJI ROMO, il primo robot aspirapolvere con il DNA e la tecnologia dei droni atterra nella tua casa

Una potenza di rilevamento eccezionale e prestazioni di pulizia straordinarie

SHENZHEN, China, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi ROMO, una serie di avanzati robot aspirapolvere. Dotato di tecnologia di rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico, utilizzata nei droni di punta DJI, i sensori avanzati, gli algoritmi intelligenti e la potente aspirazione si combinano per offrire una copertura totale e senza sforzo sia su pavimenti duri che su tappeti, garantendo prestazioni di pulizia eccezionali. Il suo sistema intelligente di autopulizia si occupa automaticamente della manutenzione, liberando l'utente e permettendogli di godere di una casa pulita con il minimo sforzo. Inoltre, il modello premium, ROMO P, dispone di pannelli trasparenti sia sulla stazione base che sul robot, che mostrano i componenti meticolosamente organizzati e riflettono un'ingegneria di precisione.

DJI ROMO

Rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico in grado di evitare persino le carte da gioco

ROMO è dotato di un sistema avanzato di rilevamento degli ostacoli con due sensori di visione fisheye ad alte prestazioni e un LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore grandangolare, che sfruttano la tecnologia derivata dai droni. In combinazione con il machine learning, questo permette a ROMO di riconoscere ed evitare ostacoli domestici come cavi di ricarica spessi soli 2 mm o persino carte da gioco*. Combinando i dati provenienti da molteplici sensori, viene generata una profonda consapevolezza ambientale che consente la navigazione sotto letti o divani anche in condizioni di scarsa illuminazione*. Anche i percorsi intelligenti vengono pianificati attorno a ogni ostacolo, persino ai mobili di forma irregolare, grazie all'ampio campo visivo del ROMO che aiuta a evitare gli angoli ciechi.

Pianificazione dei percorsi leader del settore per una copertura completa

Perfezionati grazie all'ampia esperienza DJI nella mappatura e navigazione con droni, gli algoritmi di pianificazione del percorso di ROMO creano percorsi di pulizia più intelligenti per una copertura efficiente di tutta la casa. Il dispositivo adatta automaticamente la sua strategia di pulizia ai diversi ostacoli. Si avvicina a cavi, gambe dei tavoli e angoli per una pulizia accurata senza zone trascurate, evitando allo stesso tempo oggetti come calzini o liquidi per non bloccarsi o creare disordine.

Potenza di punta per una pulizia impeccabile

Grazie a un motore ad alte prestazioni e a un design ottimizzato del flusso d'aria, ROMO offre fino a 25.000 pascal di potente aspirazione e fino a 20 litri di flusso d'aria al secondo. Inoltre, ROMO riduce automaticamente la sua velocità e la rotazione della spazzola laterale per evitare la dispersione quando i sensori visivi rilevano detriti come la lettiera per gatti.

Raccolta senza sforzo dei capelli lunghi

Azionate da due motori ad elevata coppia, le spazzole a rullo di ROMO offrono prestazioni potenti per convogliare i detriti verso il centro cavo e garantire così un'aspirazione efficiente. Capelli, polvere e particelle di grandi dimensioni vengono facilmente rimossi per una pulizia senza sforzo.

Bracci estensibili/retraibili in tempo reale

Guidati dalla mappatura in tempo reale e dagli algoritmi adattivi per i bordi, i due bracci flessibili di ROMO si estendono e si ritraggono automaticamente per adattarsi a qualsiasi spazio*. Possono raggiungere in profondità gli angoli e i bordi, rimuovendo la polvere dalle aree di difficile accesso come sotto i mobili e i grandi elettrodomestici, attorno alle gambe di tavoli e sedie o lungo pareti e arredi di forma irregolare, per citarne alcuni.

Con una copertura di spazzolatura più ampia rispetto al percorso del panno lavapavimenti, ROMO impedisce la diffusione dello sporco spazzando sempre prima di lavare.

Acqua a bordo

Quando si puliscono ambienti di grandi dimensioni, il capiente serbatoio integrato da 164 ml di acqua di ROMO mantiene costantemente umidi i panni lavapavimenti, prevenendo in modo efficace che le aree pulite verso la fine del ciclo vengano lavate in modo insufficiente a causa dei panni asciutti. ROMO regola automaticamente anche l'erogazione dell'acqua, aumentandola in presenza di sporco ostinato per lasciare ogni parte della casa ancora più pulita.

Affronta il grasso della cucina o profuma la casa in modo discreto.

ROMO P è dotato di un vano aggiuntivo per il profumatore per pavimenti in aggiunta alla soluzione detergente standard, e può erogare sia la soluzione detergente che il profumatore direttamente sui panni lavapavimenti. Potete personalizzare liberamente la vostra routine di pulizia. Ad esempio, potete far usare a ROMO P la soluzione detergente per affrontare il grasso della cucina, o fargli applicare il profumatore per pavimenti per una sanificazione profonda di tutta la casa, soddisfacendo facilmente le diverse esigenze di ogni spazio. Una camera di riduzione del rumore sulla serie ROMO attenua efficacemente il rumore del flusso d'aria per garantire una pulizia accurata e silenziosa senza disturbare chi vi sta intorno.

Niente più odori o residui con la stazione base autopulente

La piastra di lavaggio della stazione base presenta un design compatto e ottimizzato per prevenire l'accumulo di sporco e facilitare la pulizia. Con quattro getti d'acqua ad alta pressione e uno scarico dei rifiuti del diametro di ben 16 mm, lava accuratamente i panni lavapavimenti e sciacqua via i residui attraverso l'ampio condotto di aspirazione dei rifiuti, garantendo fino a 200 giorni di funzionamento senza necessità di manutenzione.

Per mantenere puliti i panni lavapavimenti, la stazione base applica una forza verso il basso di 12 newton durante la pulizia.

La stazione base è dotata di un sistema di soppressione del suono a 3 stadi con lunghi condotti silenziatori e camere insonorizzate. Filtra fino all'80% del rumore* durante la raccolta della polvere, così la pulizia non disturberà la vostra famiglia o i vostri animali domestici.

L'intelligenza in ogni angolo della casa

Perfettamente integrata con la serie ROMO, l'app DJI Home offre un'interfaccia elegante e minimalista per un controllo senza sforzo. È dotata di molteplici modalità di pulizia intelligente preimpostate e supporta anche piani di pulizia personalizzabili con avvio rapido tramite un solo tocco. Vengono persino forniti avvisi anticipati quando il serbatoio dell'acqua pulita è quasi vuoto o quello dell'acqua sporca è pieno, rendendo semplice pianificare in anticipo per un'esperienza di pulizia senza interruzioni. Le modalità di pulizia personalizzabili includono:

Pulizia intelligente dei tappeti: identifica con precisione la dimensione e la posizione dei tappeti, aggiornandoli sulla mappa.

Riconoscimento intelligente delle soglie: pulisce lungo i bordi delle soglie evitando frequenti attraversamenti.

Pulizia personalizzata di cucina e bagno: ROMO offre una modalità di pulizia personalizzabile che applica la soluzione detergente direttamente ai panni lavapavimenti per affrontare anche il grasso più ostinato in cucina. Inoltre, torna alla stazione base appositamente per lavare i panni lavapavimenti dopo aver pulito zone come la cucina e il bagno, prevenendo la contaminazione incrociata.

Pulizia delle aree per animali senza preoccupazioni: nelle zone dedicate agli animali domestici, ROMO riduce la velocità di avanzamento e quella della spazzola laterale per evitare di spargere i detriti, mentre aumenta la potenza di aspirazione per rimuovere a fondo i peli degli animali.

I sensori integrati del robot possono essere utilizzati per controllare a distanza la casa, parlare con la famiglia o interagire con gli animali domestici. Per proteggere la privacy, l'accesso alla telecamera richiede l'autenticazione a due fattori al primo utilizzo; i dati video sono crittografati durante la trasmissione e la funzione video può essere completamente disattivata quando non viene utilizzata.

Quando si tratta di ricaricare il dispositivo, ROMO supporta la ricarica rapida da 55 W, ricaricandosi completamente in sole 2,5 ore*.

Accessori ufficiali

Kit accessori Include un paio di spazzole a rullo in gomma, spazzole laterali, panni lavapavimenti, sacchetti per la polvere e filtri ad alta efficienza. Soluzione detergente Scioglie efficacemente le macchie e rimuove il grasso, adatta a più superfici. Profumatore per pavimenti Una formula senza profumo che neutralizza gli odori, lasciando i pavimenti naturalmente freschi e puliti. Spazzola a rullo in gomma Morbida e liscia, aderisce perfettamente al pavimento per una pulizia profonda e garantisce zero grovigli di capelli*. Spazzola a rullo con setole e gomma Ideale per tappeti o pavimenti con molti detriti. Rampa ausiliaria Aiuta il robot a superare soglie fino a 4 cm per una pulizia più fluida. Sacchetto per la polvere Sacchetto per la polvere ad alta capacità. Trasparente, auto-sigillante e progettato per una sostituzione senza fuoriuscite.

Prezzo e disponibilità

DJI ROMO è disponibile per l'acquisto su store.dji.com e partner commerciali autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

DJI ROMO P – da 1909 EUR

DJI ROMO A – da 1609 EUR

DJI ROMO S – da 1309 EUR

Termini di assistenza post-vendita

L'acquisto dell'Extended Protection Plan fornisce un'ulteriore garanzia di un anno dopo la scadenza del periodo di garanzia ufficiale del prodotto. Le parti coperte includono il robot e la stazione base. Per un elenco completo dei dettagli, visitare: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Per ulteriori dettagli, visitare https://www.romo.tech/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804693/image.jpg