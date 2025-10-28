DJI ROMO, le premier robot aspirateur robot avec l'ADN et la technologie des drones atterrit dans votre maison

Une puissance de détection exceptionnelle et des performances de nettoyage remarquables

SHENZHEN, China, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, lance aujourd'hui ROMO, une gamme de robots aspirateurs avancés. Doté de la technologie de détection d'obstacles au millimètre, héritée des meilleurs drones de DJI, l'association de capteurs avancés, d'algorithmes intelligents et d'une aspiration ultra-puissante assure une couverture complète sans effort, aussi bien sur les sols durs que sur les tapis, avec des performances de nettoyage puissantes. De plus, son système intelligent d'auto-nettoyage s'occupe automatiquement de l'entretien, libérant l'utilisateur pour profiter d'une maison propre avec un minimum d'effort. Le modèle premium, ROMO P, dispose également d'un design transparent à la fois sur la station de base et sur le robot, affichant les composants soigneusement organisés qui témoignent d'une ingénierie de précision.

DJI ROMO

Détection d'obstacles au millimètre près qui évite même les cartes à jouer

ROMO est doté d'un système avancé de détection d'obstacles avec des capteurs de vision double fisheye haute performance et des LiDARs à double émetteur à semi-conducteurs grand angle, exploitant une technologie issue des plus intelligents drones de DJI. Associée à l'apprentissage automatique, cette technologie permet à ROMO de reconnaître et d'éviter les obstacles domestiques tels que des câbles de charge de 2 mm d'épaisseur ou même des cartes à jouer[1]*. En combinant les données de plusieurs capteurs, une compréhension approfondie de l'environnement est générée, permettant une navigation sous les lits ou les canapés même en faible luminosité[2]*. Des trajectoires intelligentes sont également planifiées autour de chaque obstacle, même des meubles de forme irrégulière, grâce au large champ de vision de ROMO qui permet d'éviter les angles morts.

Planification des trajectoires à la pointe de l'industrie pour une couverture complète

Affinés grâce à une vaste expérience en cartographie et navigation de drones, les algorithmes de planification de trajet de ROMO créent des itinéraires de nettoyage plus intelligents pour une couverture efficace de toute votre maison. L'appareil adapte automatiquement sa stratégie de nettoyage aux différents obstacles. Il s'approche des câbles, des pieds de table et des angles pour un nettoyage minutieux sans zones oubliées, tout en évitant des éléments comme des chaussettes ou des liquides afin d'éviter de rester bloqué ou de créer un désordre.

Puissance de technologie pour un nettoyage impeccable

Grâce à un moteur haute performance et à une conception optimisée du flux d'air, ROMO offre une aspiration allant jusqu'à 25 000 pascals et un débit d'air pouvant atteindre 20 litres d'air par seconde*. De plus, ROMO réduit automatiquement sa vitesse et la rotation de la brosse latérale pour éviter la dispersion lorsque des débris comme de la litière pour chat sont détectés par les capteurs visuels.

Ramassage facile des cheveux longs

Propulsées par deux moteurs à couple élevé, les brosses rotatives de ROMO offrent des performances puissantes pour balayer les débris vers un centre creux, assurant une aspiration efficace. Les cheveux, la poussière et les grosses particules sont facilement éliminés pour un nettoyage sans effort.

Bras extensibles/rétractables en temps réel

Guidés par une cartographie en temps réel et des algorithmes de bord adaptatifs, les doubles bras flexibles s'étendent et se rétractent automatiquement pour s'adapter à n'importe quel espace[1]*. Ils peuvent atteindre en profondeur les coins et longer les bords, éliminant la poussière des zones difficiles d'accès comme sous les armoires et les gros appareils électroménagers, autour des pieds de table et de chaise, ou le long des murs et meubles de forme irrégulière, pour n'en citer que quelques-uns.

Avec une zone de balayage plus large que le chemin de la serpillière, ROMO empêche la saleté de se répandre en ne passant jamais la serpillière avant de balayer.

Eau embarquée avec intelligence

Lors du nettoyage de grandes pièces, le grand réservoir d'eau intégré de 164 ml de ROMO maintient les tampons de la serpillière constamment humides, évitant ainsi que les zones nettoyées en dernier soient mal lavées à cause de tampons desséchés. ROMO ajuste également automatiquement le débit d'eau, l'augmentant pour la saleté tenace afin de rendre chaque partie de la maison plus propre.

Éliminez la graisse de la cuisine ou parfumez la maison en toute discrétion

ROMO P dispose d'un compartiment supplémentaire pour désodorisant pour sol en plus de la solution de nettoyage standard, et peut distribuer la solution de nettoyage ou le désodorisant pour sol directement sur les patins de serpillière. Les routines de nettoyage peuvent être personnalisées pour utiliser la solution de nettoyage afin de traiter la graisse de cuisine, ou appliquer le désodorisant pour sol pour un nettoyage approfondi de toute la maison, répondant sans effort aux différents besoins de chaque espace. Une gestion de réduction des nuisances sonores sur ROMO réduit efficacement le bruit du flux d'air, assurant un nettoyage complet et silencieux sans déranger l'entourage.

Fini les odeurs et les résidus grâce à la station de base autonettoyante

La planche de lavage de la station de base présente une conception astucieuse pour éviter l'accumulation de saleté et faciliter le nettoyage. Équipée de quatre jets d'eau à haute pression et d'une sortie de déchets de grand diamètre de 16 mm, elle lave en profondeur les tampons de serpillière et évacue les débris par la grande bouche d'aspiration des déchets, garantissant jusqu'à 200 jours de fonctionnement sans entretien.

Pour garder les tampons de serpillière propres, la station de base applique une force descendante de 12 newtons pendant le nettoyage.

La station de base est dotée d'un système de suppression du bruit à 3 niveaux avec de longs conduits de silencieux et des chambres insonorisées. Il filtre jusqu'à 80 % du bruit* pendant la collecte de la poussière, afin que le nettoyage ne dérange pas votre famille ou vos animaux de compagnie.

Apportez l'intelligence dans chaque recoin de votre maison

Parfaitement intégrée à la gamme ROMO, l'application DJI Home présente une interface élégante et minimaliste pour un contrôle sans effort. Elle est livrée avec plusieurs modes de nettoyage intelligents prédéfinis et prend également en charge des plans de nettoyage personnalisables avec un démarrage rapide en une seule pression. Vous recevrez même des alertes anticipées lorsque le réservoir d'eau propre est bas ou que le réservoir d'eau sale est plein, vous aidant ainsi à planifier à l'avance pour une expérience de nettoyage fluide. Les modes de nettoyage personnalisables comprennent :

Nettoyage intelligent des tapis : identifie avec précision la taille et l'emplacement des tapis et les met à jour sur la carte.

Reconnaissance intelligente des seuils : nettoie précisément le long des bords des seuils tout en évitant de les franchir fréquemment.

Nettoyage personnalisé des cuisines et des salles de bain : ROMO propose un mode de nettoyage personnalisable qui applique directement la solution de nettoyage sur les tampons de serpillière pour venir à bout des graisses tenaces dans la cuisine. De plus, il retourne à la station de base pour laver les tampons de la serpillière spécifiquement après avoir nettoyé des zones comme la cuisine et la salle de bain, évitant ainsi la contamination croisée.

Nettoyage sans souci des zones pour animaux : dans les espaces réservés aux animaux, ROMO réduit sa vitesse de déplacement et celle de sa brosse latérale afin d'éviter de disperser les débris, tout en augmentant la puissance d'aspiration pour nettoyer soigneusement les poils d'animaux.

Utilisez les capteurs intégrés du robot pour vérifier à distance votre maison, parler avec votre famille ou interagir avec vos animaux de compagnie. Pour protéger la confidentialité, l'accès à la caméra nécessite une authentification à deux facteurs lors de la première utilisation, les données vidéo sont chiffrées pendant la transmission et la fonction vidéo peut être complètement désactivée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

En ce qui concerne la charge de l'appareil, ROMO prend en charge la recharge rapide 55 W et atteint une charge complète en seulement 2,5 heures*.

Accessoires officiels

Kit d'accessoires Comprend une paire de brosses-rouleaux en caoutchouc, des brosses latérales, des tampons serpillière, des sacs à poussière et des filtres haute efficacité. Solution de nettoyage Désintègre puissamment les taches et élimine la graisse, adaptée à diverses surfaces. Désodorisant pour sol Spécialement formulé pour éliminer les odeurs et laisser vos sols avec une odeur de fraîcheur. Brosse-rouleau en caoutchouc Douce et lisse, elle reste proche du sol pour un nettoyage en profondeur et garantit 0 % d'emmêlement de cheveux*. Brosse-rouleau avec poils et caoutchouc Idéal pour les tapis ou les sols fortement encombrés de débris. Rampe auxiliaire Aide le robot à franchir des seuils de jusqu'à 4 cm pour un nettoyage plus fluide. Sac à poussière Sac à poussière grande capacité. Transparent, auto-obturant et conçu pour un remplacement sans désordre.

Prix et disponibilité

DJI ROMO est disponible à l'achat sur store.dji.com et auprès des revendeurs agréés, avec livraison effective dès aujourd'hui, dans les configurations suivantes :

DJI ROMO P – à partir de 1899 EUR

DJI ROMO A – à partir de 1599 EUR

DJI ROMO S – à partir de 1299 EUR

Politique de service après-vente

L'achat de l'Extended Protection Plan offre une garantie supplémentaire d'un an après la fin de la période de garantie officielle du produit. Les pièces couvertes comprennent le robot et la station de base. Pour la liste complète des détails, veuillez consulter : https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.romo.tech/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804693/image.jpg